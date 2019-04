El grupo que espera que Gobierno abra diálogo

Hace menos de dos meses, un grupo de colombianos preocupados por la implementación del acuerdo de paz con las Farc y la ruptura del diálogo con el Eln creó un movimiento que ya ha incidido en dos hechos concretos: el rechazo en la Cámara de Representantes a las objeciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el cese del fuego unilateral declarado por el Eln para esta Semana Santa.



Ese grupo nació tras varias reuniones de personalidades provenientes de diferentes sectores y orillas políticas del país, y decidió llamarse Defendamos la Paz.

Hay exnegociadores de paz del gobierno de Juan Manuel Santos, como Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo, Frank Pearl y Juan Fernando Cristo, pero también artistas como Doris Salcedo; académicos, como el exrector de la Universidad Nacional Ignacio Mantilla, y congresistas, como José Daniel López (Cambio Radical), Iván Cepeda (Polo Democrático) y Juanita Goebertus (Alianza Verde). Además, víctimas de las Farc, los exministros Rudolf Hommes y Cecilia López, líderes afro y defensores del medio ambiente como Francia Márquez.



El variopinto grupo tiene la idea de aglutinar cada día a más personas en defensa del acuerdo de paz y de una política de diálogo. En este sentido, espera que el presidente Duque lo escuche.



Defendamos la Paz fue lanzado oficialmente el 20 de febrero en el Centro Cultural García Márquez y desde ese día, semana tras semana, realiza acciones concretas, como informar sus preocupaciones sobre la implementación de la paz a la ONU.



La acción más reciente fue, precisamente, una carta enviada al Eln para que declarara un cese del fuego indefinido, como muestra de una voluntad de paz.



Aunque esa guerrilla solo anunció el cese temporal, entre este domingo y el domingo 21 de abril, para los miembros de Defendamos la Paz fue un avance.



“Nos complace que el Eln haya dado respuesta a la solicitud que hicimos. Por supuesto, queremos que ese cese sea lo más prolongado posible, pero es un paso importante”, señaló el senador Iván Cepeda.



Defendamos la Paz seguirá a la espera de que esa guerrilla dé nuevos pasos “que permitan la pronta reapertura del diálogo para una paz completa”.



Para el representante a la Cámara por Cambio Radical José Daniel López, uno de los miembros más recientes de Defendamos la Paz, ese cese declarado por el Eln no es del todo un triunfo, pues dice que al no ser una suspensión de hostilidades de carácter indefinido, como lo pedían, “esa guerrilla no está mostrando aún la voluntad de paz que el país necesita”.



López llegó a Defendamos la Paz por invitación de la también representante de Bogotá por la Alianza Verde, Juanita Goebertus, su compañera en la comisión que presentó ponencia de rechazo a las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP y que terminó acogiendo la plenaria de la Cámara, con 110 votos contra 44.

En este rechazo a las objeciones, para el representante López fue claro el aporte de Defendamos la Paz. “La defensa de la paz pasa por el Congreso, pero va más allá, es una causa enorme de los colombianos que buscan un avance social, un propósito no partidista ni de un sector ideológico específico. Esto da la posibilidad de que mi partido pueda coincidir, por ejemplo, con el Conservador”, dice López.



Bertha Lucía Fríes, víctima del atentado de las antiguas Farc al club El Nogal, también miembro de Defendamos la Paz, dice que no renuncian a insistirle al Eln y al presidente Duque que se sienten a dialogar. “Yo no quiero que a nadie más le pase lo que me pasó a mí”, anota Fríes.



Para ella, “la defensa de la paz no es un tema político sino de ciudadanía”.



Finalmente, la representante Juanita Goebertus destaca el respeto por la diferencia de visiones que hay entre los miembros de Defendamos la Paz y reivindica la importancia que tuvieron en las marchas del 18 de marzo en defensa de los acuerdos con las Farc y de la JEP.



A pesar de no ser un grupo político, dentro de las próximas acciones que se propone este grupo está, según el exministro Juan Fernando Cristo,

Esto dicen algunos de sus integrantes

José Daniel López

Representante por Cambio Radical



“La defensa de la paz pasa por el Congreso, por ejemplo, en el tema de las objeciones, pero va más allá, es una causa enorme de los colombianos que buscan un avance social. No es partidista ni de un sector ideológico específico, lo que da la posibilidad de coincidir con otros sectores”.



Bertha Lucía Fries

Víctima del atentado al Club El Nogal



“Defendamos la Paz ha demostrado los siguientes triunfos: el rechazo de las objeciones a la ley de la JEP, el respaldo internacional a esa justicia, consciencia de que existen grupos interesados en que no se conozca la verdad. Por otro lado, lo del Eln genera optimismo”.



Juanita Goebertus

Representante por Alianza Verde



“Hacemos pedagogía constante en medios de comunicación sobre los retos en la implementación del acuerdo de paz. La idea es que hacia delante podamos incidir de manera positiva en la transformación de los territorios más afectados por la guerra”.



Iván Cepeda

Senador por el Polo



"Nos complace que el Eln haya dado respuesta a la solicitud que hicimos de un cese unilateral. Por supuesto, queremos que ese cese sea lo más prolongado posible, pero es un paso importante. Esperamos que se den otros pasos que puedan permitir la pronta reapertura del diálogo”.



