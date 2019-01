Procuraduría tendrá grupo de vigilancia a casos de macrocorrupción

El procurador General, Fernando Carrillo anunció este miércoles que con las procuradurías judiciales se creará un grupo especial de vigilancia para los grandes casos de corrupción que empañan al país.



Así lo dijo Carrillo luego de manifestar de nuevo el rechazo público del Ministerio Público antes las libertades y beneficios judiciales que se han concedido en los últimos días a cabezas del escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá como Guido Nule y Mauricio Galofre, a quienes dieron libertad condicional, y Emilio Tapia, quien ahora está en casa por cárcel.

Debemos erradicar la epidemia de excarcelaciones. A partir de hoy vamos a constituir un grupo de vigilancia especial a esos procesos de macrocorrupción, pues con delitos de este tamaño los beneficios penales NO SE PUEDEN PONER EN MARCHA. pic.twitter.com/KpWcaJbCwj — Fernando Carrillo F. (@fcarrilloflorez) 9 de enero de 2019

Los tres consiguieron estos beneficios a pesar de que no han pagado las sanciones por el desfalco al distrito capital.



"No podemos seguir aceptando que la Navidad de las excarcelaciones sea normal y los beneficios a corruptos sean regla y no excepción.", dijo Carrillo, quien anunción que analizaran caso por caso lo sucedido.

Por otro lado, Carrillo recordó que en 2018 la Procuraduría radicó en el congreso un proyecto para combatir la corrupción, que esperan que sea aprobado, pues quedó demostrado con la consulta anticorrupción que la ciudadanía no tolera más estos hechos.



"La gente rechaza rotundamente la posibilidad de beneficios de libertad y concesiones a quienes están en la cárcel por corrupción, como lo demostró la consulta nticorrupción. La justicia tiene que ser implacable frente a la corrupción".

