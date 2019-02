JEP se da 20 días para recibir pruebas de EE. UU. tras demora de carta

La sección de Revisión del Tribunal para la Paz, instancia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que conoce el caso del exguerrillero Jesús Santrich, pedido en extradición por Estados Unidos, se dio 20 días más para recibir las pruebas que tiene ese país en contra del exjefe guerrillero.

Esa decisión la tomó la JEP luego de que la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, reconoció la semana pasada que la carta pidiendo las pruebas nunca llegó a tiempo, esto es, el lunes 28 de enero pasado, cuando se vencieron los 40 días que se había dado inicialmente la justicia especial para recibir las evidencias que tiene la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Santrich, excomandante de las Farc, es acusado de conspirar para enviar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos. La JEP debe definir, y por eso las evidencias solicitadas, si esa conducta existió y, en dado caso, si fue posterior al primero de diciembre de 2016, fecha en la que entró en vigencia el acuerdo de paz.



Si esto último se comprueba su extradición debe definirla la justicia ordinaria y no la JEP.



La sección de Revisión amplió dicho plazo teniendo en cuenta que la demora de la carta rogatoria de pruebas “fue un hecho ajeno a la jurisdicción que entorpeció el buen funcionamiento de la administración de justicia en el marco de los acuerdos de paz y no atribuible al destinatario de esa petición judicial, sino a quien fungía como intermediario o canal diplomático entre los diferentes Estados y a la empresa de mensajería que se utilizó para la entrega de la carta”.



Con ocasión de las presuntas irregularidades que se pudieron haber cometido en este episodio, la JEP envío la información del caso a la Procuraduría para que investigue a funcionarios del Ministerio de Justicia y a la empresa de correo estatal 4-72, implicados en las fallas para que la petición nunca llegara a tiempo a las autoridades estadounidenses. El ministerio Público ya abrió investigación por el caso.



Además, remitió copias de esta decisión tomada este lunes al presidente Iván Duque y a la Fiscalía para que analicen si hay lugar a hacer “una ponderación sobre la libertad” de Santrich, quien ya completa nueve meses detenido. Esto tiendo en cuenta pronunciamientos de la Corte Constitucional.



La decisión fue tomada en una votación 4 a 1, es decir que solo contó con salvamento de voto de un magistrado.



La togada Claudia López Díaz se opuso a esta decisión con el argumento de que esa instancia de la justicia transicional puede definir la garantía de no extradición con la evidencia que reposa ya en el expediente, y no es necesaria la petición de más pruebas. Esa evidencia, además del indictment o acusación, consiste en dos declaraciones juradas.



La magistrada Gloria Amparo Rodríguez apoyó la decisión de la mayoría, pero aclaró su voto en el sentido de que las pruebas con las que pueda contar de parte de Estados Unidos son pertinentes, “no son los únicos elementos materiales probatorios para proferir una decisión”.





