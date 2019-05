JEP responde a petición de Cancillería a CIDH para que cancele evento

La Cancillería colombiana pidió la cancelación de la audiencia pública a la que convocó la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a petición de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y que tiene prevista desarrollarse este jueves en Kingston, Jamaica.



El Ministerio de Relaciones argumentó que esa justicia “no se encuentra facultada para acudir a instancias internacionales, salvo por los conductos establecidos en la Constitución” y agregó que la “representación y la interlocución ante organismo internacionales” únicamente le corresponde al Presidente de acuerdo a la Carta Política.



Además, señaló que la JEP no puede ser tenida en cuenta como “parte” en ningún trámite de la CIDH.

Frente a este hecho, la presidente de la JEP, Patricia Linares, en una carta con fecha de este domingo, le aclaró al canciller Carlos Holmes Trujillo que la participación de esa justicia y la petición de la realización de esa audiencia Convocada por la CIDH fue hablada con el director de la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado, Camilo Gómez.



Dicho solicitud, agrega Linares, se hizo teniendo en cuenta la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en “el marco de la función de monitoreo que efectúa la CIDH al proceso de paz en Colombia, tal como lo ratificó ella misma en el capítulo quinto de su informe anual 2017.



Además, la presidente de la JEP también le dijo al canciller que la solicitud de la audiencia pública se hizo “con el propósito de contribuir con información de carácter general sobre los avances, retos y desafíos que presenta la JEP, después de un año de funcionamiento, en materia de protección efectiva a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el marco o con ocasión del conflicto armado interno que ha sufrido nuestro país, ello con el ánimo de garantizar no impunidad frente a delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, tal como lo establece nuestro mandato, consignado en el Acto Legislativo 01 de 2017”.



La magistrada Linares explica que la petición que concedió la CIDH “no fue presentada como ‘parte’ en un proceso” y trajo como ejemplo que las autoridades judiciales de otros países han acudido a la CIDH en distintas ocasiones con similares propósitos, como por ejemplo el Tribunal Constitucional de Perú, en 2017.



“Coincidimos con usted en que dada nuestra condición de alta corte creada por la Constitución Política, hacemos parte de la estructura del Estado colombiano y no nos corresponde, ni más faltaba, exponer asuntos domésticos ante una instancia internacional, pues nunca hemos desconocido ni desconoceremos que la rectoría de las relaciones internacionales está en cabeza del señor Presidente”, añadió la presidente de la JEP.



Hasta el momento no se tiene noticia de la cancelación de esa audiencia, eventos que son rutinarios para la CIDH y que no solo abordan el caso de un solo país que hace parte del sistema interamericano de derecho humanos.





REDACCIÓN PAZ

@PazyJusticiaET