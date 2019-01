Jefe de frente urbano del Eln le robó identidad a pensionado

Alias ‘Ariel’ es considerado por las autoridades como el cerebro de los atentados terroristas que la guerrilla del Eln desató desde hace cinco años en ciudades capitales, incluido el carro bomba que explotó en la Escuela de Cadetes General Santander, el pasado 17 de enero, dejando un saldo de 22 muertos.

En organigramas de inteligencia en poder del Gobierno, 'Ariel' aparece identificado como Jaime Galvis Rivera, uno de los jefes de esa guerrilla que se refugian en Venezuela. Ariel, según autoridades colombianas, es suplente del Comando Central del Eln (Coce).



Sin embargo, EL TIEMPO estableció que esa identidad pertenece a un pensionado risaraldense que nada tiene que ver con esa organización criminal y cuyo único pecado fue perder su cédula hace 15 años.



Y si bien, hace más de una década, cuando tramitaba su pasado judicial, supo que las autoridades buscaban a una persona de su mismo nombre, dice que uno de los funcionarios del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) le dijo: "Tranquilo, que ese no es usted".



Galvis le aseguró a este diario que él y su esposa insistieron en ese entonces para que le dieran un papel donde constara que no era el perseguido, pero les respondieron que no se preocuparan.

Sin embargo, el domingo decidió dar la cara cuando supo que su foto aparecía en el organigrama que fuentes de inteligencia entregaron a medios con los cinco cabecillas del Eln, incluidos quienes estarían detrás del bombazo.



Galvis, pensionado de una empresa internacional y quien hoy tiene 71 años, aseguró que recibió la llamada de un amigo quien lo enteró de que su foto aparecía en dichos reportes y le dijo que lo mejor era aclarar el tema.



Su esposa, Rosa Amalia, también quedó desconcertada porque en los 50 años que llevan juntos él siempre ha sido un esposo y padre ejemplar, que trabajó 31 años en una empresa en la que entró como conductor y terminó como jefe de transporte.



"Yo me pensioné hace 10 años, luego estuve manejando taxi, pero siempre he sido muy casero. Del trabajo a la casa y así me ha gustado siempre", cuenta Galvis, quien no quiere que su identidad siga rodando por allí y lo único que pide es que el país pueda encontrar la paz algún día.



EL TIEMPO se comunicó con las fuentes del Gobierno que suministraron el organigrama y estas manifestaron que no descartaban que se tratara de un robo de identidad, ya que varios de estos delincuentes portan hasta 5 cédulas para evitar su captura y judicialización.



Además, anunciaron que de inmediato se verificaría el caso del pensionado, quien espera que se aclare que es un ciudadano de bien, absolutamente ajeno a cualquier acto ilegal.



UNIDAD INVESTIGATIVA@UinvestigativaET