'No suelo combatir a los contradictores con denuncias penales': Fiscal

El fiscal General, Néstor Humberto Martínez le respondió este viernes al senador Iván Cepeda sobre las supuestas investigaciones que estaría adelantando en contra del congresista.

En la mañana el Senador había dicho que se quería "armar" un proceso en su contra por lo que le pidió a Martínez que "no siga trabajando en la sombra y me diga directamente que es lo que quiere en mi caso particular".



El Fiscal le contestó que no existe esa investigación. "El senador Cepeda dice que lo estoy investigando o montándole una investigación que no es cierta. Aquí no hay ninguna investigación de esas porque yo no suelo combatir a los contradictores y a los que piensan distinto con denuncias penales", manifestó Martínez.

Además señaló que lo que quiere Cepeda es "convertir en delito de opinión" las posturas sobre las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz.



Añadió que el Senador lo denunció penalmente por decir que “hay artículos inconvenientes y que pueden afectar el Estado de derecho en Colombia, para el senador Cepeda es un delito".



Frente al proceso que el senador dice que se lleva en su contra, Martínez manifestó que "es pura paja, aquí no hay investigaciones. Lo que hay es un señalamiento muy claro, le estoy diciendo a los colombianos que en el articulejo 156 de la ley estatutaria por la puerta de atrás se quiere acabar la extradición en beneficio de organizaciones criminales y de extraditables y esa discusión tenemos que dar con serenidad y sin acudir a estrategias para evadir el análisis en el debate del Congreso de la República".



Por su parte el senador Cepeda aseguró que "no está bien que (el fiscal) le mienta al país. Esa norma no puede cubrir a nadie que no esté aceptado debidamente en el sistema, en este caso en la Jurisdicción Especial para la Paz”.



