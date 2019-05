Si usted es uno de los 691 mil remisos esta información le interesa 

Paralelo a que está abierto el segundo periodo de incorporación del Ejército, en el que se espera el ingreso de 15.000 hombres para que presten el servicio militar, de los 60.000 que se tienen previstos en total para este 2019, ayer en la Cámara de Representantes se aprobó un proyecto de ley que entre otros, beneficia a los remisos.



Según la dirección de Reclutamiento del Ejército son 691.888 los hombres en calidad de remisos en nuestro país, es decir que son mayores de 24 años y no definieron su situación militar.

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó ayer miércoles una ley que permitirá a los jóvenes que cumplan los requisitos del artículo 12 de la ley 1861 de 2017, como ser hijo único, padre de familia, en situación de discapacidad, entre otros, o sean mayores de 24 años y no tengan libreta militar, acceder a este documento pagando el 15 por ciento de un salario mínimo legal vigente, es decir, unos 124.000.





En Colombia es obligatorio que los hombres entre los 18 y 24 años presten su servicio militar, con algunas salvedades. Los que por diferentes factores no lo prestan pagan la llamada cuota de compensación militar y el Ejército les entrega la libreta militar, obligatoria en caso de querer contratar con el Estado, por ejemplo.



La llamada cuota de compensación militar se promedia de acuerdo con el patrimonio e ingresos del núcleo familiar, básicamente refiere a que los padres responden por el sostenimiento del joven, y por ende el pago de la cuota de compensación.



Pero si el joven mayor de edad es independiente, el valor de la cuota de compensación la asume él con base en sus ingresos.



Si los varones llegan a los 24 años y no pagaron la cuota compensatoria o prestaron el servicio militar quedan bajo la figura de remisos, lo que en la gran mayoría de

casos trae una sanción económica, multa, que con cada año que pasa se incrementa llegando en algunos casos a pagos millonarios.



Ser remiso significa que no ha definido su situación militar. Es decir, que la persona no se presentó en el lugar y hora de concentración establecido por las autoridades de reclutamiento.

¿Dónde puedo consultar si soy remiso?

La dirección de Reclutamiento del Ejército tiene activa la página web: www.libretamilitar.mil.co y en el link CONSULTAS con el número de Cédula de Ciudadanía podrá conocer su situación militar.



Esta página esta activa las 24 horas del día, y el acceso a la información requerida es de carácter gratuito. En esta página también se puede acceder a los procesos de incorporación y conocer las fechas y distritos militares dispuestos para tal fin.



La dirección de Reclutamiento reiteró a EL TIEMPO que ningún tramite para la libreta militar requiere de intermediarios o pagos extra legales a los establecidos en la ley.



La ley aprobada en el Congreso también va a beneficiar a los hombres que deben pagar la cuota de compensación militar porque se exoneran de la prestación del servicio militar por ser: hijos únicos, huérfano de padre o madre y que con su trabajo garantice la manutención de sus hermanos. Hijo de padres incapacitados para trabajar o mayores de 60 años, cuando éstos no tengan pensión o medios de subsistencia, y quienes logren demostrar la objeción de conciencia, entre otros.

Datos de interés sobre la liquidación de la cuota de compensación

En junio de 2017 se aprobaron - después de dos décadas - los cambios en la prestación del servicio militar en la que se definió que la base de cobro para la libreta militar (cuota de compensación militar) es del 20 por ciento sobre los ingresos de las familias que ganen desde un salario mínimo.



El porcentaje crece hasta el 60 % cuando los ingresos superan los cinco salarios mínimos. A eso se suma un valor que corresponde al patrimonio líquido de las familias. Cuando es de entre $ 150 millones y $ 700 millones equivale al 0,4 % de ese patrimonio.



La norma le puso tope a los pagos tanto por ingresos mensuales como por patrimonio. Así en ningún caso la libreta costará más de 40 salarios mínimos.



Y dentro de los cambios en la prestación del servicio militar quedó establecido que los soldados recibirán mensualmente una bonificación del 30 % del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, equivalente para este año de $248.436 pesos, dinero que les será consignado en sus cuentas de ahorros.



El tiempo del servicio militar le será computado en fondos públicos y privados, para efectos de cesantías, pensión de jubilación de vejez, pensión de invalidez, asignación de retiro y prima de antigüedad, entre otros.



