Plazo para recibir pruebas de EE. UU. contra Santrich vence este lunes

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tendrá que decidir la suerte del exguerrillero de las Farc Jesús Santrich, pedido en extradición con cargos de narcotráfico por Estados Unidos, con la evidencia que alcance a llegar a esa justicia especial hasta este lunes a las 5 p. m.

Ese fue el plazo, de 40 días, que se dio la misma JEP para recibir el material probatorio en contra de Santrich que reposa en el país norteamericano y que le ayudaría a esta justicia especial a definir si este excomandante del desaparecido Bloque Caribe no debe ser extraditado o si su extradición le corresponde definirla a la Corte Suprema de Justicia.

Este último evento se podría dar si se comprueba que la conducta de narcotráfico, por la que es acusado Santrich, existió y fue después del 1.° de diciembre del 2016, fecha en la cual entró en vigencia el acuerdo de paz entre el Estado y las Farc.



El 15 de noviembre pasado, la JEP había ratificado su petición de colaboración a las autoridades estadounidenses con el fin de contar con detalles del expediente contra Santrich, que tiene la Corte de Nueva York, por supuestamente haber conspirado para enviar desde Colombia 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Pero, según lo adelantado por el embajador estadounidense, Kevin Whitaker, es probable que este país no envíe las pruebas del expediente a la JEP.



De este modo, la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, instancia de esta jurisdicción transicional que estudia el tema, tendrá que decidir dentro de los próximos 10 días hábiles con base solo en la información del indictment –la acusación en la cual se anuncian los cargos de narcotráfico– y las interceptaciones que le pasó la Fiscalía colombiana y que fueron el sustento de la captura del exjefe guerrillero.



Santrich, quien desde abril pasado está detenido y en la actualidad permanece en la cárcel La Picota, ha insistido en su inocencia. “Nunca he tenido involucramiento en negocios legales ni ilegales, y mucho menos de narcotráfico. Jamás he intentado o pensado siquiera mover un gramo de cocaína para ningún lado. No soy un traqueto, soy un revolucionario y un gestor de paz”, dijo la semana pasada, en una audiencia ante el Consejo de Estado.



REDACCIÓN JUSTICIA Y PAZ

