Procuraduría pide captura de 'El Paisa' ante incumplimientos a la JEP

Por los repetidos incumplimientos de Hernán Darío Velásquez, 'el Paisa', a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Procuraduría le pidió este martes a esa justicia que ordene la captura del exjefe guerrillero para garantizar que se presente en los procesos en su contra. Aunque por ahora no pidió su exclusión de la JEP.



En un concepto radicado este martes, el Ministerio Público dijo que la no comparecencia de Velásquez Saldarriaga "constituye una falta grave a la obligación de aportar verdad plena", y solicitó que el caso sea trasladado a la Unidad de Investigación y Acusación (de la JEP) para que se ordene su captura y se garantice su presencia al proceso y protección de los derechos de las víctimas.

Igualmente el órgano de control pidió que si Velásquez Saldarriaga persiste en la no comparecencia o esta se hace efectiva en forma obligatoria, así como si se niega a cumplir con las obligaciones de verdad y demás deberes del sistema, se ordene a la Unidad de Investigación y Acusación que reporte al órgano competente para que decida sobre la pérdida de otras garantías, derechos, beneficios o su exclusión del sistema.



De acuerdo con el concepto, la no comparecencia de Velásquez implica que no puede ser beneficiario de las sanciones alternativas previstas en esta jurisdicción.



En el documento, la Procuraduría también señaló que el incidente de verificación de cumplimiento que se le abrió a 'El Paisa' por no presentarse a los llamados de la JEP, "permite establecer que Velásquez Saldarriaga de manera reiterativa y no justificada ha incumplido la obligación de comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz, sin que haya justificado de forma válida, personal o a través del abogado asignado por el sistema de defensa, su renuencia a comparecer ante los llamados de la Sala de Reconocimiento de Verdad".

JUSTICIA