Tras casi dos años, Mancuso volvió a comparecer ante Justicia y Paz

Tras casi dos años de no comparecer ante el tribunal de Justicia y Paz, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso apareció este viernes para solicitar sentencia anticipada en ese tribunal.

A través de videoconferencia desde una cárcel de Atlanta, Mancuso se presentó a la audiencia concentrada que se realiza en este momento en el centro de Bogotá en los juzgados de Justicia y Paz.



El exparamilitar fue llamado a responder por acciones criminales ocurridas por el Bloques Norte, Montes de María, Catatumbo y Córdoba. Aunque no hablo mucho, Mancuso solicitó que sentencia anticipada de por lo menos 2.500 hechos de violencia por los que responde ante ese tribunal. Esto quiere decir que el proceso se debería definir de manera abreviada.



Según la defensa de Mancuso, este no había podido asistir a las audiencias de Justicia y Paz, programadas constantemente, porque estaba aislado en la cárcel FCI Gilmer y solo hasta hoy se logró la reconexión.



Mancuso había solicitado acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para, tras su regreso a Colombia, aportar su versión en hechos del conflicto.



La sala de Justicia y Paz de Bogotá ya ha emitido sentencias contra el exparamilitar por hechos ocurridos en las masacres de El Aro, La Granja, El Salado, entre otras.



En junio del año pasado ese tribunal, que condenó en 2014 a Mancuso y a otros exjefes paramilitares, ordenó medidas de reparación para esas víctimas.



La sala de Bogotá aseguró en su momento que los exparamilitares deberán exponer el “repudio por las violaciones a los derechos humanos, el daño colectivo generado y el compromiso de no repetición”, así como garantizar que “no tomarán ninguna retaliación contras las víctimas”.



JUSTICIA