Este domingo es la cita para correr con los 'Héroes de Colombia'

Teodicelo Fajardo Pardo, tiene el récord nacional en los 400 metros planos con un tiempo de 56 segundos, 90 milésimas.



Corre además los 100 y 200 metros, y pronto empezará en el salto largo, él a sus 35 años esta pensionado, es suboficial del Ejército, y al caer en un campo minado perdió una de sus extremidades inferiores, lo que no fue impedimento para ser hoy, ejemplo de superación.



"Mi accidente fue el 26 de abril de 2009 en Vistahermosa, Meta. Caí en un campo minado", narra rápidamente, como no queriendo recordar aquel día. “Tuve un tiempo de duelo donde no quería saber nada y hacer nada, fue duro. Pero una llamada un día me hizo despertar", puntualizó.



Fajardo, señala que uno de los factores que incidió en su recuperación física y emocional fue el apoyo recibido por la Corporación Matamoros, una fundación sin animo de lucro que trabaja por los integrantes de la Fuerza Pública heridos en acción, muchos de ellos mutilados, y por sus viudas y huérfanos.



Fajardo, quien tiene una prótesis en su pierna derecha, es la imagen del afiche que invita a los residentes en Bogotá a participar este domingo 5 de mayo en una nueva versión de la 'Carrera por los Héroes" que organiza la Corporación Matamoros.



El dinero recaudado se invierte en los programas de educación y deporte que patrocina la Fundación, para los 'héroes de Colombia' y sus familias.



Fajardo es hoy e un deportista consagrado que competirá en los juegos paranacionales, y que se declara un hombre felizmente casado, "tengo tres muñecas de 7, 5, y año y medio que son el motor de mi vida".

Carrera por los Héroes 10K

La Corporación Matamoros hace 33 años viene trabajando por los policías y militares heridos en combate. Además, apoya a las viudas y huérfanos que los integrantes de la Fuerza Pública han dejado al entregar su vida en defensa de la Patria. Es una entidad privada sin ánimo de lucro que busca complementar los esfuerzos del Estado para atender a los uniformados víctimas del conflicto.



Cristina Carrizosa, directora Ejecutiva de la Corporación dijo a EL TIEMPO que es el momento de generar una cultura en la sociedad “de enaltecimiento y de reconocimiento a nuestros policías y militares veteranos heridos en combate”.



La señora Cristina afirmó que este año esperan por los menos 8.000 participantes en la carrera, "ya que este es el evento estrella de la Corporación, en un homenaje a los más de 13.500 hombres que resultaron afectados por el conflicto y que son beneficiarios de la Corporación".



La directora señaló que las personas se pueden inscribir en las dos modalidades de la carrera en la página web: www.carreraporlosheroes.org, con un valor de 60.000 pesos, que les otorga un kit completo para la carrera.



"Nosotros básicamente trabajamos cuatro líneas de acción. Nuestra columna vertebral es el área educativa en todo el ciclo académico, logrando ya dos maestrías. El año pasado por ejemplo se graduaron 500 jóvenes de bachillerato, y 70 en carreras profesionales. Otro aspecto es el apoyo deportivo, tanto a nivel nacional como internacional, logrando en los últimos cinco años más de 500 medallas, de las cuales 190 son internacionales", puntualizó Cristina Carrizosa.

El sargento primero Francisco Pedraza compite en 'handbike' o bicicleta de mano Foto: Carlos Ortega/ CEET

Este año, nuevamente el sargento Francisco Javier Pedraza participará en la Carrera 10 K, lo hará en su silla de ruedas, aunque él es uno de los deportista en 'handbike' o bicicleta de mano.



Este año se gradúa como licenciado en Lenguas Modernas de la universidad Javeriana, tiene tres hijos, el menor de ellos tiene 16 años y este año termina la secundaria, "me ha dicho que tiene interés en ingresar al Ejército, y veo que lo dice por convicción, con alegría, dando por superado el dolor que nos causó mi accidente", afirma el sargento Pedraza.



El suboficial le hace la invitación a los residentes en Bogotá a que este domingo "se integren con nosotros, que compartamos un rato, que nos apoyen, y nos unamos como colombianos", puntualizó.



La Carrera por los Héroes partirá desde el monumento a los 'Héroes Caídos' en el CAN a las 9 de la mañana, y tiene dos recorridos, tres kilómetros, que se pueden hacer caminando y los 10.



