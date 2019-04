'El Paisa no puede ser expulsado de JEP porque no hay ley estatutaria'

Julián Acosta, el abogado de oficio de Hernán Dario Velásquez, el exjefe de las Farc conocido como 'El Paisa', dijo que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no puede expulsar al exguerrillero.

El argumento central del abogado Acosta, en la audiencia de este viernes en la que se definirá si Velásquez incumplió sus compromisos con esa justicia, es que "al no haber ley estatutaria la JEP no puede expulsarlo".



Dicha norma no ha entrado en vigencia pues fue objetada por el presidente Iván Duque.



El abogado de oficio afirmó que no ha tenido contacto con su defendido pero, en todo caso, dice que 'El 'Paisa' "no cuenta con garantías de seguridad jurídica y física para comparecer".

La audiencia en el marco del incidente por incumplimiento contra Velásquez se inició pasadas las 8 de la mañana. El exjefe guerrillero, quien no se presentó a la diligencia, fue el único de los 31 excomanadantes de las Farc que no envió informe a los magistrados por la JEP sobre su participación en el delito de secuestro entre 1993 y 2012.



Además no compareció personalmente ni nombró defensor de oficio ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad dentro de ese caso, el de secuestro, el primero que abrió la JEP. Desde agosto pasado no se sabe su paradero.



El 25 de octubre se abrió el incidente de incumplimiento en contra de 'El Paisa', pues por su reticencia, "había elementos para inferir sus incumplimiento", señaló la magistrada de la Sala de Reconocimiento, Catalina Díaz.



En la audiencia también interviene Mónica Cifuentes, la procuradora delegada para la JEP, quien por escrito ya había alegado que el exjefe guerrillero debe ser expulsado de la justicia especial. Además, señaló que debe ser capturado.



"Se probó que Velásquez no ha comparecido a la JEP, que no entregó informes, que a pesar de ser requerido para verificar avances del cumplimiento de sus compromisos condicionalidad no lo presentó. Tampoco presentó soportes documentales mínimos para probar un evento de caso fortuito o de fuerza mayor justificada. Velásquez faltó a su deber de aportar verdad", dijo la procuradora.

Además, Cifuentes dijo que a pesar de que 'El Paisa' lideraba proyectos en Miravalle, Caquetá, su ausencia ha afectado la continuidad misma de estos. Sin embargo, para la Procuraduría no se probó ni por Fiscalía, ni por los organismos de inteligencia que 'El Paisa' se haya rearmado.



"Ha cometido conductas tendientes a reconformar estructuras. Señalamientos son de oídas, sin testigos directos y apenas son una indagación preliminar", dijo Cifuentes, después de criticar la forma en que se presentaron los informes de inteligencia. "Lo presentado dista mucho de un informe de inteligencia. No reúne ni los mínimos requisitos para ser considerados como tales", agregó.



La procuradora dijo que el alegato de la defensa, según el cual la no comparecencia se debe a la no entrada en vigencia de la ley estatutaria de la JEP, igual admite que el exjefe guerrillero incumplió sus compromisos a la verdad con las víctimas y a sus tareas de reincorporación.



"La inseguridad no puede se motivo para no informar a la JEP el cambio de residencia, ya que existen elementos para aminorar esta, como el reforzamiento del sistema de protección personal. La defensa las conoce a profundidad, sin embargo no solicitó ninguna de estas medidas", dijo Cifuentes.



El hecho de que 'El Paisa' haya usado emisarios para comunicarse con gente en el punto de reincorporación de Miravalle, como se probó en el trámite del incidente, para la Procuraduría también delata su incumplimiento, pues pudo haber hecho lo mismo con la JEP.



"La renuencia de Velásquez es una falta grave. Faltar a la verdad no es solo decir mentiras también significa la omisión o renuencia a los acatamientos judiciales", dijo Cifuentes.



Entre los beneficios que ha obtenido 'El 'Paisa' está que en más de 28 procesos en su contra en la justicia ordinaria se suspendieron sus condenas y órdenes de captura internacional, tuvo amnistía y se le apagó su asignación mensual, que finalmente se le suspendió hace dos meses.



Cifuentes pidió el traslado del caso a la Unidad de Investigación y Acusación, la denominada Fiscalía de la JEP, para que adelante su proceso ante la Sala de primera instancia para los casos de ausencia de verdad y responsabilidad dentro de la misma justicia transicional. También pidió asegurar la comparecencia obligatoria de Velásquez, con una orden de captura.



Para el abogado de 'El Paisa', "no hay pruebas de su rearme. Su expulsión o captura en los términos de la sentencia c-080 de 2018 (que avaló la ley estatutaria) sería desconocer el acuerdo de paz".



Julián Acosta dijo que los proyectos productivos en Miravalle no hubieran sido posible sin la voluntad de 'El Paisa', y también que en diversas cartas ha manifestado su voluntad de contar la verdad. "Lo único que no ha hecho Velásquez es comparecer en la JEP", resaltó y pidió garantías para que en próximas ocasiones 'El Paisa' pueda comparecer.



La audiencia fue suspendida para la deliberación de los magistrados. A las 3 de la tarde de este viernes se reanudará para anunciar una decisión.



