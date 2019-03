La respuesta del uribismo a afirmaciones del expresidente

La publicación del libro La batalla por la paz, presentado este martes en Madrid (España) por el expresidente y premio Nobel de paz Juan Manuel Santos, quien hace una serie de revelaciones sobre cómo se sacó adelante el proceso con las Farc, generó una fuerte reacción del expresidente Álvaro Uribe y de su partido, el Centro Democrático (CD).

Desde el fin de semana, cuando este diario publicó el capítulo sobre una audiencia privada con el Papa, en la que participó Uribe, y acerca de una visita del entonces expresidente a los frailes del Convento de San Francisco –considerados los custodios de la paz– en Asís, el senador respondió con varios trinos en los cuales señala a su sucesor de “mentir” e “inventar cuentos”. “En sus mentiras me inventa conversaciones con frailes, en aquel viaje a Roma hablé con el Srio. de Estado del Vaticano sobre Venezuela y la dañina impunidad de Colombia”, escribió Uribe en su cuenta de Twitter.

Santos miente hasta para atribuir al santo padre gestos de descortesía ajenos a él. Más tonto yo, que espero alguna verdad de Santos FACEBOOK

TWITTER

Y en otro mensaje, el senador añadió: “Santos miente hasta para atribuir al santo padre gestos de descortesía ajenos a él. Más tonto yo, que espero alguna verdad de Santos”.



Los tuits del expresidente siguieron ayer, y en uno de ellos reitera que no habló con monjes sobre las Farc. “Santos se mete también en mentiras de chismosos desocupados: hice peregrinación a Asís, con monje ninguno hablé del tema de Farc”.



A las reacciones que causó La batalla por la paz se sumó ayer el partido Centro Democrático, que encabeza Uribe y en un comunicado califica las afirmaciones de Santos de “versiones mentirosas”.



“El 11 de julio de 2016, el expresidente Uribe visitó la basílica de Asís y la tumba de San Francisco, como un peregrino más, y al medio día (sic) fue invitado por los frailes del convento a compartir el almuerzo. Ni en este fraternal encuentro, ni en otros momentos del peregrinaje, se habló del acuerdo de La Habana ni de la situación política del país (...)”, señala el CD.



El documento considera “inédito” el encuentro con Francisco y que en este, Uribe expuso “los desacuerdos de buena parte de la sociedad colombiana”. Y, contra lo afirmado por Santos en su libro, asegura que “ese encuentro no fue un fracaso”.



“Distinto opinó el Vaticano, que pocas horas después emitió un comunicado en el que refiere cómo el Papa habló de la cultura del encuentro y recalcó la importancia del diálogo sincero entre todos los miembros de la sociedad colombiana en este momento histórico”. Agrega: (...) “para una inmensa mayoría de los colombianos, ese encuentro no solo no fue un fracaso, sino una ocasión para dar a conocer mejor algunos de los inconvenientes y engaños del acuerdo (...)”.



Pero, así como el expresidente Uribe tuiteaba en la red social, uribistas y congresistas del CD también escribían tuits contra las revelaciones de Santos. Es el caso del senador José Obdulio Gaviria, de quien Santos dice en su libro que cuando era asesor de la Casa de Nariño “me llamó por la línea directa de Presidencia –el llamado Falcon– y me pidió, como lo más normal, que interceptara las comunicaciones de la senadora liberal Piedad Córdoba. Me negué rotundamente, le pedí que nunca me hiciera ese tipo de solicitudes, y jamás me volvió a repetir la petición. Tal vez fue por eso que usaron el DAS y no la inteligencia militar para las chuzadas que luego saldrían a la luz”.



Gaviria reaccionó a estas afirmaciones con varios mensajes en los que desmiente al expresidente: “Pueden constatar perfectamente con la Casa de Nariño que yo no tenía Falcon. Esa es otra de las mentiras de Santos”, escribió Gaviria el domingo, y poco después señaló: “Definitivamente, Santos es el gran mentiroso de la política colombiana”. Y ayer insistió: “Comencemos por desmentir al felón, recordándole que mi oficina nunca tuvo el sistema Falcon (...)”.



En entrevista con la W Radio, Gaviria dijo que no llamó a Santos y que “más bien, él iba a mi oficina permanentemente, siempre que pasaba por la Casa de Nariño para tratar de mantener vigente su nombre como posible alternativa en caso de que no hubiese el referendo”.



Las reacciones del uribismo también provinieron del presidente del Senado, Ernesto Macías, quien en la misma red social afirmó: “Al mentiroso nunca le cuadran las cosas. #JuanManuelSantos, en su lucha por justificarse a sí mismo, escribe sus memorias tratando de confundir la memoria de los demás y termina escribiendo las verdades del mentiroso: sus mentiras. Santos perdió ‘la batalla por la verdad’ ”.

En la ola de tuits generada por el libro La batalla por la paz estuvo también el del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga. “Juan Manuel Santos será recordado como un expresidente cínico, traidor, tramposo, manipulador y mentiroso #SantosTraidor”, escribió Zuluaga.

EL TIEMPO