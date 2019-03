¿Qué hay detrás del niño sicario de Medellín?

La Fiscalía ya tiene evidencia de que el niño de 14 años, que asesinó a dos personas el pasado miércoles, estaba al servicio de la banda criminal ‘La Torre’ de Medellín, que actúa en la Comuna 13. Además, que como lo reveló el fiscal Néstor Humberto Martínez, ajusta 12 homicidios.



Investigadores le revelaron a EL TIEMPO que esa banda se dedica a la extorsión, narcotráfico y asesinatos selectivos.

“Por los antecedentes del menor y por la forma como ejecutó el doble crimen, es claro que no es un recién llegado a estos grupos”, explicó Luis Fernando Quijano, presidente de la ONG Corpades. Y recordó que hace 8 días fueron capturados en Bello (norte del Valle de Aburrá) varios menores que dispararon a policías, lo que confirma que los siguen reclutando para la guerra.

‘Ya no es rehabilitable’

EL TIEMPO compartió con expertos fotos y el video del instante en el que el menor saca un revolver y dispara, y la conclusión es que, a pesar de su edad, ya no es rehabilitable. Según Carlos Francisco Fernández, asesor médico de EL TIEMPO, este tipo de menores son fruto del abandono y de la carencia de elementos que favorezcan la salud mental.



“Su mirada es fría, descontextualizada del efecto (de sus acciones). Sus héroes son los delincuentes que lo metieron en el mundo de las armas y beneficios materiales. No existen referentes familiares o filiales. Mata por unas zapatillas, un teléfono de alta gama. Cosas imposibles de tener en el ambiente de carencia y pobreza en el que nació”, dijo.



La psicóloga infantil Olga Albornoz agregó que si bien no es nuevo que haya menores en la delincuencia, este niño, aunque “aparece tierno e indefenso, (...) ya es un asesino”.



Según ella, hay factores sociales y culturales que pudieron influir en su conducta, “pero también hay una parte biológica, que es la sociopatía. No a todos los niños de 12 años, por más adiestrados que estén, es tan fácil llevarlos a ser asesinos a sangre fría”, explicó.



Y agregó: “Si el niño es como lo están revelando, no es rehabilitable y debería ser juzgado con todo el rigor de la ley (…), ha mostrado que es supremamente peligroso”, dijo.



El menor –quien llevaba la cédula de su hermano de 13 años, para evadir a la justicia– aceptó homicidio agravado y se le impuso medida de internamiento preventivo. Este año, han sido capturados 600 menores.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @uinvestigativa