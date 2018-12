Audio: Pizano dice que supo de sobornos tras investigación de Fiscalía

Tres audios de una declaración de Jorge Enrique Pizano del 23 de enero de este año demostrarían que cuando el fallecido excontroller de la Ruta del Sol II alertó a Néstor Humberto Martínez de irregularidades en los contratos de Odebrecht, a finales del 2015, no tenía la certeza de que se tratara de sobornos.



La declaración corresponde a una audiencia en el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá y en ella los árbitros le indagaron directamente a Pizano la razón por la que lo que descubrió en el manejo de la concesión Ruta del Sol no fue puesto en conocimiento de las autoridades penales.

"Hubo alguna vez antes del segundo semestre de 2015, que empezaron las noticias y todo el tema mediático (de los pagos irregulares de Odebrecht en Brasil), hubo alguna anomalía que tuviera connotación de delito al interior de la concesionaria?", le preguntan a Pizano.



Y responde: "No tenía conocimiento de que se hubiera cometido un delito como hoy posteriormente conocemos (por las investigaciones que iniciaron en el país desde finales del 2016). Simplemente informaba que esos contratos no habían surtido un procedimiento, informé a quien en mi buen saber y entender debía tener conocimiento".

En el #DebateOdebrecht, fiscal Martínez reveló audios de declaraciones de Jorge Enrique Pizano ante la Cámara de Comercio de Bogotá en enero de 2018. Esta es la primera grabación 🔽 pic.twitter.com/H8ZBBfV5L4 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) 28 de noviembre de 2018

En tercer audio presentado por el Fiscal, se dan más detalles de la declaración de Pizano en enero de 2018 #DebateOdebrecht 🔽 pic.twitter.com/0cMkOJRCAr — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) 28 de noviembre de 2018

Pizano agregó que con su información, Corficolombiana se encargó de realizar las investigaciones internas y realizar actividades, "como fue pedirle a su socio (Odebrecht) explicaciones de esos contratos, y posteriormente fue la modificación de los estatutos de la concesionaria".



En otro aparte de la declaración, le preguntan a Pizano:



"Usted habla de todas las medidas que se tomaron a partir de 2016. ¿Ustedes tuvieron conocimiento de hechos delictivos o de pagos hechos al margen de la ley con anterioridad a enero de 2017? Internamente…"



Y responde: "No, no tengo conocimiento, o sea del periodo 2016 – 2017 no tengo conocimiento de algún pago de forma irregular".



En la audiencia le indagaron al excontroller qué fue lo que le pareció sospechoso de los contratos de Odebrecht. Dijo que encontró que no se cumplía con la obligación de evaluar tres ofertas, que encontró "contratos que se repetían, o lo que llaman contratos espejo": "Se repetían sus objetos sociales con diferentes empresas".



También afirmó que como la concesionaria no le entregaba la información que pedía, sobre "las evidencias de los trabajos entregados", decidió informar "a Corficolombiana, a su presidente".

Los audios fueron presentados por el fiscal Néstor Humberto Martínez en el debate promovido en su contra por el senador Jorge Enrique Robledo, quien sostiene que debe renunciar a su cargo porque supuestamente encubrió los sobornos de Odebrecht como abogado de Corficolombiana, y porque, como Fiscal, supuestamente favoreció al Grupo Aval.



Martínez sostiene que esas grabaciones del 2018 demuestran que las que han aparecido en varios medios están descontextualizadas con el fin de afectar su imagen.



El Fiscal inició su intervención asegurando que nunca ha violado la ley y afirmó que el senador del Polo "funge como inquisidor" (...) "quieren expropiarme mi idoneidad moral, esto es un linchamiento", dijo Martínez.



También dijo: "No sean bribones" (...) "señor Robledo, usted es el rey del sofisma y de la mentira".



En medio de su acalorada intervención, Néstor Humberto Martínez aseguró que a Pizano "lo envenenaron, pero de odio contra el Fiscal", en referencia a la muerte del ingeniero.



De hecho, el Fiscal acusó directamente al exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade, procesado por el escándalo de Odebrecht, de ser el cerebro de un complot en su contra, del que también haría parte la esposa de Andrade.



ELTIEMPO.COM