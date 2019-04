Un año después, ¿qué ha pasado con el caso Santrich?

El caso del exjefe guerrillero Jesús Santrich, que entró en su recta final esta semana, se mueve intensamente en la sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



Entre este martes y este miércoles ya habido dos salas en la que los cinco magistrados que componen esa instancia evalúan, si el excomandante de las Farc, que está detenido en la cárcel La Picota, se le debe aplicar la garantía de la no extradición.



Esta figura fue contemplada en el acuerdo de paz con la antigua guerrilla para todos los excombatientes que no hayan vuelto a cometer delitos luego del primero de diciembre del 2016, cuando entró en vigencia lo pactado.

Hace un año, exactamente el 9 de abril del 2018, Santrich fue capturado con cargos de conspiración para narcotraficar dentro de un caso que le abrió una Corte del Distrito Sur de Nueva York. Desde entonces, tres meses después de haber iniciado labores la JEP, este ha sido uno de los casos más polémicos de esa justicia.

Por hechos presuntamente relacionados fueron detenidos también los empresarios Armando Gómez y Fabio Younes, quienes pidieron que sus casos los analizara la JEP. Sobre ellos la misma justicia especial dijo que no tenía competencia para pronunciarse dado que no estaban acreditados como miembros de las Farc.



En este caso, el magistrado Jesús Ángel Bobadilla ya le presentó a sus compañeros de sala un proyecto de decisión, que ha sido objeto de debate estos últimos días. Bobadilla es quién ha impulsado el caso y fue quién solicitó, a nombre de la sección de Revisión, pruebas a la justicia estadounidense para tomar una decisión.



En un auto de octubre, la JEP pidió las “evidencias que soportan la solicitud de extradición”, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia. Para recibir esa evidencia relacionada en el 'indictment', o acusación, se puso un plazo de 40 días, que terminó ampliándose pues la carta en la que el Ministerio de Justicia hacía el requerimiento al departamento de Justicia de Estados Unidos nunca llegó a su destino luego de dos meses de la orden judicial.



Finalmente, este episodio terminó, como lo había anunciado el embajador de ese país, Kevin Whitaker, con la negativa de la justicia estadounidense de enviar más elementos contemplados en el 'indictment' o acusación.



Así las cosas, la JEP deberá decidir, con lo que tiene en el expediente, si los supuestos hechos que se le atribuyen a Santrich ocurrieron después del primero de diciembre del 2016. Si esto es así, su caso tendrá que pasar a la Corte Suprema de Justicia. Pero si la conducta no existió o fue antes de esa fecha, la consecuencia práctica es que no podrá ser extraditado.



La Procuraduría, en sus alegatos de conclusión pidió que no se le aplique a Santrich la garantía de no extradición, pues la presunta conducta ocurrió luego del primero de diciembre del 2016, cuando entró en vigencia el acuerdo de paz y por lo tanto la JEP no es competente sobre esas conductas atribuidas a exguerrilleros luego de esa fecha.



En consecuencia, el Ministerio Público, a través de su delegada Mónica Cifuentes, solicitó que este requerimiento de Estados Unidos sea analizado por la Corte Suprema de Justicia, como a cualquier ciudadano.



Y desde luego Santrich, en un memorial de conclusiones que dirigió a los magistrados de la sección de Revisión que llevan este caso, insistió en que las acusaciones de conspiración para enviar 10 toneladas de cocaína por el cual es requerido por Estados Unidos son "un burdo montaje de la DEA y del fiscal Néstor Humberto Martínez".



La defensa del exguerrillero aseguró también que no hay evidencias de la conducta que se le atribuye a Santrich.



La sección de Revisión de la JEP se tomará unos días para analizar los alegatos de las partes y discutir en sala el sentido de la decisión.



