Niño protagonista del video de 'Chimuelo' reveló cómo murió el ave

Esta semana se hizo viral un video en el que Renato y Santiago Barrera, dos niños chilenos, deciden organizar un sentido funeral a 'Chimuelo', un pequeño pájaro que tenían como mascota.



En el improvisado homenaje, Renato entonaba una serie de plegarias de su autoría mientras cavaba la pequeña fosa donde reposaría el ave. Sin embargo, en un momento, y para sorpresa de los dos hermanos, 'Cleo', su perra, se comió el cuerpo inerte de 'Chimuelo'. Todo quedó registrado en un video que grabó Santiago.



Este martes el medio digital chileno 24hora.cl entrevistó a Renato Barrera, quien explicó cómo murió su mascota.

De acuerdo a Renato, de 13 años, 'Chimuelo' murió a causa de un "ataque al corazón". "Un día antes de su muerte habíamos visto que los latidos se le habían acelerado y, de repente, aceleraban y bajaban", contó el menor a ese medio chileno.



Ante esta situación, Renato, asegura, decidió que el ave pasaría esa noche dentro de la casa donde vive su familia, ubicada en la Región del Maule, en el centro de Chile. "Lo llevé adentro para que estuviera calientito y tranquilo", dijo. Sin embargo, añadió el menor, "al día siguiente estuvo decaído y falleció".



Como quedó registrado en el video que se hizo viral, en cuanto la perra se llevó a la boca el cuerpo inerte de 'Chimuelo', Renato, desesperado, gritó: “¡Suelta a mi Chimuelo! No te voy a dejar respirar hasta que abras la boca”. Finalmente, en un segundo video el menor aclara que había logrado rescatar al ave y, acto seguido, lo entierra.

Sobre el impacto que ha tenido el video en redes sociales, Renato explicó en entrevista con FM Tiempo, una estación radial chilena, que todo "fue muy de repente". "Me puse a leer los comentarios y como que todo es positivo. Se ríen solamente. Solamente comentan lo que pasó en el video, pero no hay nada malo, nada de críticas, y eso es bueno”, señaló.



En la entrevista con esa estación radial Renato también aclaró que nada de lo ocurrido estaba planeado. “Fuimos a enterrar al pájaro, que había fallecido. De repente, mi hermano empezó a grabar y empecé a hablar de la nada. Después lo mandamos a los familiares y ahí se comenzó a expandir”, explicó.

Cariño por los pájaros

En la entrevista que concedió este martes a FM Tiempo, Renato Barrera también dio detalles sobre lo que significó 'Chimuelo' en su vida.



El menor contó que el ave vivía con él y su familia desde hacía año y medio. "A 'Chimuelo' lo encontramos en una tienda de mascotas. Era muy chiquito y yo vi que le pegaban las otras catitas (cotorras)", aseguró el menor.



"Cuando lo decidimos comprar me di cuenta que era especial: tenía una deformidad genética y las alitas no le crecieron nunca, entonces no podía volar. Eso me llevó a prestarle más atención. De hecho lo tuvimos aparte mucho tiempo”, añadió Renato, quien contó que él y su hermano Santiago tiene un "cariño especial" por las aves.

La "deformidad genética" de 'Chimuelo', explicó Renato, sirvió, de hecho, de inspiración para su nombre. "La deformidad genética no permitía que sus alas crecieran, entonces se quedó chico y le faltaban algunas plumas, por eso nunca pudo volar. De ahí salió su nombre, de la película 'Cómo entrenar a tu dragón', en la que aparece un dragón que no podía volar y se llamaba 'Chimuelo'", explicó Renato al medio chileno 24hora.cl.



El video en el que quedó registrado lo ocurrido se hizo viral en redes sociales. Cientos de usuarios han compartido memes al respecto y algunos, incluso, han compuesto canciones en honor a 'Chimuelo'.



