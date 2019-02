El nuevo caso que puso ante la justicia al reguetonero Kevin Roldán

Unos minutos después de que un juez de Rionegro (Antioquia) decidiera enviar a prisión al cantante de reguetón Kevin Roldán, señalado de abusar sexualmente de su compañera sentimental, su defensa logró que quedará libre.



Al presentar un recurso reposición frente a la decisión, el abogado logró que el mismo juez revocara la medida aseguramiento carcelaria que había impuesto al cantante vallecaucano.



En remplazo, el juez determinó que Roldán tendrá una medida no privativa de la libertad al igual que una orden de no acercarse a la víctima. El juez rechazó la apelación de la Fiscalía que pedía enviarlo a prisión.

El ente investigador le había imputado al joven los delitos de secuestro simple, acceso carnal y violencia intrafamiliar, cargos a los que no se allanó Roldán.

Según la denuncia de su compañera, Roldán la golpeaba de manera sistemática, la mantenía encerrada en su propia casa con orden a los vigilantes y escoltas para que no la dejaran salir ni le permitieran recibir visitas.



En declaraciones entregadas a la Fiscalía, la víctima explicó que en una oportunidad, después de una fuerte golpiza, la habría accedido carnalmente en contra de su propia voluntad.



El cantante vallecaucano, de 25 años de edad y que comenzó su carrera artística en 2009, también ha estado en la mira de las autoridades por manejar su automóvil Lamborghini a altas velocidades en las calles de Cali.

Por otro lado, Roldán, quien vive en Rionegro, fue detenido y acusado en 2015 por golpear a una modelo chilena. El hecho habría ocurrido en un hotel, en el centro de Santiago de Chile, donde aparentemente Roldán discutió con una mujer de 29 años, quien después lo acusó de agresión.



El cantante tuvo que comparecer en una audiencia de control de detención ante un tribunal de garantías, pero finalmente quedó en libertad.



Esa no ha sido la única vez que el cantante ha estado involucrado en casos de violencia de género. De hecho, en 2018, fue señalado de acoso sexual por parte de dos menores de edad.

