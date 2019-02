'Pase lo que pase, seguiré en situación de periodismo y de escritura'

1. ¿Qué libro eligió para llevar en la maleta en su viaje reciente?



El viajero sin propósito, que agrupa las crónicas de viaje de Charles Dickens. Es el libro de un caminante que, por un lado, era consciente de que al andar expandía su horizonte y encontraba temas, y por el otro, sabía usar los viajes para conocer sus propias emociones y así comprender mejor a los seres humanos.

2. Si pudiera invitar a dos personajes literarios para sentarse a tomar una copa o un café con ellos, ¿a quiénes elegiría?



A Madame Bovary, que según Vargas Llosa es una especie de Quijote con falda, y al pescador sin suerte de El viejo y el mar.



3. De los libros que leyó de niño, ¿cuál recuerda con más aprecio?



Uno que se llamaba Historia sagrada. Contenía relatos bíblicos e ilustraciones preciosas. Al verme pegado a ese libro, los adultos en mi casa pronosticaban que yo sería sacerdote. Nada más errado: jamás me interesó lo religioso: me maravillaban las historias.



4. ¿Qué canción o tema musical elegiría por encima de todas?



Soy demasiado melómano como para escoger una sola canción. Preferiría hacerte una playlist, y en ella tendría que estar el valse Tristezas del alma, en la versión de la Banda Bajera de San Pelayo.



5. ¿Subraya los libros?



Sí, y además de subrayarlos escribo muchas notas al margen. Al final de cada capítulo, o donde veo grandes espacios en blanco, hago comentarios más largos sobre ciertos aspectos formales y de fondo. Con todos esos apuntes me siento frente al computador y escribo una ficha que es prácticamente una reseña: incluye observaciones mías y citas textuales del libro. Soy un lector bastante mañoso.



6. ¿Qué película ha visto más veces?



Dudaría entre La familia, de Ettore Scola, y Comer, beber, amar, de Ang Lee.



7. ¿Qué libro le hubiera gustado escribir?



La peste, la novela de Camus. Está narrada como una gran crónica, y al leerla sentí que a pesar de estar ante una historia ficticia y ajena, terminé aprendiendo más sobre mí mismo.



8. ¿Cuál novela recomendaría leer para entender mejor su país?



Los ejércitos, de Evelio Rosero.

9. ¿Qué obra de arte se ha quedado viendo por más tiempo en un museo?



He ido a muy pocos museos a ver arte. Me gusta la silla de Van Gogh por la razón que esgrime Héctor Rojas Herazo en su poema Lección de inocencia: en esa silla desolada está todo, el nacimiento y la muerte de cada hombre.



10. ¿Tiene alguna manía al escribir? Un cuaderno especial, un bolígrafo, un lugar...

​

No puedo escribir si no me he bañado y cambiado. Para poder escribir necesito arreglarme como si fuera a hacer una visita importante.



11. ¿Está viendo alguna serie de televisión?



Mis amigos se la pasan recomendándome ciertas series de televisión que, según ellos, son maravillosas. Yo los oigo con cara de que me estoy tomando en serio sus recomendaciones, pero la verdad es que prefiero ver películas que series.



12. ¿En qué ciudad del mundo se siente mejor?

​

En cualquier lugar del Caribe.



13. ¿Cómo tiene organizada su biblioteca?



Ficción en un lado y no ficción, en el otro. Ese orden práctico me lo sugirió el librero Álvaro Castillo. Tengo los títulos organizados en un archivo Excel, y así los encuentro fácilmente cuando los necesito.



14. ¿Qué libro compraría hoy?



Hoy fui a cenar con mi amigo Mario Jursich y me recomendó La maldición literaria. Del poeta andrajoso al genio desdichado. El autor se llama Pascal Brissette. Compraría ese libro.



15. Si no hiciera lo que hace, ¿a qué le gustaría dedicarse?



Un amigo dice que ante la crisis de hoy ya no hay que decir que uno es periodista sino que está “en situación de periodismo”. Pues, bien: pase lo que pase, yo seguiré en situación de periodismo y de escritura. Redacción LECTURAS