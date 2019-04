Los 4 puntos en los que insiste el Fiscal sobre objeciones a la JEP

En medio del fuerte debate que ha tenido en los últimos días las objeciones de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el Senado, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le envió una carta al presidente de esa corporación, Ernesto Macías, exponiendo la perspectiva de la Fiscalía sobre los artículos objetados por el presidente de Iván Duque.



Néstor Humberto Martínez enfatizó en cuatro aspectos de la ley: la extradición de quienes ofrezcan verdad, los colados en las listas de lo exguerrilleros, la suspensión de las investigaciones por la Fiscalía y la selección de los casos más graves y representativos por parte de esta jurisdicción.

El Fiscal señaló en el tema de la extradición que este punto de la ley blindaría a los narcotraficantes de responder en otros países por los crímenes que cometan, ya que la norma sugiere “la posibilidad de que cualquier delincuente puede reclamar la aplicación de la prerrogativa de ‘no extradición’, so pretexto de ofrecer ‘su verdad’ a la justicia de transición”.



Así mismo, precisó que este punto “afectaría los compromisos internacionales de Colombia en materia de cooperación judicial y de la consolidación de una política criminal que enfrente decididamente la criminalidad transnacional”.

#ATENCIÓN Carta del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, al Presidente del Senado de la República, Ernesto Macías Tovar, sobre las objeciones a la Ley Estatutaria de la #JEP pic.twitter.com/1K5lhvgf6D — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 26 de abril de 2019

En el tema de los colados en las listas de la JEP, Martínez indicó que debe ser la Oficina del Alto Comisionado para la Paz “la autoridad que impida la acreditación de delincuentes comunes en las listas de reinsertados”, ya que cuentan con el “acceso a la información necesaria para cumplir” con esta función.



En este sentido, el Fiscal destacó que “70 personas que alcanzaron a ser certificadas por el Gobierno Nacional como miembros de las Farc”, pero posteriormente fueron excluidas porque se demostró que no pertenecían a esta organización.

En la carta enviada al Senado, Martínez aseguró que el hecho de que la Fiscalía ya “no pueda ordenar la citación a la práctica de diligencias judiciales, implica de facto la suspensión de las investigaciones relacionadas con el conflicto armado que adelanta la jurisdicción ordinaria”.



Por lo que considera, podría generar que actores del conflicto acudan “ante la Corte Penal Internacional, como si Colombia fuese un Estado fallido”.



“La sola posibilidad de que, a partir de la promulgación de la ley estutaria, la Fiscalía tenga que certificar que han quedado materialmente suspendidas las investigaciones judiciales del conflicto armado, en momentos en los que la JEP aún no ha asumido su formal conocimiento, nos obliga a solicitar del Senado la más profunda consideración”, agregó el Fiscal.



Por último, Martínez mostró su preocupación por el hecho de que se le autorice “a la JEP realizar un proceso de ‘selección’ de los casos más graves y representativos”, ya que esta jurisdicción no debería limitarse a “investigar y procesar únicamente a los ‘máximos responsables’ de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos, sino que también a quienes tuvieron una participación no determinante en tales hechos”.



ELTIEMPO.COM