La respuesta de Uber sobre denuncias de acoso sexual contra choferes 

Rastreos de rutas con días y horas, datos del vehículo y del conductor, es la información que según la plataforma de servicio de transporte Uber brinda a las autoridades cuando se interponen acciones penales en contra de alguno de sus afiliados.

Pese a no estar reglamentada e incluso considerarse ilegal la aplicación respondió que cuando se instauran denuncias que van más allá de las quejas y reclamos por algún servicio, se comparte con la autoridad judicial esta información para acelerar el proceso de investigación. Eso sí, "siempre que se haga una solicitud a través de las instancias oficiales (...) con claro sustento jurídico", enfatizaron sus voceros.



No se sabe con claridad cuántas denuncias penales hay contra los conductores de Uber o de cualquier otra plataforma que presta el servicio de transporte. Sin embargo, la semana pasada se conocieron por lo menos dos reclamos, instaurados ante la Fiscalía, en los que mujeres que tomaron el servicio dijeron ser víctimas de abuso y robo por parte de los chóferes.



La primera agresión habría sucedido el pasado 11 de enero. Lucía Bastidas Ubaté, una mujer de 22 años, denunció que en la madrugada de ese viernes pidió un servicio de Uber y, tras finalizar el recorrido que iba desde el bar Theatron en Chapinero hasta su casa, el conductor se abalanzó sobre ella, la manoseo e intentó besarla.



“Cuando yo traté de empujarlo y de bajarme me caí del carro y lo que hizo fue tomarme de las piernas y me arrastró al andén del costado derecho. Él lo que hace es dejarme ahí e irse”, le dijo a la joven a la Fiscalía. Además el sujeto le habría arrebatado el bolso y hurtado elementos personales.



El otro caso se registró el 16 de enero sobre las 10 de la noche cuando Leidy Acosta Rodríguez se dirigía para su casa. Durante casi todo el viaje, desde La Despensa, en Bosa, hasta San Humberto, en Soacha, el conductor le hizo comentarios incómodos y abusivos, según contó la joven.



Según Acosta, cuando iban llegando al punto de destino el conductor reclinó la silla y se lanzó encima de ella, la cogió del cuello y le bajo la blusa. La mujer empezó a gritar y unos jóvenes que pasaban por el lugar empezaron a silbar. Según cuenta la joven, el conductor la dejó en su casa y la amenazó. También robó su portátil.



"En Uber tomamos con mucha seriedad cada denuncia, por eso cuando recibimos un reporte de una presunta conducta ilícita, ya sea dentro de la aplicación o por solicitud de las autoridades , tomamos las medidas pertinentes para preservar la seguridad y privacidad de los usuarios y socios conductores registrados en la aplicación, lo que en algunos casos incluye la suspensión preventiva de las cuentas presuntamente involucradas", respondió la plataforma.



Sus voceros añadieron que es "importante precisar" que la información sobre las "denuncias de carácter penal son responsabilidad de las autoridades competentes y corresponde a ellas liberarla de acuerdo a estándares de debido proceso y presunción de inocencia".





