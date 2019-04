‘El Paisa’, primer ex-Farc que pierde beneficios en la JEP

Aunque no hay evidencias de que el exguerrillero de las Farc Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, ‘el Paisa’, se haya rearmado o esté vinculado con nuevos delitos tras su desmovilización, hasta ahora ha incumplido los compromisos que adquirió al someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y por eso esta justicia ordenó este viernes su captura y decidió quitarle el beneficio de la pena máxima de 8 años de restricción de libertad que tendría al ser juzgado y condenado.

Esto quiere decir que si es detenido y sigue su proceso en la JEP, confiesa verdad y cumple con el resto de los compromisos, ‘el Paisa’ tendrá que ir a una cárcel ordinaria y pagará allí la pena que le den cuando llegue el momento de la sentencia.



En una fallo de 90 páginas, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP dijo que el exjefe guerrillero, en primer lugar, le incumplió a esta justicia al no acudir a los tres llamados que le hicieron para responder en el caso que tiene abierto por secuestro junto a otros 30 exjefes de las Farc.



“Es indispensable que quien se ha comprometido con el sistema comparezca ante este organismo de justicia cuando sea llamado”, sostuvo la magistrada Catalina Díaz Gómez, quien leyó la decisión.

Es indispensable que quien se ha comprometido con el sistema comparezca ante este organismo de justicia cuando sea llamado FACEBOOK

TWITTER

Adicionalmente, la JEP señala que ‘el Paisa’ incumplió el compromiso que tenía con la reincorporación de los exguerrilleros que tuvo a su cargo, una obligación que tenía como comandante en las antiguas Farc y que quedó consagrada en el acuerdo de paz.



Desde junio pasado, ‘el Paisa’ abandonó la zona de Miravalle, en San Vicente del Caguán, Caquetá, donde conducía el proceso de reincorporación de varios excombatientes.



Ahora se reactivan las órdenes de captura en su contra, con lo que volverá a entrar a la lista de uno de los más buscados del país. “No está cumpliendo a contribuir al éxito de la reincorporación”, advirtió la magistrada Díaz.



La JEP también constató que el trabajo del excomandante de la columna Teófilo Forero cesó en los proyectos productivos desde junio de 2018, fecha desde la cual la Agencia de Reincorporación y Normalización tuvo las últimas noticias de su paradero.

La Sala de Verdad señaló que ‘el Paisa’ fue el único de los excombatientes que no presentó el informe sobre el cumplimiento de sus obligaciones y tampoco presentó excusa.

En la decisión se estableció que aunque hay evidencias de que efectivamente hubo sobrevuelos sobre el sitio en el que se encontraba el exguerrillero a mediados del año pasado, también es cierto que él se habría podido trasladar a una ciudad en la que se encontrara seguro, o podía haber pedido protección a la misma JEP o a la comunidad. internacional.



En su momento, ‘el Paisa’ y el exjefe guerrillero Iván Márquez señalaron en un comunicado que “tropas especiales de contraguerrilla del Ejército pertenecientes al Batallón 22 y de Alta Montaña” habían desplegado “sobre la región del Pato un operativo terrestre, que no dudamos está dirigido a sabotear la marcha de la esperanza de paz”.



Sin embargo, la Sala de la JEP insiste en que “su única alternativa no era volver a la clandestinidad” y que igual riesgo han enfrentado otros exintegrantes de la guerrilla pero siguen cumpliendo sus compromisos. La JEP dijo que con su ausencia en las citaciones que se le han hecho, ‘el Paisa’ “muestra el nulo interés de satisfacer los derechos de las víctimas, y dicho desinterés es mucho más grave viniendo de un exintegrante del Estado Mayor Central de las Farc y en el marco del caso por secuestro”.

Nulo interés de satisfacer los derechos de las víctimas, y dicho desinterés es mucho más grave viniendo de un exintegrante del Estado Mayor Central de las Farc y en el marco del caso por secuestro FACEBOOK

TWITTER

En el fallo se advierte que el incumplimiento de Velásquez es grave, pero no hace parte de las faltas más graves, como habría sido rearmarse o volver a delinquir, y por ello no se le impusieron sanciones más drásticas como la expulsión de la JEP y el paso inmediato de sus procesos a la justicia ordinaria, en donde enfrentaría plenas las penas de prisión por sus delitos.



La decisión acoge la postura de la procuradora delegada ante la JEP, Mónica Cifuentes, quien en su intervención en la audiencia dijo que si bien al ‘Paisa’ no se le ha probado que haya vuelto a rearmarse o delinquir, es un hecho que incumplió con el compromiso que firmó ante la JEP de acudir cuando fuera requerido.



Al referirse a la decisión de la JEP, el presidente Iván Duque dijo desde Valledupar que ordenó a la Policía la captura del ‘Paisa’, “según la providencia de la JEP”. Y agregó que “en Colombia no debe haber impunidad para delincuentes de lesa humanidad. Hay que reivindicar a las víctimas. Nuestro país reclama genuina justicia, verdad, reparación y no repetición”.



Por su lado, el consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, se declaró sorprendido porque el exguerrillero no fue expulsado de la JEP, cuando “ha traicionado todas las condiciones”.

La Fuerzas Militares y la Polícía no tienen claro el paradero de Velásquez, pero versiones de inteligencia indican que estaría en Venezuela desde hace seis meses.

El Fiscal y el Gobierno insisten en reparo a tema de extradición en justicia de paz

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, insistió este viernes en sus cuestionamientos al artículo de la ley estatutaria de la JEP, que, a su juicio, abre la puerta para que narcotraficantes se beneficien con la suspensión de la extradición. En una carta al presidente del Senado, Ernesto Macías, señala que el artículo que dice que no se extraditará a quienes estén ofreciendo verdad no especifica “las condiciones y características de esta colaboración con la justicia y el término máximo para tal efecto”.



Añade que ese artículo no solo afecta los compromisos internacionales de Colombia en materia de cooperación judicial, “sino que, a su amparo, surgiría la posibilidad de que cualquier delincuente pueda reclamar la aplicación de la prerrogativa so pretexto de ofrecer ‘su verdad’ a la justicia transicional”.

Esas personas requeridas por las autoridades suelen ser narcotraficantes que forman parte

de organizaciones criminales poderosas FACEBOOK

TWITTER

Sobre este tema, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, explicó que lo que el Gobierno busca es que en la ley estatutaria se precisen las condiciones y los tiempos que tendrían los terceros para ofrecer verdad, porque de lo contrario cualquier narcotraficante, para salvarse de la extradición, podría ofrecer “verdad” por delitos cometidos años atrás o incluso después de la firma de la paz.



“Eso no puede quedar para la interpretación”, anota Ceballos.



Por otro lado, el fiscal Martínez dijo que la objeción planteada por el Gobierno en este punto no afecta los derechos de las víctimas y que las diligencias judiciales se podrían realizar por videoconferencia desde las celdas de los extraditados a otros países. Advirtió que de las 323 personas que intentaron colarse en los listados de las Farc, 70 alcanzaron a ser certificadas como integrantes, y que 24 tenían solicitudes de extradición.

Rifirrafe con Cepeda

Este viernes, el senador Iván Cepeda afirmó que el fiscal Martínez estuvo al tanto de los acercamientos con los voceros del ‘clan del Golfo’ para su sometimiento a la justicia y de los puntos que se trataron en las reuniones autorizadas por el Gobierno.



Añadió que ahora, por causa de esos acercamientos, se quiere “armar” un proceso en su contra cuando siempre las gestiones fueron autorizadas por el Ejecutivo, nunca se “negoció ningún texto legislativo”, y las gestiones apuntaban al sometimiento de las redes criminales.



“En este momento tengo la certeza de que él (Martínez Neira) está urdiendo algo en mi contra (…), yo le agradecería al Fiscal que no siga trabajando en la sombra y me diga directamente qué es lo que quiere en mi caso particular”, indicó el senador.

Yo le agradecería al Fiscal que no siga trabajando en la sombra y me diga directamente qué es lo que quiere en mi caso particular FACEBOOK

TWITTER

Y el jefe del ente acusador le respondió: “El senador Cepeda dice que lo estoy investigando o montándole una investigación que no es cierta. Aquí no hay ninguna investigación de esas porque yo no suelo combatir a los contradictores y a los que piensan distinto con denuncias penales”. Además, señaló que lo que quiere Cepeda es “convertir en delito de opinión” las posturas sobre las objeciones a la ley estatutaria de la JEP.

REDACCIÓN PAZ

En Twitter: @PazYJusticiaET