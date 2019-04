Libros para escoger

Memorias de un hijueputa

Fernando Vallejo



Eran las dos de la mañana cuando llegaron los generales por el Maestro: fueron a avisarle que quedaba encargado de esa “mula ranchada” que es Colombia; en adelante tendría que hacerla andar. Ya entronizado en el solio de Bolívar captura a Gaviria, Pastrana, Uribe y Santos. A los cuatro los mandó fusilar. Esta novela no se deja contar ni resumir: abundan los párrafos cuyo tema deriva en otro, la evocación de historias y personajes de novelas anteriores, las diatribas. Colombia es de nuevo el hilo conductor de estos fragmentos y el único destino de la escritura impecable y poderosa de Fernando Vallejo: “Colombia se mira en mí y yo en ella”. Su publicación coincide con una crisis real de gobernabilidad; el lector encontrará que esta novela se presenta con una actualidad resonante. Habla un ciudadano en nombre de muchos otros “contribuyentes cautivos” de un Estado corrupto. Vallejo se inventa un dictador que tumba a Duque para defender a Colombia de los colombianos y estas son las memorias que dicta desde su Casablanca: el reloj de Santa Anita que cuelga de la pared repica dando las horas que le quedan. David Gil, filósofo y escritor



Editado por Alfaguara. 400 páginas $52.000 Foto: Archivo particular

No contar todo

Emiliano Monge



Emiliano Monge (1978) es uno de los escritores más importantes del México actual, de ese México que desentraña su desencanto, su hastío y sus violencias para narrarlas sin compasión. No contar todo, la novela más importante del 2018 en su país, es una brutal exploración de los machismos, la familia, la memoria, los silencios y la identidad en el contexto de un país en el que el narco y la violencia política son algo así como un molesto zumbido que acaba por normalizarse. En un impecable ejercicio de escritura, Monge articula tres voces bien diferenciadas estilísticamente: la de su abuelo, que recupera a través de entradas de su diario; la de su padre, en la forma de respuestas a preguntas que el lector solo intuye, y la del propio Emiliano, quien recurre a la tercera persona para crear distancia de su propio personaje. Los tres Monge son hombres que se están yendo siempre, se destierran, se están deshaciendo, explotan sin compasión entre los paisajes de la desolación que dibuja, y desdibuja, esta gran novela. Zandra Quintero Ovalle, editora y periodista

Editado por Impedimenta. 176 páginas $ 72.000 Foto: Archivo particular

Corazón que ríe, corazón que llora

Maryse Condé



Cuando se habla de recuerdos, dice Maryse Condé (Guadalupe, 1937), no se sabe nunca qué es verdad y qué es mentira, “nos han relatado tantas cosas y descrito tantas otras que creemos haberlas vivido. Así que cuando digo cuentos verdaderos hablo de esta mezcla de memorias de situaciones que me han contado y de cosas que parece que sí viví”. Este libro se construye a partir de esa mezcla. Son diecisiete capítulos independientes donde están consignados fragmentos de su infancia y juventud en Guadalupe y París, y en los que habla de cómo descubrió los conceptos de belleza y dolor, la complejidad del amor materno, el coraje y la soledad. Es una pieza clave para entender el universo literario de esta autora, ganadora del Premio Nobel Alternativo de Literatura 2018, que ha enfocado su producción literaria –y su vida– en buscar sus orígenes, y que parece que aún hoy, a sus 82 años, no deja de sorprenderse con sus propios recuerdos. Andrea Uribe Yepes, periodista

Editado por Salamandra. 432 páginas $ 72.000 Foto: Archivo particular

Los colores del incendio

Pierre Lemaitre



En 2013 Pierre Lemaitre se llevó el Premio Goncourt por Nos vemos allá arriba, primera parte de una trilogía, que fue traducida a más de treinta idiomas. Con ello rompió récords de ventas y ganó lectores por doquier, que con paciencia esperaron la llegada de esta segunda parte: Los colores del incendio, protagonizada por Madeleine Péricourt, hermana de Édouard, héroe de la obra precedente. Esta vez la acción se concentra en una serie de mujeres memorables que intervienen en la calculada venganza de Madeleine contra hombres que se resisten a la idea de que una mujer sea rica y poderosa. La trama se complica con el accidente que sufre su hijo Paul, la crisis económica de los años 30 y la cercanía de la Segunda Guerra Mundial. Todo al estilo de Lemaitre, su prosa ágil, su ironía desmedida y su capacidad para secretear al oído del lector en medio de la intriga. Melissa Serrato, periodista

Editado por Ariel. 219 páginas $ 42.000 Foto: Archivo particular

Siquiera tenemos las palabras

Alejandro Gaviria



Alejandro Gaviria es conocido en el país sobre todo por haber sido ministro de Salud. Pero antes de eso, incluso antes de graduarse de economista, ya era un gran lector. Este libro es producto precisamente de sus lecturas. En Siquiera tenemos las palabras, Gaviria comparte libros leídos y releídos, en especial los que pueden decir algo sobre el momento que vive hoy el mundo. Encontramos cómo un poema de Borges está conectado con teorías económicas actuales, cómo un cuento de Machado de Assis es aconsejable para ciertos políticos, o cómo se relaciona Stanislaw Lem con la búsqueda de felicidad, entre otros temas. Un libro sobre libros que lleva a reflexionar acerca de dilemas contemporáneos importantes. Como dice su autor: “La literatura no podrá salvarnos, pero es uno de nuestros principales mecanismos de defensa”. María Paulina Ortiz, periodista

Editado por Libros del Asteroide. 472 páginas. $ 100.000 Foto: Archivo particular

Claus y lucas

Agota Kristof



​La literatura de Agota Kristof tiene la belleza de retratar la crueldad y estremecernos hasta el último rincón de la conciencia. La trilogía compuesta por los libros El gran cuaderno, La prueba y La tercera mentira, sobre los gemelos Claus y Lucas, es tanto un relato de la Europa del siglo XX como de la peor cara de la condición humana, en la que nociones como el bien y el mal son puestas en jaque. La historia de los gemelos comienza cuando son abandonados por su madre en la casa de su abuela –que los odia– al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ellos aprenden a vivir entre la escasez material y los horrores de la guerra. Esto hace que creen rituales en los que pasan horas en silencio o se golpeen entre ellos para alcanzar niveles tan altos de dolor que, en el momento en que alguien los lastime, no sientan nada. El lector será testigo de su separación, del cambio de regímenes políticos y, sobre todo, se acompañará de una duda: ¿quién pudo escribir esta historia? Un clásico moderno para descubrir. Felipe González Gómez, periodista

Editado por Anagrama. 288 páginas. $ 59.500 Foto: Archivo particular

Serotonina

Michel Houellebecq



​Si hay algo que sabe Michel Houellebecq es crear controversia. En Serotonina cuenta la historia de un funcionario gris, Florent-Claude Labrouste, que vive una vida acomodada junto a Yuzu, una japonesa mucho menor que él. Un día, mientras revisa los archivos de video de su compañera, Florent descubre que le es infiel y participa, entre otras, en orgías que involucran perros. El hombre decide evadirse y refugiarse en un hotel. Ahí, con la ayuda de un poderoso antidepresivo, intenta sobrellevar una vida que le resulta casi insoportable. La mayor parte de su tiempo la dedica a recordar su pasado sexual y su experiencia como experto en agronomía. Quizás ahí está lo más interesante de la novela: la capacidad de Houellebecq de describir a un país con unas pequeñas ciudades paralizadas por la crisis económica y sus campos arrasados. Lo curioso es que la novela se presentó en el momento en que las protestas sociales en Francia contra el gobierno de Emmanuel Macron están en su punto más álgido. Muchos vieron en esta coincidencia la genialidad de prever el futuro de una sociedad cambiante. Otros solo leyeron una novela machista, misógina y homofóbica que disfruta retratando con cinismo la caída de la cultura francesa. Como siempre, con Houellebecq no hay un punto intermedio. Felipe Restrepo Pombo, escritor y periodista

Editado por Planeta. 413 páginas. $ 42.000 Foto: Archivo particular

Akelarre

Mario Mendoza



Lo mejor de Akelarre, el nuevo libro de Mario Mendoza, es que marca el regreso de uno de sus mejores personajes: Frank Molina. Investigador, genial como pocos, intuitivo como solo unos cuantos, con su mente bastante enferma y su vicio de fumar marihuana, Molina fue despedido de su trabajo como periodista judicial por ser bipolar, entre otras cosas, y abrió una oficina como investigador privado que le da para sobrevivir pero que tiene como función especial llevarlo, a través de su mente difícil, a solucionar los casos policiales que otros no pueden. Y en este Akelarre una muerte permite su regreso: la de Maritza Aguirre, prostituta de 32 años asesinada de manera despiadada y cruel. Alrededor de esa muerte, además de Frank, está la prosa de Mendoza que como siempre lleva a una oscuridad urbana bogotana, esa que lo ha convertido en uno de los mejores escritores de las distintas almas de esta ciudad, especialmente de las más duras y difíciles. Olga Lucía Martínez, periodista





Editado por Alfaguara. 280 páginas. $ 49.000 Foto: Archivo particular

Mañana tendremos otros nombres

Patricio Pron



Él y Ella. Una pareja sin nombre. Libros con páginas arrancadas y volando sobre el piso. Una ruptura amorosa. En apariencia este sería el hilo conductor del nuevo libro de Patricio Pron, que le valió el Premio Alfaguara de Novela 2019. Sin embargo, Mañana tendremos otros nombres es todo menos una historia romántica. Más allá del drama amoroso, Pron logra retratar los problemas que aquejan a la sociedad actual, como la violencia de género, el capitalismo salvaje, la crisis del libro o el nuevo significado de los sentimientos, en esta época de apps y tecnología invasiva. Este libro es una gran reflexión sobre nuestro tiempo, y el acierto de Pron consiste en juntar la historia de los personajes y con ellos cruzar la frontera hacia el ensayo. Una historia que, al mejor estilo del autor, se convierte en una indagación y en un espejo ante el cual todos los lectores se podrán identificar. Felipe González Gómez, periodista

Editado por Seix Barral. 247 página. $ 42.000 Foto:

La mujer que hablaba sola

Melba Escobar



Melba Escobar es una lectora aguda de la sociedad contemporánea. La ha sabido retratar en Duermevela (2010), en La casa de la belleza (2015) y ahora en La mujer que hablaba sola, en la que se funden con claridad dos de las temáticas que atraviesan sus preocupaciones literarias: la maternidad y las clases sociales. En este nuevo libro da voz a Cecilia Palacios –la madre de uno de los jóvenes que habría estado implicado en el sonado atentado en un centro comercial capitalino– para retratar un país violento, clasista, en el que abundan los radicalismos. En este marco, se presenta una reflexión sobre las dificultades de ser mujer y madre en un país dominado por los hombres. Y también por los sectarismos. El de una izquierda que es anacrónica y se quedó congelada hace medio siglo en sus consignas, y una derecha sedienta de poder que apela a métodos violentos increíbles. Carlos Restrepo, periodista

Editado por Laguna. 250 páginas. $ 44.000 Foto: Archivo particular

Los cristales de la sal

Cristina Bendek



Antes de leer Los cristales de la sal, novela de Cristina Bendek que el año pasado resultó ganadora del Premio Nacional de Novela Elisa Mújica, solo conocía a un autor sanandresano: Lenito Robinson Bent. Fue un deslumbramiento encontrarme con esta escritora que de manera clara, despojada de ornamentos pero cargada de poesía, cuenta la vida y la forma de ser de los isleños a través del retorno del personaje a su tierra, después de una ausencia, y los conflictos y descubrimientos que esto implica. A partir del verso de Virgilio Piñera “La maldita circunstancia del agua por todas partes”, la autora construye un relato en el que el creole, el español y el inglés se entrecruzan para crear una prosa dúctil en la cual el lector halla un espacio que, como el mar, viene y va sin cesar. Así viven sus personajes. Una conversación incesante entre lo que llega y lo que se va. Álvaro Castillo Granada, escritor y librero



Editado por Malpaso. 208 páginas. $ 72.000 Foto: Archivo particular

Lou Reed era español

Manuel Vilas



Si tienes 12 años y vives en un pueblo perdido de España a mediados de los 70, y quedas hechizado por la voz de Lou Reed, solo hay dos opciones: o eres un iluminado, o un freak, o las dos cosas, pero con toda seguridad no eres un adolescente promedio. Te gusta la voz y no sabes inglés, pero intuyes que Lou Reed no es como los otros. Treinta años después puedes cobrar por taquilla: tenías razón, lo viste primero y además te convertiste en un gran escritor. Esa es la historia de Lou Reed era español, de Manuel Vilas, un relato que anticipa el éxito de Ordesa, novela que lo consagró el año pasado como una de las nuevas voces de la literatura española.

Esta crónica es la historia de dos vidas paralelas, la del autor de Walk on the wild side y la de Vilas. Un bello homenaje de un escritor a ese personaje que le ayudó a forjar su destino, le sirvió de banda sonora y de lazarillo para entender que el pop podía reclamar su lugar como alta cultura cuando solo se le consideraba trash. Andrés Zambrano, periodista

Editado por Candaya. 288 páginas. $ 61.000 Foto: Archivo particular

Mandíbula

Mónica Ojeda



La perversión humana tiene matices. Es una paleta de colores. Del más claro al más oscuro. Y de esa gama se vale y da cuenta Mandíbula, de la ecuatoriana Mónica Ojeda (1988). De manera natural, esta historia, que narra el secuestro de una alumna por parte de una profesora, en venganza por el suplicio y el martirio ejercido por las estudiantes dentro de la clase, puede encajar en un thriller. Otros han ido más allá y le han dado la bendición como una historia sin tabúes que trata de soslayo el amor lésbico entre adolescentes en un colegio del Opus Dei. Adolescentes que se autodescubren y descubren el mundo. Mandíbula es eso y mucho más. Un avión en pleno vuelo lleno de turbulencias. Una historia con prosa fluida, muchos visos poéticos y uno que otro ensayístico que le dan el tono necesario para salir avante hasta el punto final. Wílmar Cabrera, periodista

Editado por Tusquets. 138 páginas. $ 45.000 Foto: Archivo particular

Diario de a bordo de un niño astronauta

Humberto Ballesteros



¿Qué hacer cuando se encuentra uno, en el clóset, “una puerta que conducía a un arenal donde ni siquiera se podía entrar y mucho menos jugar al fútbol”? ¿Qué hacer si se encuentra la manera de ir al lado oculto de la Luna? Esta es la invitación a la “suspensión momentánea de la incredulidad” que nos hace Humberto Ballesteros en Diario de a bordo de un niño astronauta. El autor ha construido una pequeña joya literaria a partir de historias paralelas que van creando una atmósfera de misterio y extrañeza de la cual no es posible apartarse. ¿Cómo leerla entonces? Asumiendo que “la memoria es honda, mucho más de lo que parece, y en el fondo, donde no hay luz ni sustancia, solo jirones en penumbra, esconde los cimientos de todas las cosas”. Esta novela es una manera asombrosa de enfrentarse, a través de los ojos de un niño, a la realidad que nos circunda y de la que es posible escapar armándose de una caja de cartón y un puñado de corbatas. Álvaro Castillo Granada, escritor y librero

Editado por Random House. 240 páginas. $ 42.000 Foto:

El último caso del Doctor Russi

Javier Riveros



“Despreciable y ruin espantapájaros, donnadie, caradura, buscavidas, correveidile, pelagatos, matarratas, pinchaúvas”. Así está descrito, en la ópera prima de Javier Riveros, José Raimundo Russi, un abogado que existió en la Santa Fe de mediados del siglo XIX y que en la novela es cómplice de La Compañía de Ladrones, una banda que trastorna la tranquilidad de los capitalinos. Matute, cronista de crímenes de El Santafereño, persigue a dichos delincuentes guiado por su amistad con el teniente Mendieta y, sobre todo, por el estremecimiento sensual que le produce una de las víctimas, la bellísima viuda Cruz María Fuentes. La novela tiene un humor que entrelaza con la persecución de los ladrones y hace un recorrido por corpiños, riquezas medidas en onzas de oro y carruajes atravesando las calles de lo que hoy es el centro de Bogotá. Supondríamos un rol relevante de Russi, pero solo al final, con su suerte saldada con la pena de muerte, toma posesión de ese papel. Es Matute con su astucia quien carga el brillo a lo largo de la novela, porque además nos deja al final la sospecha de una gran injusticia que se cometió contra el despreciado abogado. Claudia Morales, periodista

Editado por Rey Naranjo. 56 páginas. $ 40.000 Foto: Archivo particular

El libro de la tristeza

Gabriel Ebensperger



“Existe una cosa que se llama tristeza”. Así, con esa frase, se inicia el más reciente libro de Gabriel Ebensperger. Así, sin más preámbulos ni adornos retóricos, el ilustrador chileno nos sumerge en el universo de la tristeza. Pero no de forma pasiva, no. Porque la tristeza que nos propone no es aquella que desbarata el ánimo, lo muele, lo hace trizas. Es, más bien, curiosa e inquieta, un artefacto imaginativo que busca la clave de su propia felicidad. Las ilustraciones que acompañan al texto dan cuenta de esto: son coloridas, casi infantiles y sin vocación por lo figurativo. Dibujos en los que las puertas, plantas, naves espaciales y ballenas que la tristeza busca sin poder ver en sus paseos no responden a estéticas universales, sino a estímulos subjetivos que cada lector va completando. Una tristeza creadora que tampoco romantiza la abulia. Una tristeza que existe y busca nuevos horizontes, sin saber que en ella, en su propio ojo, habita el párpado de la alegría. Sergio Alzate, periodista