EE. UU. y otros países piden en la ONU que se apruebe la ley de la JEP

En la sesión de este viernes del Consejo de Seguridad, máxima instancia de la ONU, los países que lo componen, encabezados por Estados Unidos, pidieron al Congreso y al Gobierno colombiano "cuanto antes" la adopción de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



Esta es la última norma que falta para que la justicia transicional, diseñada en el acuerdo de paz con las Farc, funcione plenamente.



Pese ha haberse discutido y aprobado en el Congreso, la ley estatutaria no ha podido entrar en vigor, pues el presidente Iván Duque la objetó y el texto regresó al legislativo para su discusión.



Ya la Cámara de Representantes negó las objeciones presidenciales con una votación aplastante y queda pendiente su discusión en el Senado.

Si bien los 15 embajadores de los países que conforman el Consejo de Seguridad este viernes reiteraron su respaldo total a la implementación del acuerdo de paz y en especial a la justicia transicional, llamaron la atención las declaraciones del embajador de Estados Unidos ante esa instancia, Jonathan Cohen, que van un poco en contravía a lo dicho por el embajador de ese país en Colombia Kevin Whitaker.



"Reafirmamos la importancia de que Colombia promulgue cuanto antes la Ley Estatutaria de la JEP para que cuente con un marco jurídico firme para que pueda actuar de manera independiente y eficaz", dijo Cohen en la sesión del Consejo de Seguridad, que este viernes hizo seguimiento al tercer informe de la misión de la ONU en Colombia que verifica la implementación del acuerdo de paz.



Mientras tanto, en días pasados, por denuncias de representantes a la Cámara que presentaron ponencia rechazando las objeciones presidenciales a la ley de la JEP, se supo que el embajador estaodunidense Whitaker no estaba muy conforme con la aprobación de dicha norma como estaba. De hecho, algunos congresistas afirmaron sentirse presionados para que no presentaran el rechazo a esos reparos del presidente.

Jonathan Cohen, por su parte, señaló categóricamente: "Estados Unidos considera la Jurisdicción Especial para la Paz como algo fundamental para atender debidamente los crímenes de guerra y los abusos de los derechos humanos en Colombia".



También agregó que "desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, Colombia ha venido tomando medidas importantes y ha sido inspiración de paz no solo en la región si no en el mundo entero".



Carlos Ruiz Massieu, jefe de la misión de la ONU, en la presentación del informe de seguimiento dijo que no conviene reabrir puntos del acuerdo de paz, como lo proponen las objeciones de Duque a la ley estatutaria, de acuerdo a lo señalado por los propios exnegociadores del Gobierno y de las Farc. Ellos enviaron una carta en días pasados en ese sentido al secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

"En un clima de incertidumbre -para las víctimas, acogidos a la JEP, miembros de la Farc y para las comunidades que han sufrido el conflicto- la mayor incertidumbre sería reabrir los puntos centrales del Acuerdo de Paz", dijo Ruiz Massieu. Agregó: “Como ha señalado el Secretario General, el principio de la no retroactividad es fundamental para preservar la confianza en el futuro del proceso”.



En su informe, el jefe de la Misión de la ONU, también resaltó el trabajo de la JEP. "Bajo el liderazgo de su presidente, Patricia Linares, continúa haciendo su trabajo con resultados impresionantes. Se han abierto siete grandes casos", dijo.



Por su lado, el canciller Carlos Holmes Trujillo, presente en la sesión, señaló que "el Gobierno de Colombia reconoce y valora el trabajo y acompañamiento de la Misión de la ONU".

Lo que dijeron los otros embajadores

El embajador de Rusia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Vassily Nebenzia, coincidió en que "es sumamente importante que los Acuerdos se cumplan sin modificación alguna".



"Nos preocupa la situación el Acuerdo de Paz en Colombia, el país se encuentra en una encrucijada; aunque reconocemos que se ha hecho bastante para la consolidación de la paz, el país debe seguir adelante en este proceso", agregó el embajador ruso.



Por su lado el embajador belga, Marc Pecsteen de Buytswerve, dijo que "la JEP debe operar con independencia" y exhortó "a las partes para tomar medidas para el funcionamiento y aprobación de la Ley Estatutaria".



“Estamos de acuerdo con el Secretario General cuando afirma que el debate en torno a la Jurisdicción Especial para la Paz se ha polarizado más, y estamos de acuerdo con que la JEP reciba apoyo político y jurídico para consolidar progresos que ha venido registrando”, dijo Karen Pierce, embajadora del Reino Unido ante la ONU.



Mansour Al-Otaibi, embajador de Kuwait, también urgió la promulgación de la ley estatutaria. “Contamos con que se promulgue la Ley Estatutaria de la JEP en función del marco constitucional y a la mayor brevedad, porque es fundamental fomentar la confianza y crear el entorno político y económico necesarios para dar cumplimiento al Acuerdo de Paz”, dijo.



Por su parte, Dian Triansyah Djani, embajador de indonesia, agregó que "es importante que la JEP reciba el pleno apoyo y colaboración de todas las partes implicadas. Su independencia y autonomía así como su dictamen debe respetarse completamente."



Para el representante de Guinea Ecuatorial, Anatolio Ndong Mba, también es "es necesario que la Jurisdicción Especial para la Paz empiece a operar con base a una Ley Estatutaria”.



"Consideramos que el Sistema de Justicia Transicional, incluida la JEP, es médula espinal del Proceso de Paz y puede ser un ejemplo para otros procesos en el mundo", señaló por su parte la embajadora polaca, Joanna Wronecka.



Gbolie Désiré Wulfran, representante de Costa de Marfil, afirmó que coinciden con los retos señalados por el informe de la Misión de Verificación entre los que están no solo la reincorporación económica de los excombatientes sino también "la justicia de transición, que a su juicio, "deben tener la atención necesaria para avanzar en el proceso de paz".



"Resaltamos la importancia de la JEP, encargada de promover el acceso a la justicia y la reconciliación en Colombia. Hacemos hincapié en la necesidad de respetar su autonomía y la de los demás mecanismos de transición", afirmó a su turno José Singer, embajador de República Dominicana.



YJerry M.Matjila, embajador de Sudáfrica ante la ONU, enfatizó: "Hacemos un llamado a la aplicación de la ley estatutaria para la JEP, de conformidad con lo acordado. La JEP es un elemento fundamental y toda demora podría socavar todas las perspectivas políticas y de seguridad en Colombia".



El embajador francés François Delattre resumió un poco el sentimiento que genera para la comunidad internacional la puesta en marcha del acuerdo de paz. “Colombia emprende un camino inédito para lograr la paz y la reconciliación nacional que suponen un capítulo histórico para el país. Este valor que manifiestan día a día es fuente de orgullo para Colombia y de inspiración para el mundo”, señaló.



