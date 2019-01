Se abre debate por propuesta del Fiscal de controlar venta de cianuro

La muerte, al parecer accidental, de Alejandro Pizano, hijo del fallecido Jorge Enrique Pizano, exauditor de la Concesionaria Ruta del Sol II, y el suicidio de Rafael Merchán, ex 'zar' anticorrupción, reabren el debate sobre la necesidad de imponer mayores controles para la adquisición de la sustancia que causó los dos decesos: el cianuro.



Este miércoles, al revelar las pruebas que confirmaron el suicidio de Merchán, el fiscal Néstor Humberto Martínez planteó el establecimiento de una normativa que "le ponga punto final a la venta de cianuro en Colombia".

El jefe del ente acusador dijo que, según Medicina Legal, en el último año se registraron al menos 50 muertes por consumo de ese químico que es usado en procedimientos de minería y construcción. En promedio, según estadísticas oficiales, una de cada diez personas que se suicidan con algún tipo de sustancia tóxica elige el cianuro.



Como se documentó en el caso de Merchán, conseguir esa sustancia no representa mayor dificultad. Un tarro de un kilo vale poco más de 30 mil pesos y, a pesar de ser uno de los venenos más temidos por siglos, no existe limitación alguna para adquirirlo, como en su momento ocurría con el ácido.



La propuesta genera debate, pues hay quienes consideran que los controles resultan inocuos. Así, el penalista Francisco Bernate asegura que "la propuesta pretende más generar un titular porque es una solución coyuntural y no resuelve problemas de fondo".



Bernate dice que la producción de cianuro genera empleos en varios sectores de la industria química y el comercio, por lo que restringir su venta no sería viable: "Si lo que se pretende es controlar el suicidio, la solución no es prohibir la venta del cianuro, porque entonces habría que prohibir la venta de utensilios de cocina, cordones, o que las personas suban a los edificios altos".



El penalista señaló que para prevenir los suicidios es necesaria una política pública de prevención, de manejo de las enfermedades mentales.

Si lo que se pretende es controlar el suicidio, la solución no es prohibir la venta del cianuro, porque entonces habría que prohibir la venta de utensilios de cocina o de cordones FACEBOOK

TWITTER

Por su lado, el exfiscal Alfonso Valdivieso se declara partidario de la iniciativa y afirmó que "es necesario e indispensable que se haga todo lo que contribuya a disminuir las tragedias reportadas en los últimos días".



Valdivieso señala que frenar la venta libre del letal veneno, regulando su adquisición a través de items claros, contribuirá a un mejor manejo del químico: "Más que jurisprudencia, este es un tema de salud pública; se requieren mayores controles y requisitos para la adquisición de esta sustancia".



El debate también está abierto entre los médicos.

Más que jurisprudencia este es un tema de salud pública que requiere mayores controles y requisitos para su adquisición FACEBOOK

TWITTER

Qué dicen los toxicólogos

"Desde el contexto médico, creo que sin duda debería regularse el cianuro porque es una sustancia extremadamente mortal. Con raciones muy pequeñas se puede producir la muerte, haciendo que la persona no tenga chance de llegar a un centro de salud", afirma Miguel Tolosa, toxicólogo clínico del Hospital Infantil San José.



El experto llama la atención sobre el hecho de que la gente hable del cianuro como una sustancia efectiva para autolesionarse y causar su propia muerte.

Con raciones muy pequeñas se puede producir la muerte, haciendo que la persona no tenga chance de llegar a un centro de salud FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, Diana Pava, también toxicóloga, dice que la prohibición no es la solución, ya que si alguien está empeñado en conseguirlo para autolesionarse lo va a terminar encontrando o buscando una manera alternativa de hacerlo. Así, insiste en que se necesitan más políticas de salud y educación más que medidas de tipo restrictivo.



JUSTICIA

En Twitter: PazyJusticiaET