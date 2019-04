Los 'narcos' que el Gobierno sacó de los listados de las Farc

Luego de evaluar los nombres de ocho personas que habían sido señaladas como narcotraficantes colados en las listas de desmovilizados de las Farc que se beneficiaron del acuerdo de paz, el Gobierno expulsó a seis.



La alerta la hizo en octubre del 2018 el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, quien dijo que se trataba de “los mayores narcotraficantes del mundo, responsables del envío de docenas de toneladas de cocaína”. Según Whitaker, todos tenían “cargos de narcotráfico en EE. UU.”.



Sobre las otras dos personas que aparecen en la alerta de Whitaker, y que no fueron expulsadas, Miguel Ceballos, Comisionado para la Paz, aseguró que se confirmó que sí hacían parte de las Farc, por lo que le corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) definir su situación.

Entre los ocho nombres sobre los que advirtió Whitaker están el de Diego Alberto González Castillo, desmovilizado de las Farc, capturado en agosto del 2018 por una solicitud de extradición de EE. UU. por narcotráfico, y José Geidin Castro Chillambo, conocido como ‘el Doctor’, quien fue jefe de la columna Daniel Aldana de las Farc y había sido capturado en 2014 en Tumaco.



Entre la lista de presuntos narcos también figuran nombres como José Límber Valencia Caicedo, Washington Perlaza Orobio y Juan Carlos García Maya, quienes registran matrículas mercantiles en Cali y Tumaco para actividades como aserraderos de madera, venta de vehículos, gasolineras y tiendas de víveres y de ropa y calzado.

La lista la completan Olindo Perlaza Caicedo, ‘Olindillo’ Álver Pineda Mosquera, ‘Me’, y Milton Polivio Rosero Mera.



Por otro lado, la JEP informó este lunes que “no admite colados” y que desde el 2018 ha expulsado a 43 personas que alegaban pertenecer a las Farc y pedían no ser extraditadas, pero que en realidad no eran excombatientes. A la fecha, ha recibido 58 solicitudes de garantía de no extradición, de las cuales 43 han sido rechazadas y 8 están en estudio.

