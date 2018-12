El nuevo libro del cronista que se 'especializó en bandidos'

Un hábil y reconocido estafador llamado Jota se une con un policía para estafar a la mafia del narcotráfico y el paramilitarismo, una alianza con la que logran ‘tajadas’ de más de 500 millones de pesos.



Esa es la historia que quiere contar el periodista Pedro Claver en su nuevo libro, Con el gallinazo al hombro, una trama que empezó a seguir hace 30 años, cuando escuchó en un café del centro de Bogotá cómo Jota hablaba con un investigador retirado de la Policía y le explicaba las reglas del mundo del crimen. A partir de ahí comenzó a seguirlos para enterarse de los planes de esta unión entre la ley y el crimen que califica como ‘diabólica’.

“Ellos descubren una forma de hacer dinero: la alianza de delincuentes con organismos de seguridad y el que manejaba todo era Jota”, cuenta Claver, quien agrega que de ese modo este personaje que, en lo que parecía un acto suicida, se atreve a estafar a la mafia, logra ascender desde el bajo mundo hasta darse una apariencia por lo alto, viviendo en uno de los más lujosos barrios de Bogotá.



Claver espera publicar 'Con el gallinazo al hombro' para la Feria del Libro de Bogotá del año entrante y está dándole los últimos retoques a esta historia a la que llegó por casualidad, pero a la que le ha dedicado varios años de su vida.

La vida del cronista

La mezcla de la legalidad y la ilegalidad siempre ha atraído a Claver, un hijo de campesinos santandereanos a quien su padre y su abuelo le contaban las historias de los pillos que habían salido del pueblo. Cuando creció decidió dedicar su vida a cazar esas historias.



Hoy tiene 77 años, llegó a Bogotá cuando tenía 7 y aunque en la capital del país hizo el bachillerato y comenzó varias carreras universitarias, no terminó ninguna. En el oficio de cronista se formó en la práctica y leyendo a periodistas como Tom Wolfe, Gay Talese y Truman Capote.



Ha vivido en Bogotá la mayoría de su vida pero también estuvo en Cali, Medellín y Santander. “Soy errante, no me puedo quedar amarrado en un sitio”, comentó, y agregó que desde hace más de 20 años vive en “donde lo coja la noche”, aunque cuando está en Bogotá suele quedarse en un hospedaje que queda en la calle 18 con carrera cuarta, donde mantiene una maleta con su ropa.



Todas las mañanas va al Oxxo de la Procuraduría, en el centro de Bogotá, en donde tiene su “escritorio”: una mesita al fondo del supermercado en donde se sienta a escribir en el computador que lleva consigo siempre. Su segunda “oficina” queda en la biblioteca Luis Ángel Arango, en donde pasa la mayoría de las tardes también escribiendo y leyendo.



“Esta especie de vagancia es muy importante para mí. Si tuviera un empleo no podría dedicarle todo el tiempo que quiero a escribir”, dice, y agrega que aunque gana poco dinero dictando talleres, vive tranquilo, “Quiero tener un poco de tranquilidad, aunque no tenga mucha plata, pero vivir bien y tranquilo”, concluye.

En este momento, además de ‘Con el gallinazo al cuello’, Claver trabaja en otras cuatro ideas para escribir libros. Entre sus 12 publicaciones hay títulos como ‘Crónicas de la vida bandolera’, ‘Biografía del disparate’, ‘La hora de los traidores’, ‘Instantáneas de la guerra sucia’, ‘Los tiznados’ y ‘Verde: la historia secreta de la guerra entre los esmeralderos’, que fue recientemente reeditado por la editorial Intermedio.

