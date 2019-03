Odebrecht actuó solo: defensa de José Elías Melo

Ángela Marcela Bernal, abogada defensora del expresidente de Corficolombiana José Elías Melo Acosta, pidió que su cliente sea declarado inocente de los cargos imputados por la Fiscalía bajo el argumento de que Odebrecht actuó por su cuenta en el pago a funcionarios y políticos en Colombia.



Contra Melo la Fiscalía imputó en agosto de 2017 cargos por cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, los cuales no fueron aceptados por el procesado, quien ha insistido en su inocencia. Este viernes, en los alegatos de cierre del juicio, su defensa pidió fallo absolutorio.



La abogada de Melo sostuvo haber demostrado que la línea de tiempo de las actuaciones del ex ejecutivo en el contrato de la Ruta del Sol II no coincide con lo manifestado en el juicio por la Fiscalía.

Dijo que, por ejemplo, el negocio con la empresa española DCS Management, que según la investigación fue usada para dar apariencia de legalidad al pago de sobornos, fue firmado solo por Odebrecht y se hizo antes de que la compañía brasilera llegara a un memorando de entendimiento con los socios colombianos.



También sostuvo que Odebrecht adelantó gestiones con la firma española entre mayo y junio de 2009, y que para esa época el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales aún no estaba al frente del proceso de adjudicación del proyecto y tampoco era un hecho que la empresa brasileña se fuera a asociar con Episol.

“Es muy raro que ese contrato, que fue el vehículo (para mover plata de los sobornos) se firmó antes de que se supiera que el exviceministro iba a ser nombrado director encargado del Inco y que Corficolombiana se iba a asociar (con Odebrecht). Es absurdo, no tiene lógica”, cuestionó la abogada.



Indicó además que Luiz Antonio Bueno Junior (expresidente de Odebrecht en Colombia y testigo contra el acusado) manifestó a la Fiscalía que el exviceministro García Morales le exigió 6,5 millones de dólares y que esto fue desmentido durante el juicio por el mismo exfuncionario, quien manifestó que él no pidió esoa plata. La abogada añadió que Bueno Junior en el juicio cambió la versión y ya no dijo que le habían solicitado el soborno sino que lo habían acordado.



“Luiz Bueno dice que fue a donde José Elías Melo Acosta y que él le autorizó el pago (de los 6,5 millones de dólares). Pero el dinero sale del Departamento del Departamento de Operaciones estructuradas de Odebrecht”, dijo la abogada.



Cuestionó que, según la Fiscalía, Melo Acosta supuestamente aceptó que en el desarrollo de la obra el consorcio iba a asumir el pago ilegal, versión que no coincide con lo manifestado por Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Darocha Soarez, ambos altos ejecutivos de Odebrecht. Ellos admitieron ante la justicia haber participado en el proceso para pagar los sobornos pero dijeron que no sabían nada de que parte de ese dinero le iba a ser devuelto a la multinacional.



La defensa dice que el mismo Mameri declaró que “no era necesario que se diera esa división de los costos” del soborno. “Odebrecht es una máquina de corrupción que no necesita de nadie para corromper y reclutar. Tiene un Departamento de Operaciones Estructuradas. Así lo hizo en once países y no necesitó de sus socios”, indicó Bernal.



Igualmente señaló frente al concepto entregado por un abogado de Corficolombiana por petición del exviceministro García Morales que no hay ninguna evidencia de que en ese trámite hubiera intervenido Melo Acosta.



Indicó que Luiz Bueno afirmó que cuando García Morales le pidió el concepto fue a la encargada de la parte jurídica de Odebrecht y le dieron los nombres de varios abogados, pero que luego el exviceministro le dijo que quería que fuera Hugo Palacios.



“Alguien de Corficolombiana , porque tampoco dice que fue José Elías Melo, lo consiguió y alguien de Corficolombiana que se llama Pedro Valencia es quien le lleva el concepto”, dijo la abogada tras insistir que en ningún momento Melo Acosta aparece en el proceso para conseguir lo pedido por el exviceministro García Morales.



Sostuvo que García Morales manifestó que solo hasta el último pago del soborno, en septiembre de 2010 se enteró de que en total le iban a pagar 6,5 millones de dólares, pero que su amigo Enrique Ghisays -quien conformó la empresa para recibir el soborno- reconoció que desde tiempo antes que se hicieran todos los giros ya García Morales le había dicho cuánto iban a recibir.



Frente la declaración de Mauricio Millán, que señaló que detectó pagos irregulares y los advirtió a Melo Acosta y que este dio la autorización para pagar, la abogada dijo que el testigo cambió varias veces de versión sobre los hechos y que era autónomo en sus funciones y no necesitaba de la autorización de su defendido.



“Los testigos de la Fiscalía no lograron demostrar la teoría del caso (…) En Episol, en Aval, en Corficolombiana, no pasó nada irregular. Pero cuando uno tiene un socio corrupto, ese socio es secreto, engañativo, mentiroso. Y no se puede contaminar lo que se hizo legalmente con lo que dicen los señores de Odebrecht que pasó”, indicó la abogada.



Sostuvo además que un fallo absolutorio es lo que procede, “ante la imposibilidad de estructurar esos dos tipos penales por la ausencia de prueba cierta que permita superar la duda razonable”.

Procuraduría pidió condena

Sin embargo, la Procuraduría por su parte pidió la condena del expresidente de Corficolombiana.



Este jueves, la Fiscalía pidió que Melo Acosta fuera declarado responsable por los delitos por los que fue llevado a juicio, solicitud que fue respaldada hoy por el delegado del Ministerio Público.



El procurador Henry Francisco Bustos sostuvo en la audiencia ante el juez 14 de conocimiento que aunque Odebrecht tenía la mayor participación accionaria de la Concesionaria Ruta del Sol y el mayor poder de decisión, no se puede afirmar que el socio colombiano no tuviera injerencia en las decisiones, sobre todo frente al manejo del dinero.



Sostuvo que los socios de la Concesionaria tenían un interés lícito en la megaobra por el valor de la misma y porque ya habían destinado seis millones de dólares solo para el proceso de preparación para presentarse a la licitación.



Añadió que hasta ese momento el interés era legítimo y legal, pero se cruzó esa línea cuando “se concreta y se muestra que se ofrece el dinero al funcionario encargado de la adjudicación de la obra”.



Igualmente señaló que no hay ninguna duda de que el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales fue sobornado y que recibió 6.5 millones de dólares. Y añadió que aunque Melo Acosta no aparece en reuniones con García Morales, sí se cuenta con la declaración del exrepresentante de Odebrecht en Colombia Luis Antonio Bueno Junior quien aseguró que él estuvo enterado de las negociaciones y las autorizó.



“El delito no deja de existir porque la persona no haya hecho directamente, personalmente, materialmente el ofrecimiento del soborno”, indicó el procurador tras señalar que no hay razones para pensar que Bueno Junior esté mintiendo.



También dio crédito a la tesis de la Fiscalía de que la entrega de un concepto de un abogado de Corficolombiana al exviceministro García Morales evidencia “que existía un acuerdo entre Melo acosta y Bueno Junior, en las condiciones en las que se ha señalado participó en el delito”.



Ese concepto, dijo el procurador, solo tenía elementos técnicos y se refería incluso a temas que ya habían sido superados en el proceso de adjudicación, pero correspondió a una exigencia que hizo García Morales para establecer si en Corficolombiana estaban enterados de los acuerdos con Bueno Junior.



“La prueba allegada al proceso permite afirmar que el doctor José Elías Melo realizó esos dos tipos penales”, dijo el procurador tras señalar que no encuentra una hipótesis que pueda “edificar una explicación sobre su inocencia”.



