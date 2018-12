¿Sabe de dónde salieron los villancicos que se cantan en las novenas?

Diciembre es sinónimo de villancicos, esas canciones que hablan de la época navideña desde diferentes miradas: la felicidad, la nostalgia y hasta la tristeza. Estas melodías suenan en novenas y en eventos de la temporada de fin de año a pesar de que muchas personas no conocen quién las canta.

El nombre se deriva de las canciones de las villas en España, es decir, la música que tocaban y componían los habitantes de pequeñas aldeas para contar los hechos importantes de su comunidad. Esto ocurrió en el siglo XIII.



Más adelante, en el siglo XVI, estas composiciones eran tan famosas que los eclesiásticos usaron los villancicos para contar sus historias religiosas, entre ellas, temas como el nacimiento de Jesús. De esta manera se le fueron adaptando los famosos coros de las iglesias, incluyendo otras modificaciones que le dan vida a lo que son hoy.

Estos son algunos de los villancicos más famosos y las historias de cómo se originaron:

Tutaina

Como muchos otros, esta canción no tiene registro de su autor u origen alguno. Sin embargo, se conoce que algunas voces del coro pertenecen al Instituto Venezolano de Ciegos en el siglo XX. Por otro lado, la palabra 'tutaina' hace referencia a la fiesta, en este caso, a la celebración navideña en espera de la llegada de Jesús el 25 de diciembre.

Noche de paz

Esta famosa canción fue escrita y cantada por el cura Joseph Mohr en 1818 en Austria. Se creó durante esa navidad, después de que Mohr le propusiera a Franz Gruber, un maestro, que compusiera la música, pero para ser tocada en guitarra, afirmó a BBC la guía de la casa museo donde está el instrumento con el que se tocó la canción por primera vez.. 'Noche de paz' ha sido traducida a más de 300 idiomas en el mundo.

Mi Burrito Sabanero

Escrita en 1975 por Hugo Blanco para un álbum de navidad de Topo Gigio, la composición no entró en el corte final del disco, por lo que después Blanco intentó vendérsela a un compositor venezolano llamado Simón Díaz para un disco de Gaitas, pero tampoco lo convenció por ser muy infantil. Finalmente, en 1976 Hugo forma el grupo 'La Rondallita' con el Coro de Niños de Venezuela y su primer álbum incluyó 'El Burrito Sabanero', la cual fue interpretada por Ricardo Cuenci a los ocho años y a partir de ese momento se volvió un éxito total.

Mamá, ¿dónde están los juguetes?

Aunque no muchos sepan, quien interpreta la voz principal de la canción que le pide a su mamá explicación por los juguetes de navidad que no llegaron, es una mujer, en ese momento, una niña de siete años llamada Raquél Castaños, quien al principio se rehusó a entonar la melodía escrita por Oswaldo Oropeza, un músico y productor interesado en la niñez.



La niña rechazó hacerlo al principio, sin embargo, la terminó cantando por complacer a su mamá, afirma la hoy actriz. "Por supuesto, supe que la canción sigue sonando en Colombia, y es algo que me llena de mucha alegría, porque siento un gran afecto por el pueblo colombiano y su gente. Sé que la escuchan en Navidad en todas las casas y que muchas veces creen que es un niño el que la canta. Pero en realidad soy yo, Raquel Castaños", concluyó.



ELTIEMPO.COM