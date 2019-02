Duque nombra a Darío Acevedo en Centro de Memoria Histórica

A pesar de la lluvia de críticas que han surgido en torno al historiador Ruben Darío Acevedo Carmona, quien era candidato a dirigir el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), a pesar de no reconoce que en Colombia hubo conflicto armado, el Presidente Iván Duque confirmó su nombramiento y firmó, este martes, el decreto presidencial que lo deja al frente de la entidad encargada de investigar la evolución del conflicto armado en Colombia para que no haya olvido ni repetición.



Por sus opiniones, sobre todo algunas que ha registrado en su perfil de la red social Twitter, a Acevedo se le señala de ser un negacionista del conflicto armado en Colombia.

Organizaciones sociales y de víctimas, por ejemplo, hicieron pública una carta en la que rechazaban su posible nombramiento, pues lo consideran una persona “que no cumple con criterios de imparcialidad” y que “no ha mostrado objetividad”.

Además, otra polémica que enredaba a Acevedo surgió hace unos días, con la denuncia de un colega suyo, el profesor Gabriel Cabrera Becerra, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.



En una carta fechada el 25 de mayo del 2017, Cabrera renunció a ser director del programa de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas (FCHE) debido al trámite que Acevedo, como vicedecano académico, les dio a sus inconformidades con dos cursos.



De acuerdo con la carta, que conoció este medio, Acevedo atentó contra la libertad de cátedra en dos ocasiones. Hace hincapié en que el ahora director del CNMH cuestionó el "objeto y enfoque" de un curso nuevo llamado 'Fascismo y Modernidad', propuesto por el profesor Alberto Castrillón, quien antes había sido decano de la misma facultad y a quien sus colegas reconocen como un profesional de larga trayectoria.



La intención de Acevedo de "vetar" dicho curso fue derrotada en votación en el Comité Asesor del Pregrado de Historia, ante lo cual el entonces vicedecano decidió acudir al Consejo de Facultad, el cual se citó de forma extraordinaria. Allí, se decidió "reprogramar" el curso, "sujeto a la ampliación de la justificación del programa, los objetivos y la bibliografía" del mismo.



Señala la carta que esta situación ya se había presentado cuando Acevedo había hecho algo similar con un curso sobre el pensamiento del filósofo alemán Karl Marx, según Cabrera, "por discrepar ideológicamente de sus contenidos".



Más recientemente, el profesor Cabrera hizo parte de un grupo de 78 estudiantes, docentes y egresados de la FCHE, así como de organizaciones de la comunidad universitaria, en el cual rechazaban el eventual nombramiento de Acevedo por parte del Gobierno Nacional, por considerar que su designación "pone en peligro la multiplicidad de voces que busca integrar la memoria del conflicto armado, pues su gestión sería contradictoria con los fines misionales de la institución".



El nombre de Acevedo es el tercero que el Gobierno consideraó para dirigir el Centro de Memoria Histórica. En poco más de seis meses de gobierno, el presidente Iván Duque no había podido nombrar director del CNMH y dos de sus fichas se cayeron: Mario Javier Pacheco y Vicente Torrijos.



Pacheco fue una de las primeras opciones que se contemplaron. No obstante, no alcanzó siquiera a estar en la lista oficial de candidatos, pues fue criticado por columnas que escribió en contra del trabajo del organismo. Torrijos, por su parte, se cayó dos semanas después de haber sido nombrado en el cargo: falta de veracidad en su hoja de vida y señalamientos de tener un sesgo ideológico, las razones de su salida.

Antes de su designación, Acevedo habló con EL TIEMPO

En charla con EL TIEMPO, antes de que se conociera la carta del profesor Cabrera, Acevedo respondió sobre sus polémicas posiciones frente al conflicto armado.



¿Usted es niega el conflicto armado en Colombia?



Las nociones de ‘negacionismo’ y ‘revisionismo histórico’ fueron acuñadas por corrientes muy numerosas y prestigiosas de historiadores europeos y por los legisladores de varios países de ese continente para referirse a interpretaciones supuestamente académicas y de grupos políticas de extrema derecha que sostenían que el holocausto judío era una mentira de los vencedores de la II Guerra Mundial. Lo que se debe tener en cuenta es que Occidente construyó un consenso muy profundo y prácticamente irrebatible sobre la responsabilidad del nazismo y del régimen hitleriano en el asesinato y exterminio de más de seis millones de judíos. Tan fuerte fue el consenso que en Austria, Inglaterra y otros países se castiga con cárcel a los que son llamados ‘negacionistas’.



Pienso que es algo muy diferente al caso colombiano, pues entre nosotros no existe un gran consenso. La ley 1448 reconoce la existencia de un ‘conflicto armado’, pero advierte contra las verdades oficiales, que son más bien propias de regímenes dictatoriales. En ningún caso tiene sentido que se eleve a la categoría de dogma la percepción que cada quien tenga al respecto.



Para tranquilidad de las víctimas quiero aclarar que, por filosofía, por estipulaciones de la función pública y por experiencia en mi vida académica, no mezclaré ni afectaré la recolección de sus memorias con mis opiniones personales. Como alto funcionario del Estado habré de respetar y de garantizar la inviolabilidad de los testimonios, se traten de víctimas de los grupos paramilitares, de los grupos guerrilleros o de agentes del Estado que hayan abusado de la autoridad.



Entonces, ¿cuál es su opinión respecto al conflicto armado que se ha registrado en el país?



La interpretación académica, es decir, la que es fruto de investigaciones teóricas y de campo y que es contrastada y evaluada por pares en el mundo de las ciencias sociales y humanas, arroja una producción plural, diversa y contradictoria. No hay unanimidad, no hay una versión que se imponga, como ha ocurrido en otras latitudes, como por ejemplo Sudáfrica, la Alemania nazi, dictadura estalinista. Como historiador he explicado y sustentado mi punto de vista al respecto en varios ensayos y libros. Pienso que ciertas fuerzas políticas comunistas y de izquierda intentaron adelantar una guerra revolucionaria en Colombia, pero fracasaron en su propósito de involucrar a amplios sectores de la población y dividirla en dos bandos claramente delimitados. Lo que he sostenido recientemente, y en esto me atengo al parágrafo del artículo 143 de la Ley 1448 de víctimas, es que “en ningún caso las instituciones del Estado podrán impulsar o promover ejercicios orientados a la construcción de una historia o verdad oficial...".



¿Y qué opina de la Justicia Especial para la Paz (JEP)?



Mis posturas frente a la JEP y otras instituciones creadas en el marco del Acuerdo de Paz del año 2016 las he formulado en el ejercicio del derecho constitucional, que como ciudadano uno goza a la libre expresión y al libre pensamiento, y nada tienen que ver con las funciones del director del CNMH. Creo que el Centro está obligado a interactuar con esas y otras instituciones que se mencionan en la Ley 1448, como el Archivo General de la Nación, el Museo Nacional, agregaría a Colciencias, entre otras.



De concretarse su llegada, ¿cuáles serían sus principales aportes al CNMH?



Mi principal fortaleza para desempeñar el cargo de director del CNMH es tener formación de historiador en los tres niveles: ser especialista en la historia política contemporánea del país, tener amplia experiencia en investigaciones y publicaciones por más de 30 años. Eso me permite entender el tipo de responsabilidades que voy a asumir y, en particular, entender que la recolección organizada y técnica de los relatos de las víctimas de la violencia política desde 1985 es una tarea muy útil para contribuir al esfuerzo de los investigadores en ciencias humanas y sociales por esclarecer los grandes conflictos recientes del país.



¿En qué cree usted que hay que fortalecer el trabajo del CNMH?



Estoy analizando el trabajo adelantado por mi colega, el doctor Gonzalo Sánchez, para formarme una idea más clara sobre todos los frentes de trabajo, los proyectos en marcha, los retos y planes a futuro, en suma, acercarme al estado del arte. A partir de ello entraría a definir qué cambios habría que realizar, qué aspectos fortalecer y qué énfasis o nuevos desarrollos proponer e impulsar. La filosofía con la que fue creado el CNMH está definida en la Ley 1448 y los decretos del gobierno 4941 y 4803 de 2011, que reglamentan su estructura y funciones y a esas disposiciones me debo atener.

JUSTICIA