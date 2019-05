Defendamos la Paz pidió a ONU garantías para los magistrados de cortes

En una carta con fecha de este lunes, la iniciativa Defendamos la Paz le pidió a la ONU garantías para los magistrados de las altas cortes.



Esta comunicación se da en medio de la polémica por el retiro de visas a magistrados de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia por parte de la embajada de Estados Unidos en Colombia.

Defendamos la paz, de la cual hacen parte exministros, exnegociadores de paz, congresistas, artistas, periodistas, entre otros, le escribió a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU, para manifestar su preocupación por "sucesivos ataques y presiones contra las magistradas y los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, que amenazan gravemente su seguridad e integridad y que se constituyen en una ofensiva sin precedentes contra la autonomía del poder judicial, los fundamentos del Estado de derecho y la democracia".



Relatan también el episodio de las interceptaciones, que confirmó en días pasados el fiscal general Néstor Humberto Martínez, contra la Corte Constitucional y las amenazas que recibió en marzo el magistrado Alberto Rojas de ese tribunal, ponente del tema del uso del glifosato, y su familia.



"Algunos magistrados han sido denunciados ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes por medio de acciones que tienen claramente una orientación política, pues están dirigidas a penalizar el sentido de las sentencias de los altos tribunales", dice la misiva.



Ante la ONU, Defendamos la Paz dice que "existen campañas organizadas de difamación contra los magistrados en las redes sociales, con mensajes personalizados que atacan el buen nombre de las más altas instituciones del poder judicial".



"Y, como si todo esto fuera poco, la semana anterior la embajada de los Estados Unidos en Bogotá tomó la decisión de retirar las visas a los magistrados de la Corte Constitucional, Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo. También lo hizo con el magistrado Eyder Patiño de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, encargada de la autorización de las extradiciones. Al magistrado Lizarazo se le notificó de la devolución de la visa unos días después del retiro", enfatizan en la carta.



Aunque quienes suscriben la misiva reconocen que la emisión de visas constituye un acto soberano de Estado, dicen que les preocupa que la amenaza de retiro o el retiro de las visas a magistrados "sea una medida de carácter coercitivo o punitivo ad portas de sentencias de importancia para las relaciones bilaterales".



En este punto destacan que esas acciones han tenido lugar luego de que regresó a la Corte Constitucional la ley estatutaria de la JEP, para revisar el trámite de las objeciones que hizo el presidente de la República Iván Duque. Entre los reparos hay dos que tienen que ver con la extradición.



"Dos de las altas cortes del país y la JEP se han pronunciado ya con contundencia sobre este episodio. El Consejo de Estado afirmó que respeta la autonomía de los Estados y sus representaciones diplomáticas, pero que ninguna actuación de ellas debe usarse como presión o represalia. La Corte Suprema de Justicia, por su lado, denunció 'el ataque sistemático a la integridad del poder judicial' ", se lee en la carta.



Copias de esta misiva asimismo fueron dirigidas a António Guterres, Secretario General de la ONU, y a Diego García- Sayán, relator para la independencia de los magistrados de la ONU.



"También las magistradas y los magistrados de la JEP han venido siendo víctimas de presiones y atropellos. En la etapa del trámite de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP, se ha intensificado la campaña de ataques y descalificaciones públicas contra quienes la integran, y su presidenta, la magistrada Patricia Linares y el magistrado Alejandro Ramelli fueron denunciados ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Sobre este particular, reiteramos que si bien ningún servidor público puede estar por fuera del control de las instituciones competentes, la mencionada comisión es un órgano compuesto, entre otras personas, por congresistas que pertenecen al partido Centro Democrático que se han opuesto de manera permanente al Acuerdo de Paz y a la propia JEP y, sin embargo, no se han declarado impedidos para conocer este proceso de investigación".



En su carta, Defendamos la paz también dicen que el silencio del presidente Duque sobre estos episodios es "preocupante en condiciones en las que se hace patente que los altos tribunales y sus jueces no cuentan con las garantías mínimas necesarias que requiere su labor".



Por todo esto, piden a la comisionada de la ONU que verifiquen "estos graves hechos, se pronuncie sobre los mismos lo antes posible y en los informes que deba presentar ante los órganos del sistema de las Naciones Unidas, solicite que se tomen en forma inmediata medidas de protección para los magistrados y que los órganos competentes investiguen con eficacia las amenazas, interceptaciones y hostigamientos, así como establezca una observación constante sobre la evolución de esta situación".

Estos son los firmantes

Equipo Negociador del Gobierno Nacional en los Diálogos por la Paz



Humberto De la Calle Lombana

Exjefe del equipo de paz de Gobierno en los diálogos con las Farc y exvicepresidente de la república



Juan Fernando Cristo Bustos

Exnegociador de paz con las Farc Exnegociador de paz con el Eln y exministro del interior



Rafael Pardo

Exnegociador de paz y exministro



Frank Pearl

Exnegociador de paz con FARC, exnegociaciador proceso con el Eln y exalto comisionado para la paz



Roy Leonardo Barreras Montealegre

Exnegociador de paz con Farc, exnegociador de paz con el Eln y senador Partido U



Equipo Negociador de Farc en los Diálogos por la Paz



Rodrigo Londoño Echeverri

Presidente del partido Farc



Pablo Catatumbo

Exnegociador de paz y senador del partido Farc



Pastor Alape

Representante de Farcante el Consejo Nacional de Reincorporación



Julián Gallo Cubillos

Exnegociador de paz y senador partido Farc



VictoriaSandino

Exnegociadora de paz y senadora del partido Farc



Marcos Calarcá

Exnegociador de paz y representante del partido Farc



Rodrigo Granda Escobar

Exnegociador de paz y dirigente partido Farc



Negociadores en los Diálogos de Paz con el Eln



Mauricio Rodríguez Múnera

Exjefe negociador con el Eln (agosto – octubre de 2016) profesor universitario y periodista



Alberto Fergusson

Exnegociador de paz con el Eln y profesor universitario



José Noé Ríos

Exnegociador de paz con el Eln y exviceministro



Clara López Obregón

Exnegociadora de paz con el Eln y exministra de Trabajo



María Alejandra Villamizar

Exnegociadora de paz con el Eln y periodista



Darío de Jesús Monsalve

Acompañante con la Iglesia católica al proceso del Gobierno con el Eln arzobispo de Cali



Facilitadores en los diálogos de paz



Álvaro Leyva Durán

Ex Facilitador del Proceso de Paz con Farc y con el Eln, exministro y exconstituyente



Iván Cepeda Castro

Ex Facilitador del proceso de paz con Farc y con el Eln, senador del Polo Democrático Alternativo



Henry Acosta

Ex Facilitador de diálogos de paz en el proceso con Farc



Otras personalidades que suscriben:



Adriana Herrera Botta Empresaria

Adriana Cuéllar Periodista

Aida Yolanda Avella Esquivel Senadora Coalición Lista de la Decencia

Alberto Castilla Senador Polo Democrático Alternativo

Alberto Pardo Director MundiPaz

Alberto Orgulloso Director Escuela Nacional Sindical

Alejandra Barrios Directora Misión de Observación Electoral (MOE)

Alejandro Castillejo Docente Universidad de Los Andes

Alejandro Gaviria Exministro de Salud

Alejo Vargas Velásquez Director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz – Universidad Nacional

Alexander López Senador del Polo Democrático Alternativo

Alirio Uribe Defensor de derechos humanos miembro del Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’ y exrepresentante a la Cámara

Álvaro Restrepo Director del Colegio del Cuerpo

Álvaro Argote Muñoz Presidente Polo Democrático

Álvaro Jiménez Millán Politólogo – columnista Director Camoaña Colombiana Contra Minas Antipersonal

Álvaro Villarraga Defensor de derechos humanos y constructor de paz.

Amilkar Acosta Medina Exministro de Minas y Energía

Andrea Arboleda Asociación Democracia Hoy

Andrei Gómez Suárez Director Rodeemos el Diálogo

Andrés Cristo Bustos Senador Partido Liberal

Andrés Gil Presidente Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina

Ángela Cerón Defensora de Derechos Humanos

Ángela María Escobar Coordinadora Red de Mujeres Víctimas y Profesionales

Ángela María Robledo Gómez Representante Colombia Humana

Angélica Lisbeth Lozano Correa Senadora del Partido Alianza Verde

Antanas Mockus Senador Partido Alianza Verde

Antonio Sanguino Páez Senador Partido Alianza Verde

Antonio Navarro Wolff Dirigente del Partido Alianza Verde y exsenador

Ariel Ávila Martínez Subdirector Fundación Paz y Reconciliación

Armando Benedetti Senador del Partido de la U

Armando Novoa Abogado constitucionalista y ex magistrado del CN

Aura Amelia Pareja Benítez Defensora de derechos humanos

Aurelio Iragorri Valencia Exministro de Agricultura

Benedicto de Jesús González Representante del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

Bertha Lucía Fríes Martínez Víctima del atentado al Club EL Nogal

Camila De Gamboa Profesora universitaria

Camilo González Posso Exministro e investigador

Camilo Acero Consultor Independiente

Camilo Enciso Ex Director de Transparencia por Colombia

Carlos Arcesio Paz Empresario

Carlos Caballero Argaez Exministro de Minas y Excodirector del Banco de la República

Carlos Ardila Representante a la Cámara Partido Liberal Colombiano

Carlos Alberto Carreño Representante a la Cámara del partido FARC

Carlos Eduardo Caicedo Omar Exalcalde de Santa Marta

Catalina Botero Exrelatora Especial de Libertad de Expresión de la CIDH/OEA y abogada

Catherine Juviano Periodista y activista social

Cecilia López Montaño Exministra de Agricultura exsenadora y economista

Celio Nieves Concejal del Polo Democrático Alternativo

César Ocampo Exdirector de Colciencias

César Pachón Representante a la Cámara y líder campesino.

Claudia Mejía Duque Directora Sisma Mujer

Claudia López Dirigente del Partido Alianza Verde y exsenadora

Claudia Liliana Barón Comunicadora Vamos por los Derechos

Consuelo Gaitán Ex directora de la Biblioteca Nacional

Daniel García Peña Exalto comisionado para la paz y columnista de opinión

Daniel Quintero Calle Exviceministro

Daniel Castellanos García Fundación Impacta Organización para la Transformación Social.

Danilo Rueda Defensor de derechos humanos

David García Exdirector Orquesta Filarmónica

David Ricardo Racero Mayorca Representante Partido Alianza Verde

Diana Sánchez Directora Asociación MINGA

Diego León Hoyos Actor

Diego Martínez Integrante Comisión Jurídica constituida en las conversaciones de paz

Doris Salcedo Escultora

Dorys Ardila

Edgar Mojica Vanegas Líder sindical de la USO y la CUT

Edna Cristina Bonilla Sebá Profesora de la Universidad Nacional

Eduardo Díaz Uribe Exdirector de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos

Eduardo Wills Herrera Profesor emérito de la Universidad de Los Andes.

Elizabeth Ungar Bleier Exdirectora de Transparencia por Colombia

Enrique Santiago Jurista y Diputado. Integrante Comisión Jurídica constituida en las conversaciones de paz

Ernesto Parra Director Corfas

Esmeralda Vargas Velásquez Psicóloga especialista en infancia y adolescencia

Fabio Velásquez Presidente del Foro Nacional Por Colombia

Fabio Arias Dirigente CUT Central Unitaria de Trabajadores

Feliciano Valencia Medina Senador Partido MAIS

Fernando Valencia Director Corporación Conciudadanía

Francia Elena Márquez Mina Integrante del Proceso de Comunidades Negras y Ganadora del Premio Goldman de Medio Ambiente

Francisco Villegas Tascón Empresario

Francisco Leal Buitrago Profesor Emérito de la Universidad Nacional y de la Universidad de los Andes- Presidente honorario de Demhoy.

Francisco Javier Toloza Exvocero de paz

Franklin Castañeda Defensor de derechos humanos y constructor de paz

Fredys Miguel Socarrás Reales Exviceministro de Trabajo

Gabriela Parra Periodista

Gelacio Cardona Presidente del Comité Permanente por la Defensa de los DDHH

Germán Navas Talero Representante a la Cámara del Polo Democrático Alternativo

Gimena Sánchez Directora de los Andes Washington Office on Latín América-WOLA

Gloria Rosero Fundación Democracia Hoy

Gloria Inés Ramírez Ríos Exsenadora y dirigente política del Partido Comunista Colombiano

Gonzalo Sánchez Exdirector del Centro de Memoria Histórica e investigador universitario

Gonzalo Arcila

Griselda Janeth Restrepo Gallego Exministra de Trabajo

Guillermo Álvarez Carlos Profesor Universidad Nacional Sede Medellín

Guillermo Rivera Flórez Exministro del Interior

Guillermo García Realpe Senador Partido Liberal Colombiano

Gustavo Triana Secretario General del Polo Democrático Alternativo

Gustavo Bolívar Senador Coalición Lista de la Decencia

Gustavo Gallón Defensor de derechos humanos – Director de Comisión Colombia de Juristas CCJ

Gustavo García Figueroa Asesor político

Henry Medina Uribe General (r)

Horacio José Serpa Moncada Senador del Partido Liberal

Hugo Buitrago Director de la Unidad Especial de Paz de la Universidad de Antioquia

Ignacio Mantilla Exrector de la Universidad Nacional de Colombia

Imelda Daza Dirigente política

Iván Orozco Abad Profesor Universidad de los Andes

Jaime Caycedo Secretario General del Partido Comunista Colombiano

Jaime Dussan Exsenador de la República y dirigente político

Jaime Díaz Director Podión

Jairo Estrada Profesor de la Universidad Nacional integrante de la CSIVI en representación de la FARC

Jairo Quintero Representante a la Cámara del partido FARC

Jairo Torres Oviedo Presidente del Sistema Universitario Estatal SUE y rector de la Universidad de Cordoba

Jairo Reinando Cala Suárez Representante Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC

Javier Betancourt ONIC – Defensores de derechos humanos

Jesús Pérez Jurista y exconstituyente

Jesús Abad Colorado López Periodista y fotógrafo documental

John Jairo Cárdenas Representante a la Cámara del Partido de la U

Jorge Restrepo Columnista de El País y amigo de la Paz

Jorge Alberto Tovar B. Coordinador Nacional de Redprodepaz

Jorge Enrique Robledo Senador Polo Democrático Alternativo

Jorge Enrique Rojas Exsecretario de Integración Social

Jorge Iván González Profesor Universidad Nacional de Colombia

José Antequera Activista defensor de derechos humanos

José Daniel López Representante a la Cámara por el partido Cambio Radical

José Luciano Sanín Director de Viva la Ciudadanía

José Matías Ortiz Constituyente de 1991 y constructor de paz.

Juan Mayr Ecologista exministro de Medio Ambiente y exembajador en Alemania. Miembro de la Comisión Nacional de Conciliación.

Juan Carlos Henao Expresidente de la Corte Constitucional

Juan Carlos Lozada Vargas Representante Partido Liberal Colombiano

Juan Felipe Harman Profesor universitario y concejal en Villavicencio por el Polo Democrático Alternativo

Juan Manuel Galán Exsenador y dirigente político

Juan Sebastián Rozo Rengifo Exministro de TICS

Juanita María Goebertus Estrada Representante Partido Alianza Verde

Judith Maldonado Activista social y política colombiana integrante del movimiento Voces de Paz y Reconciliación

Julián Ramírez Sicólogo Constructor de Paz y Democracia.

Julián Arévalo Decano Facultad de Economía Universidad Externado

Julián Alhach Ocampo Empresario

Julio Hernán Correal Actor director y autor teatral

Katherine Miranda Peña Representante Partido Alianza Verde

Katherine Torres Constructora de paz coordinadora de Paz Completa

Laura Gil Directora Portal La Línea del Medio

León Valencia Agudelo Director Fundación Paz y Reconciliación

León Fredy Muñoz Lopera Representante Partido Alianza Verde

Libardo Orejuela Exrector de la Universidad Libre del Valle

Lidio Arturo García Senador Partido Liberal

Liliana Estupiñan Profesora universitaria

Liliana Camargo Democracia Hoy

Liliana Galindo Ciudadanías por la Paz

Lisandro Duque Director de cine y columnista de opinión

Lucho Garzón Político

Luis Torres Presidente del POLO en Bucaramanga

Luis Trejos Profesor de la Universidad del Norte

Luis Alberto Albán Firmante del Acuerdo de paz y representante a la Cámara del partido FARC

Luis Carlos Jacobsen Facilitador de Conversaciones y Procesos de Aprendizaje

Luis Eduardo Celis Analista en temas de paz y conflicto armado

Luis Emil Sanabria Director de Redepaz

Luis Ernesto Gómez Londoño Exviceministro del Interior

Luis Fernando Arias Consejero Mayor ONIC

Luis Fernando Velasco Senador Partido Liberal

Luis Gilberto Murillo Exministro de Ambiente

Luis Guillermo Guerrero Director CINEP

Luis Ignacio Sandoval Asociación Democracia Hoy

Luis Iván Marulanda Gómez Senador Partido Alianza Verde

Luz Marina Bernal Líder de las madres de las víctimas de los ‘falsos positivos’

Mafe Carrascal Activista política – El País Primero

Magdalena León Socióloga y Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional

Marco Romero Director de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Nacional y director de Codhes

Margarita Martínez Documentalista y Directora de La Negociación

María Cepeda Vamos por los Derechos Internacional. FIV Mediterráneo. Grecia.

María Belén Sáez de Ibarra Directora de Patrimonio de la Universidad Nacional curadora de arte y gestora cultural.

María Camila Arias Defensora de derechos humanos

María Eugenia Sánchez Casa de la Mujer defensora de derechos de las mujeres y de los derechos humanos.

María Jimena Duzán Periodista

María José Pizarro Rodríguez Representante Partido Alianza Verde

María Teresa Garcés Constituyente 1991

Mariana Garcés Córdoba Exministra de Cultura

Maricela Londoño Periodista

Mariela Kohon Exasesora de la delegación de paz de las FARC y exdirectora de Justice for Colombia

Marina Gallego Feminista coordinadora nacional de Ruta Pacífica de las mujeres

Marino Córdoba Presidente Afrodes

Martha Inés Villa Directora de la Corporación Regional

Martín Nates Director de Justapaz

Maureén Maya Escritora periodista productora musical y defensora de Derechos Humanos.

Mauricio Cabrera Economista

Mauricio Betancourt

Miguel Morantes Presidente de la CTC

Mónica Arias Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz-OIAP

Nestor Osuna Profesor y Constitucionalista

Olga Amparo Sánchez Casa de la Mujer defensora de derechos de las mujeres y de los derechos humanos.

Orlando Ortíz Asociación Democracia Hoy

Óscar Saldarriaga Académico e investigador de la Universidad Javeriana

Pablo Catatumbo Firmante del Acuerdo de paz y senador del partido FARC

Patricia Lara Salive Escritora y columnista

Pedro Galindo Profesor Universidad Nacional

Pedro Pablo Salas Líder social de Boyacá promotor de paz y reconciliación Coordinador de movilización por la paz capítulo Boyacá

Piero De Benedictis Artista cantautor y defensor de la paz.

Pilar Gaitán Exvicecanciller

Rafael Ballén Asociación Democracia Hoy

Rafael Alfredo Colón Torres General (r) y exdirector Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonas

Ramiro Bejarano Guzmán Columnista de opinión y abogado

Ramón Fayad Exrector Universidad Nacional de Colombia

Richard Aguilar Senador Cambio Radical y exgobernador de Santander

Roberto González Profesor universitario

Roberto González Arana Historiador y profesor universitario

Rodrigo Quintero Corporación Consorcio para el Desarrollo Comunitario.

Roosvelt Rodríguez Senador Partido de la U

Rubby Álvarez Democracia Hoy

Rubiel Vargas Secretario Ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los DDHH

Rudolf Hommes Exministro de Hacienda exrector de la Universidad de los Andes y columnista de los principales diarios del país

Sandra Ramírez Senadora Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

Sergio Marín Representante a la Cámara del partido FARC

Silvia Delgado Maldonado Abogada de la Universidad Javeriana y Master en Derecho Internacional de la Universidad de Nueva York

Soraya Gutiérrez Defensora de derechos humanos y miembro del Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’

Temistocles Ortega Senador de Cambio Radical y exgobernador

Víctor De Currea Lugo Periodista y profesor universitario

Viviana Barbarena Coordinadora de la Red de Iniciativas para la Gobernabilidad Democracia y Desarrollo Territorial RINDE y Coordinadora del Centro de Estudios Regionales de la Federación Nacional de Departamentos.

Vladimir Rodríguez Exsubdirector de Reparación Colectiva a las Víctimas

Wilson Arias Senador Polo Democrático Alternativo

Wilson Castañeda Castro Defensor de DDHH- Director de Caribe Afirmativo

Wilson Alfonso Borja Díaz Exrepresentante a la Cámara y dirigente político

Xinia Navarro Concejal de Bogotá

Yesid Reyes Alvarado Exministro de Justicia

Yiya Gómez Activista por la Paz – Comunicaciones Viva la Ciudadanía



CAPÍTULOS TERRITORIALES DEFENDAMOS LA PAZ



Capítulo Defendamos la Paz Atlántico



Alejandra María Dulcey Mejía Colectivo Ciudadanos por la Justicia

Alfredo González B. Director Fundación cultural la sombra del matarraton

Allan David Paternina Bula Partido Verde

Amaury Díaz Romero Escritor

Antonio Avendaño González Colombia Humana

Audes Jiménez González Asociación Prodesarrollo de Familias APRODEFA- Directora ejecutiva Aprodefa.

Eva María Herrera Movimiento de Mujeres

Fabio Monroy Coordinador en Colombia del Servicio Paz y Justicia en América Latina SERPAJ-AL

Geminiano Pérez Unión Patriotica

Gloria Ulloa Alvarado Pastora Presbiteriana Presidenta del consejo mundial de iglesias para América Latina y el Caribe.

Javier Felizzola García Docente pedagogía para la Paz coordinador REDEPAZ Altántico

Juan Carlos Sandoval Mendoza Comité permanente de Derechos Humanos

Lascario Humanez Caribe Humano

Luis Cruz Casa de solidaridad de los pueblos

Maria Alejandra Carrillo Herrera Abogada activista por la defensa de los DDHH y reivindicación de los derechos de la Mujer. Directora Fundación Matronas.

Marla Gutiérrez Presidente del comité político nacional de jóvenes partido liberal.

Monseñor Fernando Sánchez Alarcón Iglesia Anglicana

Nelly Cala Argüello Defensora de la PAZ.

Reynaldo Torres ActivistaSecretario del sector social – Construyamos Academia

Rodolfo Pontón Torres Presidente Asociación de entrenadores deportivos del Atlántico

Rosario Montoya Hoyos Defensora de Dd.HH. – Directora de Corporación para la educación y autogestion ciudadana CEAC.



Capítulo Defendamos la Paz Boyacá



Annia Carolina Forero Murillo

Anyi Elisabeth Porras Acuña

Astrid Castellanos Correcha

Catalina Mora Rivera

Edward Fonseca

Elías Hernández

Fanny Maritza Fiallo Oviedo

Flor Ángela Acuña Gualdrón

Jennifer Alexandra Solano Pérez

Joana Andrea Camargo Puyo

Jorge Venencia Villate

Julián Andrés Perdomo Mendoza

Klinsman Steven Hernández Martínez

León Mojica

Lina Margarita Remolina Granados

Maryory Catherin Ortiz Álvarez

Michell Natalia Gómez Sierra

Omar Caro Olaya

Robinson Duván Gutiérrez Sánchez



Capítulo Defendamos la Paz Antioquia



Clara Navarro Comunicaciones Fenalpaz y Colombia humana-Antioquia-

Cristian Longas Periodista por la Paz

Comunicaciones Corporación Jurídica Libertad

Doralba Inés Agudelo Activista Plataforma Nacional LGBTI por la Paz (Antioquia)

Fredy Ruíz Defensor de paz Fuerza Alternativa Revolucionaria Del Común

Giovanni Romaña Escobar Activista Político y DDHH – CM Antioquia Humana

Gloria Ríos Trabajadora social. Coordinadora Estrategia Paz y Reconciliación. Conciudadanía.

Gloria Elcy Ramírez Presidenta y representante legal de la Asociación de Víctimas unidas de Granada Antioquia- Salón del nunca más.

Jaime de Jesús Montoya García Fiscal Asociación de víctimas unidas de Granada Antioquia- Salón del nunca más Antioqueña de oro sembradora de paz- 2019

José Atehortúa Sánchez Mesa Ecuménica Por La Paz capítulo Antioquia.

Leidy Johana Buitrago Consejera de paz asesora Viva La Ciudadanía Antioquia

Luz Elena Galeano Laverde Defensora de derechos humanos.

Mujeres caminando por la verdad.

Rodrigo Osorno Educador en el IPC

Sol Ángela Hoyos Pérez Mesa Ecuménica Antioquia Comosoc Messsa



Capítulo Defendamos la Paz Valle



Alberto Giraldo Gallego Ciudadano de frente con la Paz

Alina Hleap Productora de cine Fundación ENIC producciones

Alvaro Hernan Sierra. Educador y Defensor de derechos humanos en el CPDH

Claudia Restrepo Directora Fundación Reescribiendo los colores de la paz

David Escobar Periodista. Coordinador del Observatorio Periodístico del Conflicto Armado. Consejero de Paz.

Diego Guzmán Docente universitario

Gustavo Arbelaez Presidente Corporación “COMUNVALLE”.

Laura Peña Nos Unimos o Nos Hundimos

Lina Tabares FUNDTERPAZ

Magaly Pino Junta Nacional CNA Resp DH Suroccidente Congreso de los Pueblos

Mao Garcés Activista LGBTI – Participante Platafaforma Nal. LGBTI Por la Paz

María Fernanda Quintana M Directora Foro Nacional por Colombia Capítulo Suroccidente

Rodolfo Poveda Periodista y Abogado Del Comité Permanente de Derechos Humanos.



Capítulo Defendamos la Paz Santander



Adriana Lizarazo Coordinadora FCSPP – Seccional Santander

Aura Arguello Vamos pa’lante

Carolina Otero Castillo Corporación Compromiso

Diego Ruíz Activista por los DDHH Filósofo – Corporación CONPÁZES



Capítulo Defendamos la Paz Cesar



Abel David Juyo

Andrea Carolina Navarro

Carlos Castro B.

Fabián Vega Villazón Abogado

Gladys Mongui Morales

Gualberto Villadiego

Gustavo Díaz Camargo

Hilmer Costa

Jackelin Ríos Puertas

Jorge Miguel González Jiménez

Jose Luis Peralta Pacheco

Karen Arias Luquez

Karen Peralta Sepúlveda

Liliana Martínez

Lizandro Martínez Vaca

Lorena Vega C.

Lugaynis Eguis

Luis Silva Machado

Luz Marina Restrepo Mayo

María Cantillo Afanador

Milena Varela H.

Rony Medina González

Rosa Murillo Maestre

Thais Ruíz Daza



Capítulo Defendamos la Paz Meta



Ángel Mauricio Alvarado Rincón Presidente de la delegación colombiana en cuba

Edward Libreros Mamby Delegado departamental de Colombia renaciente en marcha meta.

Hugo Velásquez Jaramillo Ex representante a la Cámara y ex presidente de la Comisión de Derechos humanos de la misma

Jefersson Espitia Benavides Estudiante de Administración Pública

John William Betancur Consejero para el Trabajo social y de Masas

FARC – META

José Martínez Guchuvo Presidente de Anuc Meta

Mauricio Niño Guayacán Diputado Presidente Comisión de Paz Posconflicto Derechos Humanos y Asuntos Especiales de la Asamblea Departamental del Meta.

Rodolfo Ávila Delgado Edil corregimiento 6



Capítulo Defendamos la Paz Internacional



Alba Teresa Higuera Buitrago Colectiva de Mujeres Refugiadas Exiliadas y Migradas

Betty Puerto Barrera activista por la paz miembra de La Colectiva de Mujeres Refugiadas Exiliadas y Migradas – Barcelona

Diana Arias Fiv Mediterráneo

Eduardo Eliécer Osorio FIV capitulo Holanda

Gloria Mendiola Activista por la Paz. Ass. di Promozione Sociale Migras. Roma.Italia

Jairo Rafael Jerez Higuera Asociación Red Solidaria

Javier Armando Arias Mendez. Integrante Colpaz Mexico

Luis Carlos Acero Nova Presidente de GADES ONGD (Grupo de Acción y Desarrollo Solidario)

María Isabel Mazo Colectivo por la Paz en Colombia desde México ColPaz – Vocera

Miguel Vargas Revista Pluralis – Nodo Francia de la Comisión de la Verdad

Milton Puertas Rizo Colectivo de Diplomacia Ciudadana de Países Bajos

Patricia Garzón Vamos por los Derechos Coordinacion Colombia Humana Nodo Ottawa-Gatineau

Ramiro Antonio Sandoval Convergencia Colombia Humana Internacional -New York – Activista por La Paz – Director Artístico Tabula RaSa NYC Theater. Co-Director Theatre For Peace Project

William Martínez Defensor de DDHH – Colombianätverk Suecia

Capítulo Defendamos la Paz Putumayo



Ricardo Solarte El Youtuber de la paz







