Tribunal Administrativo mantiene medidas cautelares a Gustavo Petro 

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó nuevamente la "suspensión provisional" los alcances de la sanción que la Contraloría de Bogotá le había impuesto por más de 200.000 millones de pesos por la decisión en la que bajó el precio al pasaje de TransMilenio cuando era alcalde de Bogotá.

La decisión, tomada por el magistrado Óscar Armando Dimaté, se da de manera provisional mientras se resuelve el asunto de fondo.



De acuerdo con la sentencia, "para la fecha que se desate de manera definitiva este asunto, ya los derechos del actor (intimidad, honra, buen nombre, trabajo, ejercicio de los determinados derechos políticos, etc) habrían tenido un grado alto de afectación, e incluso sus derechos políticos en particular".



El 3 de noviembre del 2017 la Sala Unitaria del Tribunal había decidido negar las medidas cautelares solicitadas por el senador Gustavo Petro y decretar parcialmente la suspensión mientras se tomaba una decisión de fondo. Sin embargo, esa medida fue dejada sin efectos por el Consejo de Estado, luego de que la Contraloría apelada la decisión del Tribunal.



Tras ser devuelto al Tribunal Administrativo, el magistrado Dimaté resolvió por el momento dejar sin efecto jurídico la responsabilidad fiscal que se le atribuye a Petro por el caso de los pasajes de TransMilenio.



El Tribunal dispuso oficial a la Contraloría para que "tomen nota de la suspensión de la inhabilidad que recae sobre Gustavo Petro como consecuencia de los actos administrativos suspendidos, en sus respectivos sistemas de información de registro e inhabilidades, en los términos y para efectos de la providencia".



Para el Tribunal los actos administrativos demandados que declararon la responsabilidad fiscal contra Petro "le ocasionan un prejuicio consistente en la imposibilidad de ejercer sus derechos políticos, en particular, el de desempeñar cargos públicos, hecho que por sí mismo también comporta la demostración del año y/o prejuicio que se requiere como presupuesto para la procedencia de la medida"



JUSTICIA