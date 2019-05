¿Me pueden despedir tras sufrir un accidente laboral?

EL TIEMPO y la Universidad Libre se aliaron para brindar a los usuarios asesoría legal con los expertos de la facultad de Derecho.

Estas son las 10 preguntas semanales

La empresa no me tenía asegurado y me echaron tras sufrir un accidente laboral, ¿qué puedo hacer?

La afiliación a una administradora de riesgos laborales –ARL– es una obligación ineludible que tienen las empresas con sus trabajadores. Si el empleador no lo realiza podrá ser sancionado y como consecuencia deberá asumir cualquier contingencia o accidente que sufra alguno de sus trabajadores no afiliados: desde los gastos médicos, pago de incapacidades, prestaciones asistenciales, auxilios funerarios, hasta una posible pensión de invalidez o de sobrevivientes.



De conformidad con la Ley 776 de 2002 es obligación reubicar al trabajador y no despedirlo. Si su despido se generó en un tiempo menor a tres meses después del accidente puede interponer una acción de tutela solicitando el reintegro, en caso que su despido se haya generado en un tiempo mayor o no desee el reintegro, puede acudir ante el Inspector de Trabajo para que este solicite el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez para que de esta forma el empleador asuma los costos ante una incapacidad permanente parcial.

¿Qué debo hacer en en caso de que haya tenido un accidente laboral y la empresa está en proceso de liquidación?

Si la empresa está en liquidación puede solicitar nuevamente el reintegro interponiendo una acción de tutela, si la empresa ya fue liquidada y clausurada la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) debe asumir los gastos correspondientes a tratamientos que se generen con ocasión al accidente laboral.

Soy Independiente con pago a Seguridad Social . ¿Qué debo hacer si la empresa que me paga no toma en cuenta los comprobantes de pago a mi seguridad social y como consecuencia la retención en la fuente que me hacen es mayor?

Puede radicar la solicitud de corrección de Retención en la Fuente directamente ante la empresa a la cual presta sus servicios, a través de un derecho de petición.

Fui despedido de mi empleo, durante 11 años no me pagaron Seguridad Social. ¿Aún puedo demandar o ya prescribió?

Lo primero que hay que decir es que la seguridad social ( EPS, pensión, ARL) es imprescriptible, es decir, que el derecho no pierde vigencia con el tiempo, por lo tanto usted está en todo el derecho de pedir los pagos al sistema, el procedimiento adecuado para el presente caso es el de interponer una queja ante la UGPP (Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal) donde abrirán el caso, investigarán, y fiscalizarán lo que corresponde.

Laboral

Me han abierto proceso disciplinario basados en una supuestas llegadas tarde.Me he defendido con evidencias pero el proceso continúa. ¿Cómo debo proceder?

Lo primero que tendría que analizarse es si dentro de funciones del contrato de trabajo o del contrato de prestación de servicios, existe la obligación de cumplir horario, de no ser así, no daría lugar a abrirse proceso disciplinario,



No hay que olvidar que los presuntos incumplimientos o faltas a los deberes/obligaciones del trabajador tienen que estar preestablecidos en la ley o el reglamento interno y deben ser indicados al trabajador.

Familia

¿Qué debo hacer cuando el papá de mi hija incumple con el acuerdo de conciliación por alimentos?

Con el acta de conciliación que presta mérito ejecutivo usted puede iniciar una demanda ejecutiva de alimentos ante el juez de familia y solicitar medidas cautelares al padre del menor tales como embargo de salario, prestaciones sociales y bienes del deudor e inclusive el impedimento de salida del país.



Paralelamente puede interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por inasistencia alimentaria en la Unidad de Inasistencia Alimentaria, Centros de atención al usuario (SAU), Unidades de Reacción Inmediata URI, Centros de atención a víctimas y las Casas de Justicia.

Quiero darle el apellido al hijo de mi esposa, ¿cuál es el trámite y el costo?

La única forma de lograr el cambio de apellidos es mediante el trámite de adopción. Puede empezar el proceso de adopción siempre que tenga capacidad legal para hacerlo, haya cumplido más de 25 años de edad, tenga al menos 15 años más que el adoptable y garantice su idoneidad física, mental, moral y social suficiente para suministrarle una familia adecuada y estable al menor o adolescente.



Adicionalmente,debe demostrar una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos años con el cónyuge. Es necesario aclarar que los costos de este trámite los puede encontrar en el siguiente link: https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/costos_instituciones_autorizadas_enero_30_2019.pdf

Me casé por lo civil en Colombia pero resido en Estados Unidos. Si realizo mi divorcio en Estados Unidos, ¿cómo puedo legalizar ese divorcio ante el gobierno colombiano para efectos legales, custodia de hijos y separación de patrimonio?

Los cónyuges pueden divorciarse en el país en el cual se encuentran domiciliados, esta decisión tendrá validez en nuestro país una vez que esta se encuentre ejecutoriada en el país donde se hizo el divorcio y se podrá realizar la figura jurídica se puede ejercer la figura de EXEATUR, este es procedimiento jurídico internacional por el cual un Estado solicita a otro Estado el reconocimiento, la ejecución u homologación de una sentencia que se dictó en el Estado.

Soy hijo fuera del matrimonio, ¿qué debo hacer si mis medio hermanos no me dieron lo que me correspondía de herencia de mi padre?

Conforme a la legislación de nuestro país usted tendría derecho a la "Acción de petición de Herencia" consagrado en el artículo 1321 del Código Civil, esta tiene una prescripción de 10 años en su caso, por lo cual lo más recomendable es iniciar esta acción lo más antes posible para evitar el vencimiento del término y poder hacer valer su derecho como heredero.



La finalidad de esta figura es la adjudicación de herencia conforme a derecho, es decir que hijos matrimoniales y los hijos extramatrimoniales reciben lo mismo según la ley 39 de 1982. No hay que dejar a un lado que para iniciar esta acción se debe tener certeza por algún medio probatorio de que efectivamente es su padre.

Salud

La EPS Nueva Eps pretendió cobrarme más de una cuota moderadora por el suministro de 90 Pastillas para un tratamiento, recetados por el médico de EPS. ¿Esto es legal? ¿Qué debo hacer?

Referente a los copagos, estos tienen un valor máximo de pago, según el régimen y los ingresos al que pertenece.

Contributivo menor a 2 SMLMV: 11,50%

Contributivo entre 2 y 5 SMLMV: 17,30%

Contributivo mayor a 5 SMLMV: 23,00%

Subsidiado: 10,00%

No se pueden pagar dos veces por el mismo servicio el cual es el de suministro de medicamentos, respecto a esto se tiene que entrar a examinar de fondo si el tratamiento es completo de 90 pastillas, ya que se podría presentar el caso de que este no fuera un tratamiento si no por el contrario 2, otra cuestión que tendría que analizar es si existe una hay acumulación de facturas, lo cual es posible que se presente.