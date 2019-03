Más de 200 internos de La Picota piden ser escuchados en la JEP

El Comité de Presos por la Verdad de Colombia y 200 internos de la cárcel La Picota de Bogotá le enviaron una carta - fechada el 21 de marzo del 2019 - a los integrantes del Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición, de la Jurisdicción Especial para La Paz, JEP.



En la misiva reiteran su disposición de comparecer ante el tribunal de justicia para contar su verdad frente a diversos hechos del conflicto interno del que fueron protagonistas. "Queremos poner en conocimiento de ustedes, de todo país, y del mundo entero, la verdad relacionada con hechos propios de tantos años de conflicto nacional que aún persiste y del que hemos sido parte, ya como actores, ya como testigos directos", afirman en la carta.

Los internos reiteran su voluntad de hacer prevalecer los derechos de las víctimas y sus familias a "la verdad, a la reparación y a la no repetición".



Los hechos de violencia que entrarían a narrar se registraron en medio de lo que califican como conflicto interno entre los años 1984 y 2016, y vincula a paramilitares, autodefensas, guerrilla (Farc -Eln) y bandas criminales y el papel del narcotráfico en el conflicto.



Señalan los firmantes que la solicitud la hacen sobre la base de las reglas jurídicas fijadas y de competencia de la JEP que en uno de sus aportes señala que es "necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. Aportar verdad plena significa relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición”.



Señalan que para tal fin es necesario que la JEP los llame a comparecer ante la Comisión de la Verdad y así dar a conocer los hechos de que afirman van a relatar.

Hechos relevantes:

En la carta los internos refieren que darán a conocer la verdad en casos como el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, magnicidio del cual afirman que entregarían nombres de los autores, cómplices causas y circunstancias.



Hechos importantes como el atentado del avión de Avianca; el desarrollo de la operación Orión (homicidios, desapariciones, desplazamiento, torturas). Y las relaciones con las Fuerzas Militares, entre otros capítulos de la vida nacional.



En 24 puntos ofrecen hablar además sobre: "Homicidios, desaparición forzada, magnicidios, terrorismo, masacres, fosas comunes, falsos positivos, secuestros entre guerrilla y autodefensas, limpieza social, relaciones del narcotráfico con FF. MM. y de Policía, relaciones del narcotráfico con políticos locales, departamentales y nacionales, relaciones del narcotráfico con empresarios, industriales y dueños de tierras, relaciones de paramilitares, autodefensas, y bandas criminales con FFMM y de Policía, relaciones de paramilitares, autodefensas, y bandas criminales con empresarios, industriales y dueños de tierras, relaciones de paramilitares, autodefensas, y bandas criminales con políticos locales, departamentales, nacionales, relaciones de la guerrilla con políticos locales, relaciones de la guerrilla con paramilitares y autodefensas y narcotráfico, relaciones de la guerrilla con las FF. MM. y de policía para temas de conductas criminales como secuestros, entre otros".



Al igual que "verdades que quieren aportar los presos en el extranjero y beneficiarios de Justicia y Paz, falsas víctimas y falsas desmovilizaciones de las AUC, corrupción, negocios, contratación para secuestros, extorsión y homicidios, compra de armas a personal de las FF. MM. y de Policía y homicidios marchas campesinas y venta de información de las autoridades a organizaciones criminales".



Señalan que han realizado un trabajo de "riguroso barrido preliminar relativo a los fenómenos del conflicto armado y de la violencia en Colombia", del cual fueron protagonistas con lo que podrán "coadyudar con la identificación de actores reales del conflicto aún desconocidos".

Que quieren aportar a la verdad y que aspiran a no llevarse a la tumba secretos importantes para la verdad del conflicto, de las víctimas y del país FACEBOOK

TWITTER

Voces en el exterior

En la carta los integrantes del Comité de Presos por la verdad de Colombia afirman que han recibido "comunicaciones de personas en la clandestinidad y de presos en el extranjero, condenados a largas penas de prisión (algunos con cadena perpetua), que quieren aportar a la verdad y que aspiran a no llevarse a la tumba secretos importantes para la verdad del conflicto, de las víctimas y del país".



Finalmente solicitan una reunión con padre Francisco de Roux S.J., quien funge como el Presidente de la Comisión de la Verdad, para exponerle el plan de acción y lograr se escuchados por el alto tribunal.



JUSTICIA

En Twitter: @PazyJusticiaET