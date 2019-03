JEP es importante para garantizar que no haya impunidad: Noruega

Ine Marie Eriksen Søreide, canciller de Noruega, país que fue garante de la negociación que cerró el conflicto con las Farc y del fallido proceso de paz con el Eln, se reunió este martes con el presidente Iván Duque. Además de abordar la cooperación entre los dos países, hablaron de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP. La Canciller respondió, por escrito, varias preguntas de EL TIEMPO sobre los hechos que han rodeado la puesta en marcha de la paz con la Farc.

Noruega, como garante del acuerdo de paz y de su implementación, ¿cómo ve el desarrollo de este acuerdo?



Implementar un acuerdo de paz nunca es fácil, pero en Colombia se ha avanzado mucho en apenas dos años y algunos meses. Es un hecho que las Farc dejaron las armas en tiempo récord. La guerrilla más antigua del continente se ha convertido en un partido político con representación en el Congreso, algo impensable hace pocos años. Se ha establecido un sistema integral de justicia transicional muy sofisticado y el proceso de reintegración avanza. Claro, hay retos importantes.



Es grave que, además del crecimiento de la violencia contra defensores de derechos humanos y líderes sociales, más de 90 excombatientes han sido asesinados después de la firma del acuerdo. Y es preocupante que la JEP todavía no cuente con una ley estatutaria y que los programas de sustitución de cultivos ilícitos y de desarrollo rural que forman parte del acuerdo no cuenten con los presupuestos necesarios.

La Farc ha pedido la intervención de Noruega y Cuba por las objeciones que le hizo el presidente Duque a la ley estatutaria de la JEP. ¿Usted habló con Duque de esto?



La ley estatutaria de la JEP fue un tema importante en la conversación con el presidente Duque, por la simple razón de que el funcionamiento de la JEP es fundamental para la implementación del acuerdo de paz.



No cuestionamos la facultad del Presidente de hacer objeciones a la ley, lo que nos preocupa es la incertidumbre jurídica que se está creando en un momento en el que miles de excombatientes están en proceso de reincorporación. Además, hay que recordar la importancia que tiene la JEP para garantizar la justicia y la no impunidad a los millones de víctimas del conflicto.



Entiendo lo sensible que es el tema de justicia en un proceso de paz, después de una guerra de medio siglo que ha dejado millones de víctimas. Sin embargo, en Colombia se ha construido un sistema integral de justicia transicional muy avanzado, que es un modelo para otros procesos de paz. Como también lo expresó el Secretario General de la ONU, tengo la esperanza de que la JEP pueda contar con una ley estatutaria que garantice su independencia y autonomía lo más pronto posible. Es necesario para asegurar los derechos de las víctimas y el fundamento jurídico del proceso de paz.

¿Cómo ve Noruega que la alimentación para los excombatientes en los denominados Espacios de Reincorporación termine en agosto?



Valoramos el compromiso del Gobierno en avanzar en el tema de reintegración. También vemos muy positivos los esfuerzos de los y las excombatientes para desarrollar y establecer sus propios proyectos productivos. En este momento hay que darles la certidumbre de largo plazo que necesitan para quedarse en el proceso y planificar sus vidas.



Además del suministro de alimentación después de agosto, quedan por resolverse algunas cuestiones relacionadas con las viviendas y tierras para los proyectos productivos. El proceso de reintegración cuenta con un fuerte apoyo de Noruega y la comunidad internacional, y estoy segura de que estos asuntos se van a resolver a buen tiempo mediante cooperación entre las partes.



¿Noruega mantendrá su cooperación económica para la consolidación de la paz de Colombia?



Sí, Noruega es un socio consistente y a largo plazo para Colombia. Pero la cooperación entre Colombia y Noruega no está limitada al proceso de paz y, en nuestra experiencia, la paz abre las puertas para cooperación en otras áreas. Trabajamos junto a Colombia en sectores como clima y bosque, petróleo y pesca. En términos de cooperación, Noruega es el cuarto socio más grande de Colombia; Colombia es nuestro socio más grande en América Latina, y está entre los más importantes en el mundo. Es fundamental que Colombia no pierda esta oportunidad para lograr la paz.



¿Dónde están los exnegociadores del Eln que estaban en La Habana?



La delegación del Eln está todavía en Cuba, a la espera de que se resuelva el tema de los protocolos. Noruega tiene experiencia en muchos procesos de paz en el mundo, y en estos procesos siempre se debe garantizar el retorno seguro de las delegaciones en caso de una ruptura. De otro modo, los grupos insurgentes no tienen incentivos para entrar en negociaciones. Quiero reiterar nuestra fuerte condena al atentado del Eln contra la Escuela General Santander. Es preciso subrayar que cuando Noruega se pronuncia sobre los protocolos, hablamos solo sobre cómo interpretamos nuestro propio compromiso como país garante.



¿Noruega ve posible un proceso de paz entre el Eln y el actual gobierno?



No veo otra salida distinta del conflicto con el Eln que a través de una negociación. Sin embargo, un proceso de paz siempre depende de la voluntad de las partes. Noruega, como país garante, está preparada para acompañarlas en una negociación, si así lo desean.

REDACCIÓN PAZ

Twitter: @PazyJusticiaET