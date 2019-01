Director de Unidad Nacional de Protección pide a escoltas no ir a paro

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Pablo Elías González, le pidió a los sindicatos de la entidad que estarían convocando a un cese de actividades, que "se pronuncien sobre las pretensiones" del paro, ya que hasta el momento "han guardado silencio".

Según el jefe de la entidad encargada de brindar seguridad a políticos, líderes sociales y otras personas que han recibido algún tipo de amenaza, la entidad presta un "servicio esencial", por lo que no puede verse suspendido por un cese de actividades.



González les dice a los sindicatos de la UNP que interrumpir los esquemas de seguridad vulneraría un derecho fundamental de los protegidos y podría incluso acarrear sanciones penales en contra de la entidad y de los operadores privados que son el "grueso" de la planta de escoltas.



"A los operadores privados que tienen escoltas en esquemas de protección de beneficiarios de UNP se les informa que por ser un servicio esencial, es ilegal cualquier cese de actividades y su omisión puede traer consecuencias penales de afectarse la integridad de algún protegido", afirmó la UNP.



El paro anunciado por los sindicatos tiene como base denuncias sobre una supuesta falta de presupuesto para cumplir con condiciones laborales de las uniones temporales prestadoras del servicio.

"La UNP no debe viáticos a escoltas. Esa es una de las mentiras para convocar a un paro. A los operadores que han radicado cuentas se les ha pagado a través de la fiducia. Los únicos que han presentado y legalizado cuentas recientemente son Isvi/sevicol y se les giró el jueves", señala la UNP



La entidad resaltó que ya se encuentra en un proceso de licitación para contratar personal para los esquemas de seguridad por cinco meses, como una salida urgente a la falta de recursos que ha denunciado la UNP.



Según había dicho la entidad, el presupuesto aprobado por el Congreso para este año no es suficiente. Añadió que están "a tiempo" de pedir las adiciones presupuestales, es por eso que como medida prioritaria decidieron abrir la licitación para garantizar la seguridad de los protegidos por lo menos en los siguientes cinco meses.



La UNP había dicho que pese a las "dificultades económicas y a que la UNP no contaba con el presupuesto para terminar el año (2018), el Gobierno Nacional garantizó los recursos económicos necesarios, no hubo ningún traumatismo".



REDACCIÓN JUSTICIA Y PAZ

@PazyJusticiaET