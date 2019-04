Piedad Bonnett: indagar el duelo

Hay escritores a los que un acontecimiento de su vida les absorbe toda su literatura. Hechos que los marcan tan profundamente que la única forma que encuentran para entenderlos es a través de la escritura y vuelcan toda su creatividad en tratar de explicarse qué fue lo que ocurrió. Para la escritora colombiana Piedad Bonnett la fecha que cambió su vida fue el 14 de mayo del 2011, el día en que su hijo Daniel se suicidó. Sin embargo, su obra tiene un antes y un después de esta fecha.

“La literatura no se nutre de las alegrías sino de las tristezas”, dijo Bonnett en una entrevista reciente y esto es algo que acompaña tanto su poesía como sus novelas y sus obras de teatro. Desde esos poemas que publicó por primera vez en Del círculo y ceniza (1989), que tardó más de diez años en escribir y que le sirvieron como refugio a una vida en apariencia cómoda, pero que la molestaba profundamente, sus textos han sido una búsqueda para entender los sentimientos humanos. Sus ocho libros de poesía, género en el que Bonnett se siente más a gusto, son una muestra de esto.

El mejor camino para conocer su obra poética es acercarse a su Poesía reunida, publicada por Lumen. Allí el lector podrá leer versos como los de Orfetorio que dicen: “Porque todo / lo que un hombre quiere soñar cabe en el puño / cerrado del silencio”. O los de Ya no el dolor sino la certidumbre: “Ahora, / apenas el recuerdo, / no del amor, / sino de aquella forma en que te amaba”. El único poemario que no se encuentra en esa edición es Los habitados, publicado por Visor –tal vez la mejor editorial de poesía en español–.



Toda esta poesía la ha acompañado en su exploración de otros géneros. Lo que no tiene nombre, el libro sobre el suicidio de su hijo, tiene la estructura de una novela, es un relato real que tiene mucho de ensayo, investigación y crítica frente a una sociedad que no se atreve a hablar sobre las enfermedades mentales. Este libro, que gravita entre la autobiografía y las memorias, géneros que Bonnett ya había explorado en novelas como El prestigio de la belleza, no solo fue un reto emocional, sino que se convirtió en un problema literario. Encontrar el tono adecuado, la forma en que se iba a hilar el relato hasta escoger lo que se ocultó, le dio una fuerza inaudita al texto. El heredero de este proceso es su libro más reciente, Donde nadie me espere, en el que desde la ficción recorre las ruinas del personaje principal, que en la angustia por encajar en el mundo llega a situaciones como la indigencia y el aislamiento. Los problemas mentales, la realidad de Colombia y la indagación sobre el dolor y la pérdida son el telón de fondo que, con la maestría de una poeta, obliga al lector a detenerse ante la fuerza de las palabras.