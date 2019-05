Los argumentos de abogado del ‘Paisa’ para frenar su captura

En la mañana de este viernes continuará, en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la audiencia de verificación de cumplimiento con esta justicia de Hernán Darío Velásquez, alias el ‘Paisa’.



Si bien la JEP ya había tomado una decisión y ordenado la captura del ‘Paisa’ por no atender los llamados a responder en el caso que le tiene abierto por secuestro, este viernes es el turno de la defensa del exjefe guerrillero y de la Procuraduría para presentar los recursos judiciales en contra de la determinación.

En principio, la defensa del exjefe de la columna Teófilo Forero de las Farc, de quien no se conoce su paradero desde agosto del año pasado, interpuso un recurso de reposición contra la decisión tomada por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP.

Su abogado de oficio, William Acosta, dice que su defendido incumplió sus compromisos con esa justicia, pero que, al no haber entrado en vigencia la ley estatutaria de la JEP, no puede ser obligado a comparecer ni ser expulsado de esta justicia. Dicha norma fue objetada por el presidente Iván Duque.



Además, Acosta mencionó que no existen pruebas de que el ‘Paisa’ esté reincidiendo en el delito o se esté rearmando, por lo que su expulsión o captura sería desconocer el acuerdo de paz.



Por último, el abogado menciona que aunque no ha tenido contacto con su defendido, este no ha tenido garantías jurídicas, pues no tuvo abogado desde el principio, ni garantías físicas, por amenazas que han denunciado excombatientes, para comparecer ante la JEP.



Por su parte, el Ministerio Público presentó un recurso de reposición a la JEP para que se aclaren algunos detalles de la decisión.



Si después de que la Sala de Reconocimiento de Verdad responda a las reposiciones la defensa y la Procuraduría siguen inconformes, podrán presentar recursos de apelación ante el superior jerárquico de esa sala, que es la Sección de Apelación.



En todo caso, la reactivación de la orden de captura contra el ‘Paisa’ no quedará en firme hasta que la JEP no estudie y decida sobre los recursos presentados, tanto por su defensa como por la Procuraduría.



JUSTICIA