María Moreno: la escritura autobiográfica

“Escribía animada por lo que iba aprendiendo, relacionando o imaginando que inventaba, sola y exaltada”, escribe María Moreno en la introducción a Panfleto: erótica y feminismo, una recopilación de artículos que publicó a lo largo de cuarenta años. Esa línea podría introducir no solo Panfleto, sino el resto de su obra: el ánimo es manifiesto –se lee en la precisión y en la abundancia de sus referentes–, la soledad es apasionada –se ve en lo original de sus preguntas y en su desapego a la recepción (“no recuerdo que supiera quiénes me leían”)–, y la exaltación es absoluta –en la libertad, la curiosidad y el cuidado con que hace sus asociaciones.

María Moreno es escritora, periodista y crítica cultural. Nació en Argentina y ha publicado una novela, El affair Skeffington (1994), y varios libros que recopilan su trabajo como ensayista y periodista; A tontas y a locas (2001), Banco a la sombra (2011) y el más reciente Panfleto son algunos de ellos. En 2016 publicó Black out, un libro que se lee como una colección de crónicas y retratos. Entre ambos, está el relato autobiográfico –en forma de ensayo–, a la vez crónica y retrato de quien escribe, y entre todos, la presencia del alcohol. A lo largo del libro Moreno se muestra como hija y nieta, como amiga y amante, como lectora y escritora, como bebedora. El libro incluye ensayos sobre literatura argentina, un diario que desarrolla el discurso de la angustia en la abstinencia y una antología de estados del cuerpo: el cuerpo adolorido, el cuerpo excitado, el cuerpo sucio, el cuerpo anestesiado.



Black out se divide en tres partes, “Del otro lado de la puerta vaivén”, “Ronda” y “La pasarela del alcohol”. Las tres van repitiéndose, como se repiten las noches de borracheras –como sabrá quien lea el libro y como ya sabe quien ha bebido–, y entonces el libro es un círculo, que termina con la autora que deja de beber (y que empieza en la infancia, esa otra abstinencia). (Tal vez Panfleto pueda leerse en el sentido opuesto: el de la escritura a lo largo del tiempo).



Se diría que la escritura de Moreno es autobiográfica en el sentido más auténtico y radical, a saber, que da cuenta de una mirada y de cierta sensibilidad. Sea en sus memorias, en las crónicas, en los artículos o en Oración, libro que escribió a partir de una carta de Rodolfo Walsh, en su obra hay una lectora y su amplio universo literario, un ingenio y ciertas inquietudes: la preocupación por los cuerpos, la exploración del género y las sexualidades, la pregunta por cómo se narra la historia de una vida y por cómo se vive un duelo –cómo se vive la muerte– y el interés en la revolución –en una revolución– y en la lucha social. La experimentación en sus libros deslumbra por lo novedosa y lo poética, y resulta elocuente que se narre la realidad (“lo que ocurrió”) a la vez que se le pone en duda o se le inventa. Algunos pasajes de sus libros, por su dependencia de ciertos referentes o porque están especialmente anclados en un escenario argentino, suscitarían poco interés si no fuera porque para entonces el lector ya ha decidido que leería cualquier cosa escrita por Moreno.