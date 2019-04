JEP mantiene al general (r) Mario Montoya en esa jurisdicción

La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió mantener al general (r) Mario Montoya en esa justicia, y negó una petición que habían hecho varias víctimas para que se anulara su sometimiento y suscripción de acta de compromiso.

La JEP había recibido varias peticiones de víctimas que afirmaban que se debía anular el acta de sometimiento de Montoya, ya que cuando se llevó a cabo no estaba presente la totalidad de víctimas de los crímenes del general.



Según las peticiones, varias víctimas no fueron debidamente notificadas para comparecer a esa audiencia de sometimiento, y otras fueron reconocidas de forma tardía, por lo que no pudieron intervenir en su momento.



La JEP asegura que si bien es cierto que las víctimas están en el corazón de la justicia transicional para reivindicar su dignidad, y deben tener espacios para que puedan participar en los procesos judiciales, su intervención debe ser proporcional con la relevancia de cada etapa procesal que se lleve en la JEP.

Así, la JEP asegura que en etapas iniciales no está previsto el despliegue pleno y protagónico de las víctimas en el proceso. "De este modo, en los momentos iniciales y de verificación de la sujeción a la JEP, como aquel que se predica del mayor general (r) Montoya Uribe, la participación de víctimas debe comenzar a surtir sus primeros efectos, pero no agotarse".



El general Montoya Uribe responde por diferentes casos de falsos positivos cometidos por el Ejército entre el 2007 y 2008.



Otro de los casos por los que es cuestionado es por la operación Orión del 2002, en la comuna 13 de Medellín que se desarrolló bajo su comandancia y en la que se documentaron 75 homicidios fuera de combate, 100 desapariciones y 450 detenciones ilegales.



