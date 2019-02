El mundo imaginario de ‘El Gusano’

El perreo, prohibido. Imagínelo: imagine un mundo en el que esté prohibido el perreo. No porque el reguetón fuera a ser considerado una blasfemia musical frente a clásicos del desamor colombiano, no. La prohibición del perreo (como toda prohibición, claro) no se establecería por algún tipo de preservación cultural sino por ‘su propio bien’: si perrea en ese mundo imaginario, usted cargará con sus consecuencias. Le va a ir mal por el resto de su vida.

César, oriundo de Timbío, Cauca, es un periodista que desde niño tiene que vivir bajo ese tipo de reglas en El Gusano: está en un mundo en el que desde 1997 el roce con otro ser vivo (y ni hablar del baile y del sexo) hace que ambas partes tocadas, literalmente, se fusionen. No se trata de una fusión idealizada (no hay dos ‘medias naranjas’ encontrándose); es, más bien, una unión que altera el cuerpo, la conciencia, la propiocepción, los rasgos sexuales primarios y secundarios, el sueño, el libre albedrío.



En la novela, escrita e ilustrada digitalmente por Luis Carlos Barragán, César es testigo de cómo, en una Colombia de principios del siglo XXI que estima el peso del conflicto armado, la interpretación arbitraria de estas fusiones por parte de personajes como su mamá y su papá, y las diplomacias internacionales, dan lugar a que varios países se debatan entre la legitimidad de la existencia de todos los seres humanos; la ‘crisis de la fusión’ es mundial. Algunas personas, como los guerrilleros que decidieron asumir esa condición como un estandarte político, son consideradas monstruos: humanos que se desdibujan en aves, por ejemplo. Estos humanos-criaturas y toda la monstruosidad de la fusión funcionan en El Gusano como advertencias obvias: señales para observar similitudes históricas que, al tenerlas en frente, nos asustan y nos segregan.



Aun así, la metáfora no se agota ahí porque El Gusano explora la más honda consecuencia de la fusión para quien la sobrevive: volverse un canal de comunicación directo con aquella persona con la que uno se fusionó y cuya identidad fue fragmentada por el proceso. Uno de los personajes del libro, Juan Carlos, entiende ese debate a tal punto que funda un grupo paramilitar encargado de asesinar a las ‘embajadoras’ de otras conciencias. César, por su parte, debe enfrentar su necesidad de reencontrarse con Sara, la chica siria con la que se fusionó en su infancia accidentalmente y de la cual ‘se llevó’ un ojo, rasgos capilares, incluso su vagina.



Y las diez ilustraciones digitales de Barragán, que mantienen texturas y conceptos lejos del hiperrealismo, se vuelven un recurso de contrapunto en este sentido porque, frente a las descripciones inmersivas de un mundo en el que la fusión es posible, estas obligan a darle un parámetro curioso a la imaginación del lector: el poder disfrutar de las escenas en las que órganos humanos se tocan y trastocan como un espectador externo, sin tener que temerle a salir a perrear el próximo fin de semana, por nombrar solo un beneficio, claro. Maru Lombardo