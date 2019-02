Solucionar problema de las cárceles tomaría hasta 20 años: Minjusticia

Solucionar el problema de un sistema penitenciario con un hacinamiento actual de casi 50 por ciento de descuento tomaría entre 15 y 20 años y una inversión de 14 billones de pesos, es decir, un poco menos de la mitad de lo que gasta en todo un año el país en Defensa y Policía ($ 33,403 billones para 2019).



Estas cifras las dio la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, en un foro de la Universidad Javeriana sobre 'Mujeres y prisión en Colombia: desafíos para la política criminal desde un enfoque de género'.



En su presentación, la ministra dijo que encontraron un sistema deshumanizado, con deficiencias presupuestales y de capacidad humana, y un "Inpec tomado por los sindicatos y la corrupción".

En el evento, Borrero dio puntadas sobre el plan par el sistema penitenciario y carcelario que le entregaron al presidente Iván Duque y en el que se incluye, por ejemplo, la revisión del Código Penal para definir si pueden despenalizarse algunas conductas, lo que tendría un efecto en disminuir el hacinamiento carcelario.



"Queremos con expertos hacer una revisión de si vale la pena desjudicialiazar algunas de esas conductas y cómo debemos tratar otros tipos penales", dijo la Ministra.

Además, habrá un componente pedagógico en el sentido de sensibilizar a los ciudadanos sobre que no todo es enviar a alguien a prisión; además, comentó que en las condiciones actuales de los centros de reclusión, de hacinamiento y desgaste, no se puede garantizar la protección de los derechos de los presos.



Al respecto selañó que el 50 por ciento de la población carcelaria está en cárceles construidas entre 1911-1990, que no fueron creadas con esas condiciones. También hay presos en otras cárceles más modernas pero a las que hay que hacerles mantenimientos importantes.





Borrero explicó que están en un plan de emergencia para construir 4.800 cupos en una infraestructura que durará 10 años "pero que nos sirven mientras construimos las cárceles en concreto".



"Para resolver todo el tema de déficit de cupos carcelario necesitamos de 15-20 años y al rededor de 14 billones de pesos, y la magnitud del déficit presupuestal que tenemos, es que en los 15 mil cupos que vamos a dejar únicamente podemos gastar 1,2 billones de pesos en este cuatrienio", advirtió.

La jefe de la cartera de Justicia agregó que también consideran cerrar centros penitenciarios en pequeños municipios y concentrarse en grandes complejos carcelarios.

Mejoramiento de las condiciones de los presos

Por otro lado, la Ministra comentó que han estado trabajando en fortalecer, por ejemplo, las audiencias desde prisión o que los jueces de conocimiento vayan a las cárceles para facilitar la comparecencia de los presos y evitar complicaciones con su traslado a los juzgados.



Además, dijo que están revisando los esquemas de alimentación de los internos para que tengan mejor alimentación. En el mismo sentido, se exploran posibilidades de telemedicina para que los hombres y mujeres privados de la libertad tengan un mejor sistema de salud.



En cuanto a la seguridad en los penales, Borrero dijo que trabajan de la mano de la Fiscalía para atacar la corrupción y además revisar la detención domiciliaria.



Según la ministra, al 50 por ciento de las personas que están en domiciliaria la Fiscalía no las encontró en su sitio de trabajo. Y recalcó que aunque hay aproximadamente 64 mil personas en prisión domiciliaria , solo 5 mil tiene brazaletes y hay varios problemas con ese servicio.



También se trabajará para potenciar la resocialización de los presos, mediante el fortalecimiento de la marca de artesanías que tienen, y alianzas con varias industrias.



"Estoy empeñada personalmente en cumplir las metas. Esperamos poder conjugar esto y poderle entregar al país, en 2022, por lo menos una ruta para la solución de este problema", concluyó la Ministra deJusticia.

JUSTICIA