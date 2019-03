Congreso se tomará su tiempo para decidir sobre objeciones a la JEP

La decisión que deberá tomar el Congreso sobre si se aceptan o se rechazan las objeciones a la ley estatutaria de la JEP no va a ser tan rápida como se esperaba.



Por los lados del Senado se conoció que la comisión accidental que estudiará las objeciones presidenciales a la Jurisdicción Especial para la Paz para tomar decisiones al respecto se tomará 15 días más de estudio.

Este martes se llevó a cabo una reunión en la que se determinó escuchar en estas semanas a todas las partes interesadas: Gobierno, partidos políticos y defensores del acuerdo, entre otros.



Luego de esto, los senadores decidirán en qué sentido será el informe que le presentarán a la plenaria.



Por los lados de la Cámara de Representantes, según conoció este diario, la subcomisión se reunirá este miércoles a medio día para seguir analizando el tema.



De acuerdo con algunos miembros de esta subcomisión, al menos cinco de los siete representantes están inclinados por pedirle a la Cámara que no trámite las objeciones, al considerar que el Congreso no tiene la competencia para hacerlo.



La discusión se ha centrado en el sustento jurídico para hacer esa petición.



No se descarta que en la Cámara de Representantes resulten dos informes distintos, uno pidiendo no tramitar las objeciones y otro pidiendo aceptarlas.



POLÍTICA