Captura del ‘Paisa’, el nuevo desafío para las autoridades

Una recompensa de hasta 1.300 millones de pesos llegó a ofrecer en su momento el Gobierno Nacional por la captura del entonces jefe de la temida columna móvil ‘Teófilo Forero’ de las Farc Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias el Paisa, quien está a punto de volver a la lista de los más buscados del país, esta vez por incumplir los compromisos de la desmovilización.

Aunque desde el mismo viernes, tras la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de ordenar su captura, el presidente Iván Duque anunció que había dado instrucciones a la Policía para que la hiciera efectiva, el fallo quedó en el congelador por la apelación que anunció el abogado de oficio del ‘Paisa’.



Si bien la JEP le dio la razón a la Procuraduría, que pidió la captura del guerrillero, el ente de control pidió claridad sobre ciertos apartes del fallo “por ser tan complejo”.

Solo el próximo viernes, la JEP escuchará los argumentos de la defensa del ‘Paisa’ en la apelación y, en caso de mantener su posición, expedirá oficialmente la orden de detención del exguerrillero. Esto no es impedimento para que los organismos de inteligencia comiencen a buscarlo desde ya.

Hacia adelante se podría acudir a la Interpol para que reactive la orden de captura internacional del exguerrillero.



Las autoridades han advertido que aunque no hay certeza sobre el paradero del ‘Paisa’, hay reportes de inteligencia según los cuales estaría en Venezuela, país al que se habría trasladado desde hace aproximadamente seis meses.



Esta sería una de las principales dificultades para lograr su captura, pues se da por descontado que las autoridades del país vecino no cooperarían con la detención del guerrillero.

Los beneficios perdidos

La falta de respuesta del ‘Paisa’ a las tres citaciones que le hizo la (JEP) para responder en el proceso por secuestro que tienen abierto, y el incumplimiento de los compromisos de aportar verdad y cumplir sus tareas de reincorporación llevaron a que esta justicia ordenara su captura y le quitara el beneficio de una condena de máximo 8 años de restricción de libertad. Es decir, no tendría cárcel, sino restricciones en la movilidad



Ahora, deberá pagar, mínimo, ocho años de prisión. Esto, si se mantiene en la JEP y cumple con todos los compromisos que esta le exige.



Velásquez Saldarriaga, uno de los ‘duros’ del ala militar de la desaparecida guerrilla de las Farc, responsable de las más violentas acciones de esa organización, sorprendió cuando se acogió a los acuerdos de paz y dejó las armas. Luego trabajó en proyectos productivos en el espacio de reincorporación de Miravalle, en San Vicente del Caguán, Caquetá, la misma región en la que en el pasado había sembrado terror. En octubre del 2017 salió por primera vez de ese lugar, lo que generó la primera alerta. Luego, en abril del año pasado, volvió a ausentarse tras la captura en Bogotá del exjefe guerrillero Jesús Santrich, vinculado a un proceso por tráfico de drogas.



Y en agosto, cuando había regresado y se encontraba con el exintegrante del secretariado Iván Márquez, se volvió a ausentar argumentando que se habían registrado operativos militares y sobrevuelos en la región. Desde entonces se perdió el rastro de su paradero y empezaron a escucharse versiones de que había regresado a la ilegalidad y que incluso había salido del país.

A pesar de la insistencia de los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, el ‘Paisa’ no solo no se presentó a las audiencias a las que estaba citado, sino que tampoco entregó los informes sobre sus actividades, ni se excusó por esas faltas.



Algunos sectores cuestionan que la JEP tardara tanto tiempo en tomar una decisión sobre la suerte del ‘Paisa’ y que no hubiera aplicado una sanción mayor, como la expulsión de la jurisdicción de paz y el traslado de sus procesos a la justicia ordinaria.



Sin embargo, fuentes de la JEP señalaron que el incidente de incumplimiento se abrió en octubre del año pasado y el trámite tardó menos de siete meses, lo que se ajusta a las garantías establecidas para quienes se acogieron a esa jurisdicción. Añadieron que la decisión se tomó luego de un juicioso análisis de la situación, lo que se refleja en un fallo de 90 páginas.

Advertencia a otros jefes

Esa decisión sienta un precedente para otros exguerrilleros que se han negado a atender personalmente los llamados de la JEP, como Iván Márquez y ‘Romaña’.



A diferencia del ‘Paisa’, ellos sí presentaron los informes que se les exigieron sobre su participación en el delito de secuestro. Sin embargo, ni Márquez ni ‘Romaña’ han rendido versión voluntaria. A Márquez, de hecho, se le reprogramó esa diligencia para este jueves, y de no presentarse, se arriesgaría a que se le abra un incidente de incumplimiento como se hizo con el ‘Paisa’, que terminó con una orden de captura.



PAZ Y JUSTICIA