Un thriller de Martín Caparrós

UN FUTBOLISTA FAMOSO desaparece. Nadie tiene noticias de él. Andrés Rivarola, desempleado y sin nada más interesante que hacer con su vida, decide empezar a averiguar su paradero. En realidad son las circunstancias las que lo llevan a meterse en esa investigación, que al final lo conduce a un mundo desconocido en la Buenos Aires de los años treinta. Es el nuevo libro de ficción del periodista y escritor argentino Martín Caparrós: Todo por la patria.

¿Por qué decidió escribir un thriller?



Yo había escrito uno, El tercer cuerpo, que no circuló mucho. Es un género que me entretiene, de vez en cuando leo thriller y me divierte. Y dos veranos atrás me envicié con Andrea Camilleri. Leí como ocho libros suyos seguidos, como leía en la adolescencia, enganchado. En un momento, en medio de eso, dije: ya que la estoy pasando tan bien, por qué no escribo uno, por qué no trato de pasarla bien del otro lado. Ahí se me apareció algo que había pensado muchas veces y era la idea de revisitar Buenos Aires en aquellos años en que el tango estaba vivo. Porque el tango fue un constitutivo de la Argentina, sobre todo de los porteños, pero hoy es una pieza de museo. Hace cincuenta años que no se escribe un buen tango. Nos importa mucho, nos identifica, pero es algo de otro tiempo. Y siempre me intrigó mucho esa época en que el tango era la forma en que un joven empezaba su rebeldía. Entonces me metí en esas dos cosas: un thriller en esa época. En la mitad se me cruzó una noticia que era real: la desaparición de un jugador de fútbol. Y dije: empiezo con esto a ver a dónde me lleva.



El jugador era Bernabé Ferreyra, el más famoso del momento...



Sí, un futbolista muy importante en Argentina. Lo compró el River Plate en el año 32. Por eso, a River desde entonces lo llaman ‘Los millonarios’, porque gastó una cantidad de plata inverosímil en comprar ese jugador. Lo que me llamó la atención es que siempre vivimos con esa idea de que todo tiempo pasado fue mejor y romantizamos otras épocas y demás. Solemos creer que hoy el fútbol se ha vendido y está pervertido por el dinero, etcétera. Y es curioso ver que hace casi noventa años, cuando empezaba, también era así. Nada muy distinto a lo que es hoy. El tema me interesó también para desmitificar esa idea.



Bernabé Ferreyra desaparece y Andrés Rivarola, el Pibe Rivarola, como le dicen, comienza a perseguir sus huellas. Pero casi todo le sale mal, se mete en líos que no busca... ¿Cómo se ideó ese personaje?



Se fue formando, sin mucha deliberación. Lo que yo tenía como principio era que fuera un personaje que quisiera escribir tangos. Y que estuviera un poco perdido. En Argentina lo llamamos un ‘busca vidas’. Que anda viendo cómo se las arregla. Y bueno, le van pasando cosas que lo van dirigiendo. Es probable que, si continúa, se vuelva ya del todo periodista… que es lo peor que le podría pasar.



Eso es algo que usted suele decir: el periodismo como el peor destino…



Es un destino que ha sido muy mitificado, idealizado. Casualmente en este mes estoy cumpliendo cuarenta y cinco años de periodismo. Es un oficio interesante, pero tiene sus bemoles. En la novela aparece un diario que fue muy importante en la historia del periodismo argentino, Crítica, inventor de muchas cosas en el periodismo argentino en los años veinte y treinta. Entre otras cosas, el periodismo deportivo, que hasta entonces no existía mucho.



Y también aparece Borges como personaje, acompañado siempre de Bioy Casares...



Sí, porque Rivarola empieza a querer seducir una chica a la que Borges también quiere seducir. Finalmente Rivarola termina escribiendo un tango contra Borges, que es el único tango que le sale bien. Para ese momento, Borges tenía treinta y tantos años. Su primer libro de relatos, Historia universal de la infamia, lo publicó en el 35. Realmente en ese tiempo era un poeta que algunos conocían, pero sin ningún peso, y había escrito un par de libros muy malos que él mismo después eliminó de sus obras completas. Me interesaba ese momento en que Borges no era nadie. Mal poeta, pretencioso, al que algunos miran con sorna.



¿A usted le gusta el tango?



Sí, escucho tangos. Me gustan y, para mi gran sorpresa, tengo infinidad de tangos en la cabeza. Realmente hay cien o doscientos tangos que puedo repetir, cosa que nunca me propuse, pero se fueron acumulando. La idea de hacer que Rivarola escribiera tangos –por lo tanto ponerme yo a escribir algunos tangos– me parecía divertida. Y el tanguito de Borges está bastante bien.

Es probable que la historia siga, que el personaje siga. Al final dice ‘continuará’, y eso puede pasar FACEBOOK

TWITTER

La novela tiene como escenario los años treinta, y queda claro que fue una época clave para Buenos Aires.



Fue un momento de mucho desarrollo. Una parte del centro de la ciudad parecía un campo de batalla: estaban tirando abajo una iglesia muy central, la San Nicolás, para levantar el Obelisco, que es del 36, y es como el símbolo de la ciudad; estaban ensanchando la Avenida 9 de Julio, estaban haciendo un metro subterráneo, estaban ampliando la Avenida Corrientes –esa avenida tan tradicional y tan tanguera– y la convirtieron en la que era hasta hace un año porque ahora la están angostando de nuevo... Siempre digo que Argentina es ‘el país calesita’, en Colombia creo que se dice carrusel. Es como si todo fuera un círculo del que no podemos salir. También era un momento de crisis, con un golpe de Estado nacionalista en 1930, que fue el primero de la larga serie de golpes de Estado que duró hasta el año 76, bueno hasta el 83. Y había surgido, al calor de ese gobierno militar, una serie de grupos de ultraderecha nacionalista que tuvieron un peso relativamente fuerte en ese momento (y que van apareciendo en la novela). Es el momento también en que se escriben los tangos sociales más duros, como los de Discépolo. Y es curioso, porque ahora pensamos de ese momento como la ‘época dorada’.



En muchos momentos esta novela parece una crónica periodística suya.



Sí, podría ser crónica. Es un tipo de prosa que trata de ser directa, sin dejar de ser juguetona y un poco irónica.



Cuando está ante la escritura de un thriller, ¿qué elementos no puede dejar afuera?



No lo pensé así, pero ya que me preguntas supongo que los dos elementos básicos son que existan personajes con los que de algún modo te identifiques o te intereses o te den gusto o repulsión, es decir, que se produzca una interacción fuerte del lector con ellos. Y por otro lado, que vayan pasando cosas que te den ganas de saber más sobre cómo sigue todo. Pero lo de los personajes es más fuerte. Me parece que el thriller es muy de personajes. No solo el protagonista, también los secundarios. Me divertí mucho inventando los secundarios.



¿Y Rivarola seguirá en otra historia?



Es probable que la historia siga, sí, que el personaje siga. Al final dice ‘continuará’, y es probable que eso suceda. Ya tengo ideas para sus próximas historias. Redacción LECTURAS