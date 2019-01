Gobierno pide a JEP iniciar incidente de incumplimiento a Iván Márquez

En un pronunciamiento el Alto Consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, respondió fuertemente a lo asegurado por Iván Márquez en un reciente video en el que asegura que el Gobierno incumple los acuerdos de paz.

Archila aseguró que Márquez dejó de cumplir con su compromiso de reincorporación y por ende "están dadas las condiciones" para que se le inicie un incidente de verificación de cumplimiento en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como ya se le inició en octubre pasado a alias El Paisa por no haber presentado a la JEP un informe sobre sus actividades de reincorporación.



El Alto Consejero para el Posconflicto aseguró que como parte del acuerdo de paz los excombatientes tienen la obligación de participar activamente en la implementación de los acuerdos y que los líderes de la exguerrilla deberían estar apoyando a los demás en esto.



"Ese señor se fue y se escondió y dejó de cumplir con ello, adicionalmente la condición de estar sujeto a la Justicia Transicional no es gratis, es condicionada, él debería estar en un proceso activo de su propia reincorporación y al no hacerlo está en una de las causales que hay para que lo saquen de la JEP", dijo.

"Nosotros tenemos la misma preocupación que el país, creemos que están dadas las condiciones para que la JEP ya esté iniciando ese incidente de incumplimiento, hacemos un llamado a la JEP para que tome las decisiones que tiene que tomar y que las tome rapidamente", aseveró.



Además dijo que "es evidente que la manifestación o la invitación a las armas es incendiaria y absolutamente irresponsable", refiriéndose a lo dicho por Márquez en el video en el que dijo que fue un "error" de las Farc haber entregado las armas antes de la incorporación de los excombatientes.



Archila continuó diciendo que "seguramente Iván Márquez tendrá algo que quiere esconder y es terriblemente poco solidario que esté exponiendo a sus excompañeros a una situación tan complicada por proteger algunos motivos ocultos que él pueda tener".

