No aceptan en la JEP a Monsalve, testigo clave contra Uribe

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negó la solicitud de entrada que desde mayo de este año había enviado Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar preso en la cárcel La Picota que fue empleado de la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe, donde supuestamente se organizaron los 'paras' del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Su caso estaba siendo estudiado por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, que según la resolución conocida en exclusiva por EL TIEMPO, negó la admisión a la jurisdicción puesto que Monsalve solicitó su entrada como exmiembro de la Banda Criminal (bacrim) 'los Rastrojos', algo que se escapa de la competencia de la JEP.



Según la resolución de la JEP, si bien "la violencia que padeció Colombia a lo largo de muchos años ha sido una de las más complejas en lo que respecta a la variedad de quiénes han sido partícipes de la misma" no existe una remisión normativa que diga que la JEP puede ser el juez natural de los miembros de las Bacrim.

La JEP continúa diciendo que esto es tan contundente que recientemente se creó un marco normativo destinado a facilitar el sometimiento de estas estructuras criminales, "a través de beneficios penales propios que reflejan claramente el trato diferenciado que se les da a este tipo de estructura", dice el documentado, refiriéndose a la llamada 'ley de sometimiento de bandas', firmada por el entonces presidente Juan Manuel Santos.

Por ello, puntualizó la justicia especial de paz, "quienes actuaron como miembros de bandas criminales quedan excluidos de la competencia personal de la JEP", puesto que, consideró, "admitir su sometimiento a la JEP desnaturaliza el espíritu" del acuerdo de paz.



Si bien la JEP no admitió el sometimiento de Monsalve, sí consideró que el fenómeno paramilitar no es ajeno al Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repeteción (SIVJRNR) creado con el acuerdo de paz, por lo que dijo que es permisible para los exmiembros de grupos de grupos de autodefensas acudir a la Comisión de la Verdad para aportad verdad de lo acontecido con el fenómeno paramilitar como detonante de la violencia en Colombia.



Contra la decisión de dejar por fuera de la JEP a Monsalve quedan los recursos de reposición y apelación.

Aunque los civiles con investigaciones o condenas por hechos relacionados con el conflicto armado no quedaron obligados a presentarse a la JEP, los magistrados de este sistema judicial han sido sorprendidos por una avalancha de particulares –muchos de ellos exfuncionarios del Estado–, que quieren acudir a él.



Hasta octubre, 478 civiles habían radicado solicitudes de admisión en la justicia para la paz, según documentos obtenidos en exclusiva por EL TIEMPO.



Monsalve tiene especial relevancia en el proceso que le abrió la Corte Suprema de Justicia al expresidente y senador Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos.

