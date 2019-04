‘Se necesitan fallos más contundentes de la JEP’

Emilio Archila, el hombre a cargo de la reincorporación de los exguerrilleros de las Farc, de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y de ejecutar los planes de desarrollo para los 170 municipios más afectados por la violencia, dice que respeta el fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre el ‘Paisa’, pero considera que el exjefe guerrillero debió ser expulsado de ese tribunal.

Adelanta que desde agosto, cuando finaliza la vigencia de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en algunos casos los exguerrilleros podrán quedarse ahí, y en otros, se irán a tierras que les proporcionará el Gobierno. “No los vamos a dejar desamparados”, sostiene.



En esta entrevista con EL TIEMPO, Archila responde a los cuestionamientos que se le hacen al Gobierno por no priorizar la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos sobre la erradicación forzada, por las objeciones a la ley estatutaria de la JEP y por el incidente en el que murió un excombatiente por aparentes disparos de un militar.



¿Considera que la JEP fue indulgente con el ‘Paisa’ al ordenar su captura sin expulsarlo de ese tribunal?

Yo no utilizaría el término indulgente. Respetamos las decisiones de la justicia transicional, pero no deja de sorprender que se le mantengan los privilegios a una persona que no está aportando nada a las víctimas y a la verdad. Y la Corte Constitucional entendió que se garantizaba la no repetición al estar en un proceso de reincorporación, y esta persona (el ‘Paisa’) no está.



¿Para el Gobierno, la JEP no está interpretando bien a la Corte Constitucional?

Quien debe hacer la interpretación de los fallos de la Corte es la JEP y no el Gobierno, pero para que la justicia transicional tenga la confianza del país es necesario que sus fallos sean contundentes, que manden los mensajes adecuados. Hay miles de excombatientes que están dentro de su proceso de reincorporación, cumpliendo con las víctimas, y esta persona (el ‘Paisa’) no está cumpliendo en ninguno de los aspectos.



¿Cree que la JEP se está demorando para expulsar a personas como el ‘Paisa’ e Iván Márquez?

Respeto lo que haga la JEP, pero creo que le haría mucho bien a la confianza del país en la JEP que tome más rápido las futuras decisiones.

¿Qué pasó en Convención, Norte de Santander, con el exguerrillero que supuestamente murió por balas de un militar?

Tengo la misma información que usted, pero tengo claro que cualquier circunstancia que hubiera ocurrido es un hecho aislado y que el Estado reaccionó de manera inmediata. La instancia más alta de investigación en el Ejército se desplazó en menos de 24 horas a los sitios, y en menos de 12 horas estaba allá la jefa de la Unidad Especial de la Fiscalía. Es un tema que nos tomamos muy en serio.



El exjefe de las Farc Joaquín Gómez denunció que le han enviado gente que le propone negocios ilegales de armas y dólares, y dijo que se trataría de un montaje. ¿Qué sabe de eso?

No tengo idea de por qué lo está diciendo. No he hablado con él y el hecho se está investigando.



¿Qué va a pasar con los exguerrilleros después del 15 de agosto, cuando se acaben los espacios de reincorporación?

Desde noviembre venimos planeando lo que va a ocurrir para que la llegada de agosto no cause traumatismos. Analizamos la seguridad, las vías que hay, la posibilidad de llevar servicios públicos y, de acuerdo con eso, identificamos espacios que no es viable mantener. Por ejemplo, los que están en un parque natural. Ahí no podemos ofrecer vivienda ni proyectos productivos, y les daremos alternativas de lotes mucho mejores de los que tienen actualmente.



¿El Gobierno les va a dar tierras?

Ninguno de los que están en los ETCR y quieren permanecer en ellos va a quedar desamparado. A todos les tenemos solución, a unos donde están y a otros en un lugar cercano.



¿Y eso estará para agosto?

Puede pasar que el proceso no haya terminado en agosto, pero los excombatientes que se tienen que ir de los ETCR estarán en esos espacios hasta que les demos una solución definitiva.



Congresistas como Juanita Goebertus han criticado que el Plan de Desarrollo priorice la erradicación forzada de 137.000 hectáreas en este cuatrienio, mientras que la meta para la sustitución voluntaria es solo de 17.000 hectáreas. ¿Por qué esa apuesta?

Lo que me entregaron a mí en ese tema fue un desastre, y lo que hemos hecho es reconstruir un rompecabezas donde no existía ni la guía. No sabían ni cuántas familias había (en el programa de sustitución voluntaria). Tenemos 100.000, desde la frontera con Venezuela hasta la frontera con Ecuador. Y no había proveedores contratados para que, cuando se les acabara la plata (2 millones cada mes durante 6 meses), tuvieran uchuvas o gallinas o algo para comer.



¿Lo que dice es que encontraron tan rezagado lo que había que primero hay que sacarlo adelante para comprometerse con más?

No le estamos bajando el ritmo. Al contrario, estamos haciendo unos esfuerzos gigantescos para poder cumplirles a las familias que ya estaban ahí. Esto cuesta más de un billón de pesos al año, por el tiempo que dure, dependiendo de cuántas sean las familias. A ningún campesino lo vamos a dejar a mitad de camino. El presidente Duque ha sido súper enfático en que a todas las familias dentro del proceso les vamos a cumplir.

Pero ¿no integrarán más gente al programa de sustitución?

No puedo prometer cosas que no voy a cumplir. Les estoy cumpliendo a las 100.000 familias con las que había compromisos. Para pasar de 100.000 a 130.000 familias, necesito tener garantizados los recursos, y esto será cuando Hacienda me diga que tiene los recursos completos. En eso estamos trabajando.



¿Para cuántas familias cree que va a obtener recursos?

Para 130.000. Pusimos como meta 50.000 hectáreas, que son una meta ambiciosa, porque estas 130.000 familias tienen mucho menos de una hectárea.



Hay quienes dicen que con la apuesta por el glifosato y con las objeciones a la JEP este gobierno está atentando contra la consolidación de la paz. ¿Qué opina de esto?

El tema del glifosato no está incluido en los acuerdos. Cuando se habló con las Farc sobre ese punto, el Estado dijo ‘yo me reservo la posibilidad de fumigar’. En el Gobierno no solo creemos que es bueno, sino que es necesario. Pero lo que jamás se puede pensar es que es un incumplimiento al acuerdo. Puedo entender que haya gente interesada en radicalizar, pero esto no debería ser visto como que alguien le está metiendo palos a la rueda de la paz.



¿Y las objeciones a la ley estatutaria de la JEP?

Uno puede estar de acuerdo o no con las objeciones, pero lo que no puede decirse es que son un instrumento para acabar con la justicia transicional.



Uno de los argumentos de la oposición es que las objeciones crean una gran incertidumbre entre los exguerrilleros en reincorporación. ¿Qué ha visto usted en las distintas zonas?

Tan pronto se presentaron las objeciones, el Presidente personalmente estuvo en un ETCR para manifestar que debían tener tranquilidad respecto al proceso. Llegamos allá apenas unas horas después de que varios de los senadores y representantes habían mandado una circular a los excombatientes manifestándoles cuál era la actitud que debían tener respecto del Presidente cuando llegara. Entonces eso pudo haber tenido efecto.



¿Hubo campaña de los congresistas para decir que las objeciones eran inconvenientes?

Yo no le puedo decir cuál era la intención, pero le puedo buscar los textos, porque son textos públicos, y trinos donde ellos se dirigieron a la gente de los ETCR.



¿Y qué provocó eso allá?

Al final del día todos sabemos que este es un proceso con dificultades y exigencias, pero yo no he salido de ningún ETCR donde me digan ‘Archila usted es un mentiroso, no le creemos’.



El Consejo de Seguridad de la ONU, en una sesión en la que usted estuvo, dijo que hay que dejar que la JEP funcione con autonomía. Hubo un mensaje indirecto por las objeciones a la ley estatutaria…

Que la JEP tenga autonomía es un principio medular de la administración del presidente Duque. Yo no le he dirigido un solo oficio a la JEP y no he interferido en ningún caso. Lo único que he dicho, y públicamente, es que la JEP se pronuncie respecto de dos personas (el ‘Paisa’ e Iván Márquez) que ya deberían haber salido de esta justicia.



