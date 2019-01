JEP evaluará con datos de inteligencia si el 'Paisa' incumple acuerdo

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejó en firme la decisión de decretar 22 pruebas, en la que hay información de inteligencia, dentro del trámite por incumplimiento que se adelanta en esa justicia contra Hernán Dario Velásquez, conocido como el 'Paisa', de quien no se sabe su paradero desde al menos agosto pasado y dejó tirada la reincorporación de un poco menos de un centenar de excombatientes de las Farc en Miravalle, Caquetá.

El abogado de oficio que asumió la defensa de los intereses del exjefe guerrillero ante su ausencia había interpuesto un recurso en ese trámite contra la decisión del 6 de diciembre de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de decretar esas pruebas. Esa instancia además había ordenado a la Fuerza Pública localizarlo con el fin de hacerlo comparecer a los estrados de esa justicia de paz.



La defensa alegaba que la Sala de Reconocimiento no podía contar con información de inteligencia para tramitar dicho incidente de incumplimiento para verificar si el 'Paisa' incumplió sus compromisos adquiridos en el acuerdo de paz de La Habana. A su juicio esto era una prueba ilegal y violaba el debido proceso.

Sin embargo, esa instancia de la JEP dijo que podrá contar con inteligencia para evaluar si el 'Paisa' incumple lo acordado, pero precisó que conforme a la Ley de inteligencia y contrainteligencia, y a la jurisprudencia reiterada de las altas cortes, la información de inteligencia solicitada al Ministerio de Defensa “en ningún caso tendrá valor probatorio dentro de este proceso judicial" y que podrá constituir un "criterio orientador” de la investigación, pero no se tendrá en cuenta para estudiar su responsabilidad penal.



Una de esas pruebas es por ejemplo, la orden que le dio al Ministerio de Defensa, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía y a la Alcaldía Municipal de San Vicente del Caguán de allegar, en 10 días hábiles, las copias de las actas de las sesiones que ha realizado el Puesto de Mando Interinstitucional, conocido como “Carpa Azul”, en el espacio de Miravalle desde su instalación hasta la fecha. En esas sesiones se hablaban asuntos de seguridad de la zona.



La JEP también ordenó al Ministerio de Defensa que allegue, en máximo 10 días hábiles, información de inteligencia sobre el posible reagrupamiento y retoma de armas de las estructuras que operaban bajo el mando de el 'Paisa'.



Con esta decisión notificada, empezarán a correr 30 días para las prácticas de esas pruebas que en todo caso quedarán a disposición de las partes para que presenten

sus alegatos finales. Después de esto, la Sala de Reconocimiento tendrá 10 días para

convocar a la audiencia donde se decidirá si hubo o no incumplimiento del régimen

de condicionalidad por parte de el 'Paisa'.



Si se comprueba que faltó a sus compromisos, el exjefe guerrillero podría perder los beneficios en la JEP, ser expulsado de este sistema de justicia transicional, y en consecuencia su caso pasaría a la justicia ordinaria. El 'Paisa' además fue llamado a comparecer personalmente este 18 de marzo para que responda por el macrocaso por secuestro que se abierto en contra del antiguo secretariado y Estado Mayor de las Farc.



De hecho, la apertura del incidente por incumplimiento contra este exjefe guerrillero se dio en septiembre, luego de que por ese caso, a diferencia de los otros 30 excomandantes de las Farc, el 'Paisa' no presentó ningún informe, ni siquiera a través de abogado, sobre su actuación en los secuestros que cometió la exguerrilla entre 1993 y 2012.



En su decisión, la Sala de Reconocimiento atendió la solicitud de la defensa y de la Procuraduría en el sentido de que también cuente con información sobre los proyectos de cooperación internacional que se adelantan en la zona de reincorporación de excombatientes que lideraba el 'Paisa'. Para eso, pidió información a las embajadas de la Unión Europea, Reino Unido, Alemania, Suecia y Noruega.



REDACCIÓN PAZ Y JUSTICIA

En Twitter: @PazyJusticiaET