Samanta Schweblin: una lección de lectura

Ahora, con la publicación de su última novela Kentukis, con un argumento sobre las furias y las perversiones a las que puede conducir una tecnología universal, al alcance de cualquiera y, por lo tanto, falsamente inocua, y enmarcada en ese género que Ursula K. Le Guin ha llamado la ficción sobre las cosas aún inexistentes pero que en efecto pueden suceder, Samanta Schweblin consolida, con la destreza poética de sus anteriores publicaciones, el cometido de exhortar al lector que internarse en sus páginas supone recibir una verdadera lección de lectura.

Todos sabemos que una de las maravillas ocultas de la experiencia de la lectura está en saber que las historias escritas, con sus espacios y tiempos particulares, con sus protagonistas, felices o extraviados, no suceden cuando el escritor las va pasando a un papel sino cuando un lector abre ese libro y lee las primeras frases. Cuando eso pasa con los libros de Schweblin el mundo se dispara hacia un espejismo que enceguece y no hay marcha atrás. Ya se trate de un lector recién llegado o de un seguidor fiel, o del relector de libros como Pájaros en la boca y, sobre todo, Distancia de rescate, el aprendizaje tiene que ver con la certeza de experimentar una inmersión anímica que trastoca los límites y las condiciones no solo de la realidad más inmediata mientras se lee (como el paso del tiempo, el roce de las páginas, la necesidad de levantarse a tomar agua), sino del sentido mismo de ser un lector que se transforma; en algún momento siente que le está sucediendo algo tan fuera de lo común como los accidentes, las fatalidades, las revelaciones o los enigmas que desafían a los protagonistas que transitan por el papel, en universos donde es posible preguntarse, por ejemplo, “qué se sentiría tragar algo caliente y en movimiento, algo lleno de plumas y patas en la boca...”.



Es una lección interior, anímica y, por supuesto, también física. Sin embargo, esta lección de lectura no sería el resultado de una deconstrucción que obliga al lector a recurrir a un andamiaje crítico para desenterrar los símbolos o los signos ocultos en sus relatos y novelas. Pienso, por el contrario, que tiene que ver con algo aún más terrenal y, al mismo tiempo, más desconcertante; un misterio que se relaciona con la sensación real de haber estado bajo el dominio y haber participado, conscientemente o no, de la potencia de una imaginación privilegiada. Quizás lo más enriquecedor de esta lección de lectura es que la persuasión de la escritura de Samanta Schweblin se sostiene sobre la transparencia, sin los aspavientos de moda, sin efectos especiales, con una atención consistente y, sobre todo, sin alejarse de la verdad, es decir, sin engañar al lector, por más fantásticas o insólitas que sean sus historias. Un talento que la hermana a otras escritoras de lo perturbador entrelazado a la belleza y lo inesperado del lenguaje, como Shirley Jackson, Margaret Atwood, Can Xue,

Ottessa Moshfegh o Simona Vinci.